Ο Ντέιβιντ Έιντελμαν αποθεώνει τον Άλφα Ντιαλό: «Είναι φοβερός, έχει ξεχωριστό χάρισμα»

Ο προπονητής των Ντένβερ Νάγκετς, Ντέιβιντ Έιντελμαν, μίλησε με ιδιαίτερα εγκωμιαστικά λόγια για τον Άλφα Ντιαλό, μετά την εμφάνισή του στο φιλικό παιχνίδι με τους Γιούτα Τζαζ. Ο αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο της preseason του NBA και ο Έιντελμαν έβγαλε το καπέλο στον αθλητή, υπογραμμίζοντας την αμυντική του προσήλωση και την αντίληψή του για το παιχνίδι και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Παρά την ήττα της ομάδας του, το δείγμα γραφής του Ντιαλό ήταν άκρως ενθαρρυντικό, κερδίζοντας τις εντυπώσεις του προπονητή του. Ο Έιντελμαν αποθέωσε τον πρώην «ευρωλιγκάτο» αθλητή, εστιάζοντας στις συνολικές του ικανότητες και το ξεχωριστό του χάρισμα.

Η εμφάνιση του Ντιαλό στον αγώνα προετοιμασίας

Στο πλαίσιο της preseason του NBA, οι Ντένβερ Νάγκετς αντιμετώπισαν τους Γιούτα Τζαζ σε φιλική αναμέτρηση. Η αναμέτρηση αυτή αποτέλεσε μέρος της προετοιμασίας των ομάδων ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η ομάδα του Γιόκιτς ηττήθηκε με τελικό σκορ 109-97 από τους Τζαζ, ωστόσο η εμφάνιση ορισμένων παικτών ξεχώρισε θετικά.

Ο Άλφα Ντιαλό, ο οποίος είναι 29 ετών και έχει σημαντική εμπειρία από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, κατέγραψε δύο πόντους, τρία ριμπάουντ και δύο ασίστ. Παρά τους συγκεκριμένους αριθμούς του, η συνολική του παρουσία στο παρκέ θεωρήθηκε ιδιαίτερα θετική και δεν πέρασε απαρατήρητη από τον προπονητή του, Ντέιβιντ Έιντελμαν.

Οι εγκωμιαστικές δηλώσεις του Ντέιβιντ Έιντελμαν

Ο Ντέιβιντ Έιντελμαν, προπονητής των Ντένβερ Νάγκετς, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του και έσταξε μέλι για τον Άλφα Ντιαλό, αναγνωρίζοντας το ταλέντο και την προσφορά του στο παιχνίδι. Ο Έιντελμαν χαρακτήρισε τον Ντιαλό «φοβερό», τονίζοντας τις ιδιαίτερες ικανότητές του στο παρκέ.

Σύμφωνα με τον προπονητή, ο Ντιαλό διαθέτει ένα «ξεχωριστό χάρισμα» που τον κάνει να ξεχωρίζει ανάμεσα στους συμπαίκτες του. Οι εγκωμιαστικές δηλώσεις του Έιντελμαν ήρθαν να επιβεβαιώσουν την εξαιρετική εικόνα που άφησε ο αθλητής κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα προετοιμασίας.

Η αμυντική προσήλωση και η εμπειρία από την Ευρώπη

Ένα από τα κυριότερα σημεία που ανέδειξε ο Ντέιβιντ Έιντελμαν ήταν η αμυντική δεινότητα του Άλφα Ντιαλό. Ο προπονητής τόνισε με έμφαση ότι ο Ντιαλό έπαιξε «τρομερή άμυνα» πάνω στους αντιπάλους κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να μαρκάρει αποτελεσματικά και να περιορίζει τους αντιπάλους.

Ο Έιντελμαν σημείωσε επίσης ότι ο Ντιαλό «δεν τον πιάνουν τα σκριν», μια ικανότητα που υποδηλώνει την εξαιρετική του αντίληψη του χώρου και την ικανότητά του να διαβάζει τις φάσεις του παιχνιδιού. Επιπλέον, ο προπονητής συνέδεσε τη σωματική επαφή στην οποία είναι συνηθισμένος ο αθλητής με το γεγονός ότι έπαιζε στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας την προσαρμοστικότητά του σε ένα πιο σκληρό παιχνίδι.

Η συμβολή στην επίθεση και η αντίληψη του παιχνιδιού

Πέρα από την εντυπωσιακή του άμυνα, ο Άλφα Ντιαλό κατάφερε να εντυπωσιάσει τον Ντέιβιντ Έιντελμαν και με την επιθετική του παρουσία. Ο προπονητής δήλωσε πως ο Ντιαλό έχει «εντυπωσιάσει» και επιθετικά, δείχνοντας ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικά και στην άλλη πλευρά του παρκέ, συμπληρώνοντας το παιχνίδι του.

Ο Έιντελμαν παρομοίασε τον Ντιαλό με τον Σπένσερ Τζόουνς, αναφέροντας ότι ο 29χρονος αθλητής «ξέρει πού πρέπει να βρίσκεται την κατάλληλη στιγμή». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την υψηλή αντίληψη του Ντιαλό για το παιχνίδι και την ικανότητά του να παίρνει σωστές θέσεις και να λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Το ευρωπαϊκό παρελθόν του Άλφα Ντιαλό

Ο Άλφα Ντιαλό διαθέτει ένα σημαντικό παρελθόν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, γεγονός που αναφέρθηκε και από τον προπονητή του Ντέιβιντ Έιντελμαν. Πριν ενταχθεί στους Ντένβερ Νάγκετς, ο Ντιαλό ήταν γνωστός ως «πρώην «ευρωλιγκάτος» αθλητής», έχοντας αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, ο 29χρονος παίκτης είχε αγωνιστεί στο παρελθόν με τη φανέλα της Μονακό, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες. Αυτή η εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ φαίνεται να έχει διαμορφώσει το παιχνίδι του, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σωματική επαφή και την αμυντική του προσήλωση, στοιχεία που σχολίασε θετικά ο Ντέιβιντ Έιντελμαν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta