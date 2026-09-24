Τα έξυπνα ρολόγια και οι μετρήσεις θερμίδων: Πόσο ακριβείς είναι πραγματικά;

Οι λάτρεις της άσκησης συχνά βασίζονται στα έξυπνα ρολόγια τους για να παρακολουθούν την προσπάθειά τους, με την ένδειξη των θερμίδων που καίγονται να αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο. Ωστόσο, επιστημονικές μελέτες αποκαλύπτουν μια πιο σύνθετη εικόνα σχετικά με την ακρίβεια αυτών των μετρήσεων. Οι αποκλίσεις στις ενδείξεις των συσκευών είναι υπαρκτές, επηρεαζόμενες από παράγοντες όπως ο τύπος του ρολογιού, η φύση της δραστηριότητας και ο σωματότυπος του χρήστη.

Επιστημονικές μελέτες εξετάζουν την ακρίβεια των συσκευών

Η γοητεία της ακρίβειας που υπόσχονται οι αριθμοί στην οθόνη των έξυπνων ρολογιών τέθηκε υπό το μικροσκόπιο των ερευνητών. Οι επιστημονικές μελέτες που διεξήχθησαν φανερώνουν ότι η εικόνα είναι πιο περίπλοκη από όσο φαντάζει αρχικά. Διαπιστώθηκαν αποκλίσεις στις μετρήσεις, οι οποίες εξαρτώνται από το συγκεκριμένο μοντέλο της συσκευής, το είδος της σωματικής δραστηριότητας που εκτελείται, αλλά και τον σωματότυπο του ατόμου που φοράει το ρολόι.

Μία από αυτές τις μελέτες, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2026 στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One, έθεσε στο επίκεντρο τέσσερα δημοφιλή μοντέλα έξυπνων ρολογιών. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές εξέτασαν το Apple Watch Series 8, το Garmin Forerunner 955, το Samsung Galaxy Watch 5 και το Fitbit Sense 2, προκειμένου να αξιολογήσουν την αξιοπιστία των μετρήσεών τους.

Τα ρολόγια στο μικροσκόπιο των ερευνητών

Για τις ανάγκες της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο PLOS One, συμμετείχαν 58 άτομα. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν δέκα λεπτά ποδηλασίας, με εναλλαγές μεταξύ μέτριας και υψηλής έντασης, ενώ υπήρχε και πεντάλεπτη ανάπαυση τόσο πριν όσο και μετά την άσκηση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι συμμετέχοντες φορούσαν ειδικές μάσκες, οι οποίες είχαν ως σκοπό τη μέτρηση της κατανάλωσης οξυγόνου και της εκπνοής διοξειδίου του άνθρακα.

Με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τον εργαστηριακό εξοπλισμό, οι ερευνητές προχώρησαν στον υπολογισμό των θερμίδων που έκαιγαν οι συμμετέχοντες. Στη συνέχεια, οι εργαστηριακές αυτές μετρήσεις συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες ενδείξεις που παρείχαν τα έξυπνα ρολόγια, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν αποκλίσεις στην ακρίβεια.

Σημαντικές αποκλίσεις στις μετρήσεις

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα έξυπνα ρολόγια των εταιρειών Apple, Garmin και Samsung παρουσίαζαν κατά μέσο όρο ότι οι συμμετέχοντες είχαν κάψει περισσότερες θερμίδες σε σύγκριση με τους υπολογισμούς του εργαστηριακού εξοπλισμού. Όσον αφορά τις ενδείξεις της Fitbit, αυτές εμφάνισαν μεγάλες διακυμάνσεις, αν και ο μέσος όρος της φαινόταν βελτιωμένος όταν αφαιρέθηκαν οι πιο ακραίες μετρήσεις από την ανάλυση.

Η απόκλιση από τις εργαστηριακές μετρήσεις κυμαινόταν συνήθως μεταξύ 15% και 25%, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, ανάλογα με τη συσκευή. Αυτό σημαίνει ότι μια απλή προσαρμογή, όπως η αφαίρεση 20% από τις θερμίδες που δείχνει το ρολόι, θα αποτελούσε μια πρόχειρη εκτίμηση και δεν θα εγγυόταν μεγαλύτερη ακρίβεια. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι όσο περισσότερο σωματικό λίπος είχαν οι συμμετέχοντες, τόσο μεγαλύτερες ήταν οι αποκλίσεις στις ενδείξεις των ρολογιών.

Περιορισμοί της έρευνας και τεχνικές προκλήσεις

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η έρευνα που δημοσιεύθηκε στο PLOS One διεξήχθη αποκλειστικά σε ισπανόφωνους ενήλικες που ασκούνταν σε στατικό ποδήλατο. Αυτός ο περιορισμός υποδηλώνει ότι τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά σε άλλες ομάδες ανθρώπων ή κατά την εκτέλεση διαφορετικών ειδών άσκησης. Η γενίκευση των ευρημάτων απαιτεί περαιτέρω μελέτες σε ευρύτερο φάσμα πληθυσμών και δραστηριοτήτων.

Το ενδιαφέρον για την ακρίβεια των μετρήσεων των έξυπνων ρολογιών εστιάζεται και στον τρόπο με τον οποίο παράγεται ο τελικός αριθμός των θερμίδων. Οι θερμίδες προκύπτουν από περίπλοκους υπολογισμούς που συνδυάζουν δεδομένα από διάφορους αισθητήρες της συσκευής. Κάθε επιμέρους ανακρίβεια σε οποιονδήποτε από αυτούς τους αισθητήρες ή στους αλγόριθμους επεξεργασίας μπορεί να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα, οδηγώντας σε ανακριβείς ενδείξεις.

Διαφορετική ακρίβεια για καρδιακούς παλμούς και ενεργειακή δαπάνη

Στο ίδιο συμπέρασμα σχετικά με τις τεχνικές προκλήσεις κατέληξε και μια ανάλυση 82 μελετών, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2026 στο επιστημονικό περιοδικό npj Digital Medicine. Οι ερευνητές αυτής της ανάλυσης εξέτασαν την ακρίβεια του Apple Watch στην καταγραφή 14 διαφορετικών δεικτών υγείας, προσφέροντας μια ευρύτερη εικόνα των δυνατοτήτων και των περιορισμών της συσκευής.

Από την εκτενή αυτή ανάλυση διαπιστώθηκε ότι οι μετρήσεις των καρδιακών παλμών από το Apple Watch ήταν γενικά πιο ακριβείς και αξιόπιστες. Ωστόσο, η αξιόπιστη εκτίμηση της ενεργειακής δαπάνης, δηλαδή των θερμίδων που καίγονται, αποτελεί μια διαφορετική τεχνική πρόκληση. Η καλή καταγραφή των παλμών και η ακριβής εκτίμηση της ενεργειακής δαπάνης απαιτούν διαφορετικές τεχνικές προσεγγίσεις και αλγόριθμους, με την τελευταία να παρουσιάζει μεγαλύτερες δυσκολίες στην επίτευξη υψηλής ακρίβειας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta