Η AWS αποκτά διαπίστευση NATO RESTRICTED για όλα τα κράτη-μέλη

Η Amazon Web Services (AWS) ανακοίνωσε μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα της άμυνας και της κυβερνητικής τεχνολογίας. Η εταιρεία έγινε ο πρώτος πάροχος υπηρεσιών cloud που αποκτά διαπίστευση NATO RESTRICTED για το σύνολο των κρατών-μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Αυτή η πιστοποίηση ενισχύει τη θέση της AWS σε κυβερνητικά και αμυντικά πληροφοριακά συστήματα, ανοίγοντας ένα νέο πεδίο για τις υπηρεσίες της.

Νέες δυνατότητες για τη συμμαχία

Η νέα διαπίστευση επιτρέπει στο NATO, στους αμυντικούς του εταίρους και στις χώρες-μέλη να χρησιμοποιούν εγκεκριμένες υπηρεσίες της AWS. Η χρήση αφορά την επεξεργασία πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως NATO RESTRICTED, παρέχοντας ένα ασφαλές περιβάλλον για ευαίσθητα δεδομένα.

Η δυνατότητα αυτή αφορά τις υποδομές της AWS που βρίσκονται εντός χωρών-μελών του NATO. Δημιουργείται έτσι ένα κοινό πλαίσιο ασφάλειας για τη χρήση υπηρεσιών δημόσιου cloud σε ευαίσθητα πληροφοριακά συστήματα, διασφαλίζοντας την ομοιομορφία και την αξιοπιστία.

Η ανακοίνωση και τα οφέλη

Η ανακοίνωση της διαπίστευσης πραγματοποιήθηκε από τον David Appel, αναπληρωτή αντιπρόεδρο Δημόσιου Τομέα της AWS, κατά τη διάρκεια του Concordia Annual Summit στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Appel τόνισε τη σημασία αυτής της εξέλιξης για τον δημόσιο και αμυντικό τομέα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ενιαία διαπίστευση αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον χρόνο και το κόστος που απαιτούνται για ξεχωριστές διαδικασίες συμμόρφωσης σε κάθε χώρα-μέλος. Παράλληλα, διευκολύνει τις εθνικές αρχές ασφαλείας να εντάσσουν υπηρεσίες cloud στα δικά τους συστήματα, απλοποιώντας τις διαδικασίες και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα.

Η διαδικασία πιστοποίησης

Για να αποκτήσει τη συγκεκριμένη διαπίστευση, η AWS χρειάστηκε να αποδείξει ότι πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις της τεχνικής οδηγίας NATO D32. Αυτή η οδηγία καθορίζει τα πρότυπα ασφαλείας που απαιτούνται για την επεξεργασία διαβαθμισμένων πληροφοριών σε περιβάλλον δημόσιου cloud.

Η σχετική αξιολόγηση των συστημάτων της AWS πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κρυπτογραφικό Κέντρο της Ισπανίας. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, τα αποτελέσματα υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν επίσημα από το NATO, επιβεβαιώνοντας την τήρηση όλων των απαραίτητων προδιαγραφών.

Υποδομές και ειδικές λύσεις

Η AWS διαθέτει αυτή τη στιγμή 15 περιοχές υποδομής σε χώρες-μέλη του NATO, εκ των οποίων οι επτά βρίσκονται στην ηπειρωτική Ευρώπη. Σε αυτές τις υποδομές μπορούν πλέον να δημιουργούνται συστήματα ικανά να επεξεργάζονται πληροφορίες επιπέδου NATO RESTRICTED, πάντα υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το νέο πλαίσιο ασφαλείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε κατά τη διαδικασία διαπίστευσης στη λύση AWS Trusted Secure Enclave – Sensitive Edition. Αυτή η πλατφόρμα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε η πιστοποίηση και απευθύνεται κυρίως σε κυβερνητικούς και αμυντικούς οργανισμούς που διαχειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα και απαιτούν αυξημένα επίπεδα ασφάλειας.

Δηλώσεις στελεχών

Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Επικοινωνιών και Πληροφοριών του NATO, Dylan Browne, σχολίασε τη σημασία αυτής της εξέλιξης. Σημείωσε ότι η δυνατότητα αξιοποίησης εμπορικών τεχνολογιών, υπό αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας, μπορεί να ενισχύσει την τεχνολογική ευελιξία και την ανθεκτικότητα της Συμμαχίας στο σύνολό της.

Από την πλευρά του, ο David Appel υπογράμμισε ότι η απόκτηση της διαπίστευσης αποτελεί αποτέλεσμα πολυετούς προετοιμασίας και εντάσσεται στη στρατηγική της AWS για μεγαλύτερη παρουσία στον δημόσιο και αμυντικό τομέα. Η εταιρεία αναφέρει ότι περισσότερες από 15.000 κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανισμοί παγκοσμίως χρησιμοποιούν ήδη τις υποδομές της, με τη νέα πιστοποίηση να ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στην αγορά των ευαίσθητων δεδομένων.

Με πληροφορίες από: Topontiki