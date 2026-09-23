Το ρομπότ-«βάτραχος» των 98 γραμμαρίων: Νέες δυνατότητες κίνησης σε ξηρά και νερό

Ένα μικροσκοπικό ρομπότ, σχεδιασμένο από ερευνητές του University of Michigan και του UCLA, παρουσιάζει εντυπωσιακές δυνατότητες κίνησης σε ποικίλα περιβάλλοντα. Το πρωτότυπο αυτό, που χωρά στην παλάμη του χεριού, μπορεί να πηδά σαν βάτραχος, να ανεβαίνει και να κατεβαίνει σκάλες, να κινείται σε άμμο και γρασίδι, ενώ διαθέτει και την ικανότητα να κολυμπά. Η έρευνα αυτή αναδεικνύει έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης στον σχεδιασμό μικρών ρομπότ.

Η καινοτόμος προσέγγιση στον σχεδιασμό

Η δημιουργία αυτού του ρομπότ βασίζεται σε έναν ιδιαίτερο μηχανισμό που επιτρέπει τη μετατροπή της αργής κίνησης μικρών κινητήρων σε απότομες και γρήγορες κινήσεις. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances, προσφέροντας μια νέα οπτική για τα μικρά ρομπότ.

Ο σχεδιασμός αυτός είναι σημαντικός καθώς το μέγεθος και το βάρος στα μικρά ρομπότ συχνά περιορίζουν τη χρήση ισχυρών κινητήρων και μεγάλων συστημάτων μετάδοσης κίνησης. Το νέο πρωτότυπο φαίνεται να ξεπερνά αυτούς τους περιορισμούς μέσω της έξυπνης αξιοποίησης της ελαστικότητας και της γεωμετρίας.

Ο μηχανισμός αποθήκευσης και απελευθέρωσης ενέργειας

Το ρομπότ διαθέτει δύο ελαστικά άκρα στο πίσω μέρος του, τα οποία αποτελούν τον πυρήνα του μηχανισμού του. Οι ερευνητές εκμεταλλεύονται τη γεωμετρία αυτών των άκρων για να αποθηκεύουν ενέργεια, καθώς περιστρέφονται αργά με τη βοήθεια των κινητήρων. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει τη συσσώρευση δυνάμεων που θα χρησιμοποιηθούν αργότερα.

Όταν τα ελαστικά άκρα φτάσουν σε ένα κρίσιμο σημείο, αλλάζουν απότομα σχήμα και απελευθερώνουν την αποθηκευμένη ενέργεια με μεγάλη ταχύτητα. Αυτή η ξαφνική απελευθέρωση προκαλεί μια γρήγορη κίνηση, όπως ένα άλμα. Με αυτόν τον τρόπο, οι μικροί κινητήρες δεν χρειάζεται να παράγουν μόνοι τους την πλήρη ισχύ που απαιτείται για κάθε δυναμική κίνηση, καθώς η ίδια η ελαστική κατασκευή λειτουργεί ως μηχανισμός αποθήκευσης και απελευθέρωσης ενέργειας.

Επιδόσεις και ευελιξία σε ποικίλα εδάφη

Το πρωτότυπο ρομπότ έχει βάρος περίπου 98,2 γραμμάρια, καθιστώντας το εξαιρετικά ελαφρύ. Στην ξηρά, μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως και 3,21 μήκη σώματος το δευτερόλεπτο, επιδεικνύοντας αξιόλογη ευκινησία. Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από τους ερευνητές περιέλαβαν την κίνησή του σε διάφορες επιφάνειες, όπως ξύλο, ύφασμα, ακρυλικό, δέρμα, άμμο και γρασίδι.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η απόδοσή του σε πιο δύσκολες και ανομοιόμορφες επιφάνειες. Σε αυτά τα περιβάλλοντα, το ρομπότ επέδειξε καλύτερη απόδοση σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο ρομπότ που θα διέθετε άκαμπτα πόδια, το οποίο παρουσίασε μεγαλύτερη απώλεια απόδοσης. Αυτό υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα του ελαστικού σχεδιασμού του.

Κίνηση σε εμπόδια και αυτόνομη πλοήγηση

Οι δυνατότητες του μικρού ρομπότ δεν περιορίζονται στην κίνηση σε επίπεδες επιφάνειες. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, κατάφερε να κινηθεί με επιτυχία σε γρασίδι και άμμο, ενώ παράλληλα μπορούσε να ανεβαίνει και να κατεβαίνει σκαλοπάτια που ήταν προσαρμοσμένα στο μέγεθός του. Η ερευνητική ομάδα κατέγραψε το ρομπότ να πηδά πάνω από τα σκαλοπάτια, ενώ σε άλλες δοκιμές κινείται ανάμεσα σε φύλλα και γρασίδι, επιδεικνύοντας την ικανότητά του να προσαρμόζεται σε φυσικά εμπόδια. Το ρομπότ μπορεί επίσης να εκτελεί επαναλαμβανόμενες ανάποδες τούμπες, προσθέτοντας στην ευελιξία των κινήσεών του.

Επιπλέον, η κίνηση των δύο ελαστικών άκρων μπορεί να διαφοροποιηθεί μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς πλευράς. Αυτή η δυνατότητα επέτρεψε στους ερευνητές να κάνουν το ρομπότ να αλλάζει κατεύθυνση και να κινείται αποτελεσματικά σε περιβάλλοντα με εμπόδια. Σε ένα ξεχωριστό πείραμα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αισθητήρες φωτός για να δοκιμάσουν μια απλή μορφή αυτόνομης πλοήγησης. Το ρομπότ έδειξε την ικανότητα να προσανατολίζεται προς μια πηγή φωτός χωρίς την ανάγκη ξεχωριστής εντολής για κάθε κίνησή του. Αυτό το χαρακτηριστικό υποδηλώνει ότι ο ίδιος βασικός μηχανισμός μπορεί να αξιοποιηθεί για πολλαπλές λειτουργίες, καθιστώντας τον σχεδιασμό ιδιαίτερα αποτελεσματικό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta