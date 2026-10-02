Η ολλανδική υπηρεσία AIVD προειδοποιεί για κινδύνους ασφαλείας στα σύγχρονα αυτοκίνητα

Η ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών AIVD εξέδωσε πρόσφατα μια σημαντική προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους ασφαλείας που συνδέονται με τα σύγχρονα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την υπηρεσία, τα μικρόφωνα που είναι ενσωματωμένα στα οχήματα μπορούν να ενεργοποιηθούν από απόσταση, δημιουργώντας ζητήματα εμπιστευτικότητας. Παράλληλα, κρατικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ή να υποκλέψουν δεδομένα από τα οχήματα, είτε μέσω των κατασκευαστών είτε με άλλους τρόπους.

Προειδοποίηση για τα μικρόφωνα των οχημάτων

Η AIVD, η ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών, εφιστά την προσοχή των πολιτών στην τεχνολογική δυνατότητα απομακρυσμένης ενεργοποίησης των μικροφώνων που βρίσκονται εγκατεστημένα στα σύγχρονα μοντέλα αυτοκινήτων. Αυτή η προειδοποίηση υπογραμμίζει έναν πιθανό κίνδυνο για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των συνομιλιών που λαμβάνουν χώρα εντός του οχήματος. Η τεχνική αυτή δυνατότητα μπορεί να επιτρέψει σε τρίτους να ακούσουν συζητήσεις χωρίς την άδεια ή τη γνώση των επιβαινόντων.

Η προειδοποίηση της υπηρεσίας αναδεικνύει την ανάγκη για επαγρύπνηση, ειδικά για άτομα που διαχειρίζονται ευαίσθητες πληροφορίες. Η ύπαρξη μικροφώνων, τα οποία είναι πλέον κοινό χαρακτηριστικό στα σύγχρονα οχήματα για διάφορες λειτουργίες, καθιστά τα αυτοκίνητα δυνητικά μέσα παρακολούθησης, εάν ενεργοποιηθούν από απόσταση.

Κίνδυνος υποκλοπής δεδομένων από κρατικούς φορείς

Πέρα από την απομακρυσμένη ενεργοποίηση των μικροφώνων, η ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών επισημαίνει έναν ακόμα σοβαρό κίνδυνο: την απόκτηση και υποκλοπή δεδομένων από τα οχήματα από κρατικούς φορείς. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με δύο βασικούς τρόπους, όπως αναφέρει η AIVD. Ο πρώτος τρόπος είναι μέσω της συνεργασίας ή της πρόσβασης στους κατασκευαστές των οχημάτων, οι οποίοι ενδέχεται να διαθέτουν τα δεδομένα των αυτοκινήτων.

Ο δεύτερος τρόπος αφορά την άμεση υποκλοπή δεδομένων από τα οχήματα. Αυτή η δυνατότητα δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι πληροφορίες που παράγονται ή αποθηκεύονται στο αυτοκίνητο, όπως δεδομένα πλοήγησης, επικοινωνίας ή ακόμα και προσωπικές πληροφορίες, μπορούν να καταλήξουν στα χέρια κρατικών φορέων χωρίς την συγκατάθεση των ιδιοκτητών. Η προειδοποίηση αυτή υπογραμμίζει την ευπάθεια των σύγχρονων οχημάτων στην παρακολούθηση και τη συλλογή πληροφοριών.

Συστάσεις για εμπιστευτικές συζητήσεις

Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω κινδύνους, η ολλανδική υπηρεσία AIVD απευθύνει συγκεκριμένες συστάσεις σε άτομα που έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες. Μία από τις βασικές συμβουλές είναι να αποφεύγουν τη διεξαγωγή εμπιστευτικών συζητήσεων μέσα στο αυτοκίνητο. Η σύσταση αυτή πηγάζει από την πιθανότητα τα μικρόφωνα του οχήματος να είναι ενεργά ή να ενεργοποιηθούν, καθιστώντας τις συνομιλίες ευάλωτες σε υποκλοπή.

Η υπηρεσία τονίζει ότι η προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών απαιτεί αυξημένη προσοχή σε κάθε περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού οχήματος. Η φύση των πληροφοριών που διαχειρίζονται αυτά τα άτομα καθιστά επιτακτική την τήρηση αυστηρών μέτρων ασφαλείας, ακόμα και σε χώρους που παραδοσιακά θεωρούνταν ιδιωτικοί.

Αποσύνδεση κινητών τηλεφώνων και προσοχή στις κάμερες

Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας, η AIVD συμβουλεύει επίσης τους χρήστες να μην συνδέουν το κινητό τους τηλέφωνο με το αυτοκίνητο. Η σύνδεση αυτή, συνήθως μέσω Bluetooth ή USB, μπορεί να δημιουργήσει ένα κανάλι μέσω του οποίου δεδομένα από το κινητό τηλέφωνο μπορούν να μεταφερθούν ή να καταστούν προσβάσιμα από το σύστημα του οχήματος, και κατ’ επέκταση, δυνητικά σε τρίτους ή κρατικούς φορείς.

Τέλος, η ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών συνιστά στα άτομα που χειρίζονται ευαίσθητες πληροφορίες να μην οδηγούν αυτοκίνητο με κάμερα σε ευαίσθητες περιοχές. Η παρουσία καμερών στο όχημα, είτε ενσωματωμένων είτε προσθετών, μπορεί να καταγράψει εικόνες και βίντεο από το περιβάλλον, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Η προσοχή σε αυτές τις λεπτομέρειες θεωρείται κρίσιμη για την διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta