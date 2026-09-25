Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποιεί για την τεχνητή νοημοσύνη και τον κίνδυνο «δισεκατομμυρίων θανάτων»

Ο Μπιλ Γκέιτς πρόκειται να διατυπώσει μια νέα, σοβαρή προειδοποίηση σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην εξάλειψη της ανθρωπότητας. Οι δηλώσεις του αναμένονται στην εκπομπή «Meet the Press» αυτό το Σαββατοκύρεκο, προσθέτοντας στις ήδη διατυπωμένες ανησυχίες του. Ο Γκέιτς, ένας από τους κορυφαίους επιχειρηματίες του τεχνολογικού χώρου, έχει κρούσει επανειλημμένα τον κώδωνα του κινδύνου για τους ενδεχόμενους κινδύνους που εγκυμονεί η Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς η εξέλιξή της επιταχύνεται. Τα νέα του σχόλια έρχονται σε μια περίοδο όπου οι ηγέτες της τεχνολογίας και οι κυβερνήσεις παγκοσμίως ζυγίζουν πώς να διαχειριστούν τους φόβους για μια «Ημέρα της Κρίσης» που θα μπορούσε να δημιουργηθεί από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι προειδοποιήσεις για δισεκατομμύρια θανάτους

Σύμφωνα με αποσπάσματα που δημοσίευσε το NBC την Παρασκευή, ο Μπιλ Γκέιτς πρόκειται να δηλώσει στην εκπομπή «Meet the Press» την Κυριακή ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι «σίγουρα αρκετά ισχυρή για να οδηγήσει σε γεγονότα που, ξέρετε, προκαλούν δισεκατομμύρια θανάτους». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ακραία δυνητική καταστροφική δύναμη που αποδίδει στην τεχνολογία ο συνιδρυτής της Microsoft.

Ο Γκέιτς υπογράμμισε περαιτέρω τη δύναμη αυτής της τεχνολογίας, αναφέροντας ότι «παρόλο που είναι αρκετά δύσκολο να φτάσεις στο 100%, δεν υπήρξε ποτέ όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις που χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης». Με αυτή τη διατύπωση, ο επιχειρηματίας τονίζει τον κίνδυνο που προκύπτει από την πιθανή κατάχρηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από άτομα με κακόβουλες προθέσεις, αναδεικνύοντας την ως ένα πρωτοφανές εργαλείο καταστροφής.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως τεχνολογία με τη μεγαλύτερη επίδραση

Οι τωρινές προειδοποιήσεις του Μπιλ Γκέιτς δεν είναι οι πρώτες που διατυπώνει σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Τον Αύγουστο, ο Γκέιτς είχε δημοσιεύσει ένα υπόμνημα, στο οποίο όριζε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως μια τεχνολογία με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη στην ιστορία. Η αναγνώριση αυτή της τεχνολογίας ως μιας από τις πλέον καθοριστικές, υπογραμμίζει το βάρος των ανησυχιών του.

Στο ίδιο κείμενο, ο επιχειρηματίας είχε υποστηρίξει με σαφήνεια ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι είτε ο μεγαλύτερος ισοσταθμιστής που εφευρέθηκε ποτέ, είτε η χειρότερη πηγή αδικίας». Αυτή η διττή φύση της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως την περιγράφει ο Γκέιτς, αναδεικνύει τόσο τις τεράστιες δυνατότητες για θετική αλλαγή όσο και τους σοβαρούς κινδύνους για την ενίσχυση των ανισοτήτων και την πρόκληση προβλημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο κίνδυνος ενός καθαρά αρνητικού αποτελέσματος

Ο Μπιλ Γκέιτς εξέφρασε επίσης την έντονη ανησυχία του για την τρέχουσα πορεία και την ταχύτητα εξέλιξης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στο υπόμνημά του, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «με την τρέχουσα πορεία και ταχύτητα, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα ενός καθαρού αρνητικού αποτελέσματος». Η δήλωση αυτή υποδηλώνει ότι, χωρίς τις κατάλληλες παρεμβάσεις και ρυθμίσεις, η εξέλιξη της τεχνολογίας μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερα προβλήματα παρά οφέλη για την ανθρωπότητα.

Η ανησυχία του επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης να ξεπεράσει την ικανότητα των κοινωνιών να την ελέγξουν και να την κατευθύνουν προς θετικούς σκοπούς. Ο Γκέιτς φαίνεται να βλέπει μια επικίνδυνη πορεία, όπου οι κίνδυνοι υπερτερούν των πλεονεκτημάτων, εάν δεν υπάρξει άμεση και συντονισμένη δράση.

Κάλεσμα για συνεργασία κυβέρνησης και πολιτικών κομμάτων

Αντιμέτωπος με αυτές τις δυνητικά καταστροφικές προοπτικές, ο Μπιλ Γκέιτς τονίζει την ανάγκη για άμεση και συντονισμένη δράση. Δηλώνει ότι η κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα πρέπει να συνεργαστούν τώρα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που εγκυμονεί η Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο στόχος αυτής της συνεργασίας, όπως τονίζει, είναι να βρεθούν αποτελεσματικοί τρόποι για να αποτραπεί η ανεξέλεγκτη εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, διασφαλίζοντας ότι η ανάπτυξή της θα είναι υπεύθυνη και ελεγχόμενη.

Η έκκληση αυτή έρχεται εν μέσω των αυξανόμενων συζητήσεων και ανησυχιών σε παγκόσμιο επίπεδο για τη διαχείριση των κινδύνων που εγκυμονεί η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας. Ο Γκέιτς προτρέπει τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να θεσπίσουν τα απαραίτητα πλαίσια, ώστε να αποφευχθούν τα αρνητικά σενάρια που περιγράφει για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Με πληροφορίες από: Topontiki