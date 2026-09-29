Ο Κρεγκ Πίγκοτ και τα κολάρα τεχνητής νοημοσύνης που αλλάζουν την κτηνοτροφία

Ο Κρεγκ Πίγκοτ, ένας μηχανολόγος μηχανικός από τη Νέα Ζηλανδία, έχει καταφέρει να μετατρέψει την παραδοσιακή κτηνοτροφία με την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης. Ξεκινώντας από μια φάρμα 300 αγελάδων, ίδρυσε την εταιρεία Halter, η οποία σήμερα αποτιμάται στα 2 δισ. δολάρια. Η καινοτομία του έγκειται στην ανάπτυξη ειδικών κολάρων για αγελάδες, που επιτρέπουν την απομακρυσμένη διαχείριση των κοπαδιών.

Από την κτηνοτροφία στην αεροδιαστημική

Ο Κρεγκ Πίγκοτ μεγάλωσε στην περιοχή Βαϊκάτο της Νέας Ζηλανδίας, σε μια οικογένεια με βαθιές ρίζες στην κτηνοτροφία. Από μικρή ηλικία, βίωσε την καθημερινότητα μιας μικρής φάρμας με περίπου 300 αγελάδες, ασχολούμενος προσωπικά με τη φύλαξη, το άρμεγμα και τη φροντίδα των ζώων. Η δουλειά του βοσκού, όπως την γνώριζε, απαιτούσε διαρκή ανθρώπινη παρουσία, τη χρήση οχημάτων, φραχτών και σκύλων, καθώς και πολλές ώρες εργασίας για τη μετακίνηση και συγκέντρωση του κοπαδιού.

Παρά το γεγονός ότι στο σχολείο δεν θεωρούσε τον εαυτό του ιδιαίτερα καλό μαθητή, ο Πίγκοτ κατάφερε να σπουδάσει μηχανολόγος μηχανικός στο πανεπιστήμιο του Όκλαντ, συγκεντρώνοντας 254 μονάδες, μόλις τέσσερις πάνω από τη βάση των 250. Κατά το τελευταίο έτος των σπουδών του, βρέθηκε να εργάζεται στη Rocket Lab του Πίτερ Ροκ, μια εταιρεία που εκείνη την εποχή προσπαθούσε να δημιουργήσει μια νέα διαστημική βιομηχανία στη Νέα Ζηλανδία.

Η έμπνευση για την τεχνολογική επανάσταση στην κτηνοτροφία

Η εμπειρία στη Rocket Lab αποδείχθηκε καθοριστική για τον Κρεγκ Πίγκοτ. Η εταιρεία, με περίπου 60 εργαζομένους τότε, βρισκόταν ακόμη σε αρχικό στάδιο, αλλά ο Πίγκοτ παρατηρούσε τον ιδιοκτήτη, Μπεκ, να επιδιώκει την αυτοματοποίηση ενός τόσο απαιτητικού κλάδου όπως η αεροδιαστημική. Αυτή η εικόνα ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με την πραγματικότητα που αντίκριζε κάθε φορά που επέστρεφε στη φάρμα της οικογένειάς του.

Στην κτηνοτροφία, διαπίστωνε ότι οι πρακτικές παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό οι ίδιες για αιώνες, χωρίς να έχουν αλλάξει σημαντικά από την παιδική του ηλικία. Αυτή η έντονη αντίθεση ανάμεσα στην προηγμένη τεχνολογία της αεροδιαστημικής και τις παραδοσιακές μεθόδους της κτηνοτροφίας τον οδήγησε να αναρωτηθεί γιατί η τεχνολογία δεν μπορούσε να εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο και στον αγροτικό τομέα.

Η ίδρυση της Halter και το όραμα για απομακρυσμένη διαχείριση

Με αυτή την ιδέα να τον απασχολεί, ο Κρεγκ Πίγκοτ αποφάσισε το 2016, σε ηλικία μόλις 22 ετών, να εγκαταλείψει τη Rocket Lab. Η φιλοδοξία του ήταν πολύ μεγαλύτερη από την απλή κατασκευή ενός προϊόντος που υπήρχε ήδη στην αγορά. Οραματιζόταν τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα επέτρεπε στους αγρότες να διαχειρίζονται τα ζώα τους εξ αποστάσεως.

Η βασική αρχή του συστήματος ήταν η δυνατότητα να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την ακριβή θέση του κοπαδιού και να μπορεί να το μετακινεί χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας. Έτσι, ιδρύθηκε η εταιρεία του, η Halter, την ίδια περίοδο. Το 2017, η Halter ξεκίνησε τη λειτουργία της με μια μικρή ομάδα μόλις έξι ατόμων, έχοντας μπροστά της την πρόκληση να αναπτύξει μια τεχνολογία που δεν ήταν εύκολο να δοκιμαστεί απλώς σε έναν υπολογιστή.

Το σύστημα των έξυπνων κολλάρων και η λειτουργία του

Η καινοτομία της Halter επικεντρώνεται σε ένα μικρό κολάρο που φορούν οι αγελάδες. Αυτό το κολάρο αποτελεί το βασικό εργαλείο για την υλοποίηση του οράματος του Πίγκοτ για την αλλαγή της ιστορίας της κτηνοτροφίας. Η ανάπτυξη του προϊόντος απαιτούσε τον συνδυασμό ηλεκτρονικών στοιχείων, καθώς και την ενσωμάτωση τεχνολογιών που θα επέτρεπαν την αποτελεσματική επικοινωνία με τα ζώα.

Το σύστημα επιτρέπει την καθοδήγηση των αγελάδων μέσω ήχου και δόνησης, προσφέροντας στους αγρότες τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τα κοπάδια τους από απόσταση. Με αυτόν τον τρόπο, η Halter στοχεύει να μειώσει την ανάγκη για παραδοσιακές μεθόδους φύλαξης και μετακίνησης, αυτοματοποιώντας διαδικασίες που για αιώνες απαιτούσαν σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό και πόρους.

Η εξέλιξη και η αξία της Halter

Από την ίδρυσή της το 2016 και την έναρξη λειτουργίας της με μια μικρή ομάδα το 2017, η Halter έχει σημειώσει σημαντική πορεία. Η αρχική ιδέα, που απείχε πολύ από το να είναι έτοιμη για την αγορά, εξελίχθηκε σε ένα καινοτόμο προϊόν που προσφέρει λύσεις στην κτηνοτροφία. Η εταιρεία του Κρεγκ Πίγκοτ, η οποία ξεκίνησε από μια ιδέα που γεννήθηκε σε μια φάρμα της Νέας Ζηλανδίας, έχει πλέον φτάσει σε μια αξία 2 δισ. δολαρίων.

Η Halter συνεχίζει να εργάζεται για την εφαρμογή της τεχνολογίας στην κτηνοτροφία, προσπαθώντας να αλλάξει τις παραδοσιακές πρακτικές και να προσφέρει στους αγρότες νέα εργαλεία για τη διαχείριση των κοπαδιών τους. Η πορεία του Κρεγκ Πίγκοτ, από την οικογενειακή φάρμα μέχρι τη δημιουργία μιας δισεκατομμυριούχου εταιρείας τεχνολογίας, αποτελεί παράδειγμα της δυνατότητας της καινοτομίας να μεταμορφώσει ακόμη και τους πιο παραδοσιακούς τομείς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta