Ένας Αμερικανός έφτιαξε φωτοβολταϊκό σύστημα 1.000 Watt στον φράχτη του με χαμηλό κόστος

Ένας Αμερικανός αποφάσισε να δοκιμάσει μια πρωτότυπη προσέγγιση στην αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, εγκαθιστώντας 10 εύκαμπτα πάνελ στον φράχτη του κήπου του. Το σύστημα, το οποίο έχει ονομαστική ισχύ 1.000 Watt, κόστισε μόλις 420 δολάρια και η τοποθέτησή του ολοκληρώθηκε σε περίπου 20 λεπτά. Η ιδέα του χρήστη του TikTok, @kenk5194, προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών, καθώς δείχνει έναν οικονομικό και γρήγορο τρόπο για την παραγωγή ηλιακής ενέργειας.

Μια εναλλακτική προσέγγιση στην ηλιακή ενέργεια

Ο δημιουργός θέλησε να αποδείξει ότι η εγκατάσταση ηλιακών πάνελ σε ένα σπίτι δεν απαιτεί απαραίτητα μεγάλες και δαπανηρές εργασίες στη στέγη. Για τον σκοπό αυτό, τοποθέτησε δέκα εύκαμπτα ηλιακά πάνελ απευθείας στον φράχτη που περιβάλλει τον κήπο του, προσφέροντας μια διαφορετική οπτική στην οικιακή παραγωγή ενέργειας.

Το σύστημα που δημιούργησε διαθέτει συνολική ονομαστική ισχύ 1.000 Watt. Ο ίδιος ο Αμερικανός διευκρίνισε πως η συγκεκριμένη εγκατάσταση αποτελεί αρχικά μια δοκιμή. Στόχος του είναι να αξιολογήσει την απόδοση και τη λειτουργικότητα, πριν προχωρήσει ενδεχομένως σε μια πιο ολοκληρωμένη και μόνιμη λύση για τις ενεργειακές του ανάγκες.

Η διαδικασία εγκατάστασης και το κόστος

Ο χρήστης @kenk5194 μοιράστηκε όλη τη διαδικασία κατασκευής μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο TikTok. Στο βίντεο, παρουσιάζει ένα κουτί το οποίο, όπως αναφέρει, του κόστισε 420 δολάρια και περιείχε όλα τα απαραίτητα υλικά για την εγκατάσταση.

Το κουτί περιείχε δέκα πάνελ, καθένα εκ των οποίων είχε ονομαστική ισχύ 100 Watt και ήταν προϊόν της εταιρείας Dokio. Για τη στερέωση των πάνελ στον φράχτη, ο δημιουργός χρησιμοποίησε απλές βίδες για γυψοσανίδες. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι η όλη διαδικασία της εγκατάστασης ολοκληρώθηκε σε έναν εντυπωσιακά σύντομο χρόνο, περίπου 20 λεπτά.

Ερωτήματα και περιορισμοί στην απόδοση

Η ιδέα του Αμερικανού προκάλεσε άμεσα το ενδιαφέρον του κοινού, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησε και ορισμένα ερωτήματα σχετικά με την πραγματική παραγωγή ενέργειας του συστήματος. Η ονομαστική ισχύς του 1 kW αφορά τη θεωρητική δυνατότητα των δέκα πάνελ, όμως η ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν στην πράξη εξαρτάται από διάφορους παράγοντες.

Μεταξύ των παραγόντων αυτών συγκαταλέγονται η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας, ο προσανατολισμός στον οποίο είναι τοποθετημένα τα πάνελ, καθώς και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, επειδή τα πάνελ είναι στερεωμένα πάνω σε έναν φράχτη, η συγκεκριμένη θέση δεν επιτρέπει πάντα την ίδια αποτελεσματική αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας που θα μπορούσε να προσφέρει μια εγκατάσταση με τη σωστή κλίση και γωνία.

Τα πλεονεκτήματα των εύκαμπτων πάνελ και οι μελλοντικές δοκιμές

Τα εύκαμπτα πάνελ που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την κατασκευή παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς είναι ελαφριά και ιδιαίτερα εύκολα τόσο στη διαχείριση όσο και στην τοποθέτησή τους. Ωστόσο, είναι πιθανό να έχουν μικρότερη αντοχή στον χρόνο και χαμηλότερη απόδοση σε σύγκριση με άλλα μοντέλα πάνελ που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μόνιμες και πιο απαιτητικές εγκαταστάσεις.

Ο ίδιος ο δημιουργός εξήγησε ότι η συγκεκριμένη κατασκευή στον φράχτη είναι προσωρινή. Στο μέλλον, σκοπεύει να δοκιμάσει διαφορετικές, ρυθμιζόμενες βάσεις, προκειμένου να βελτιστοποιήσει την απόδοση και να βρει την ιδανική λύση για την παραγωγή ενέργειας. Αυτό δείχνει την πειραματική φύση του εγχειρήματος και την επιθυμία για συνεχή βελτίωση.

Το ενδιαφέρον του κοινού και η πρακτική εφαρμογή

Μέσω αυτού του πειράματος, ο χρήστης του TikTok αναδεικνύει ότι υπάρχουν πιο απλές και προσβάσιμες επιλογές για όσους επιθυμούν να δοκιμάσουν την ηλιακή ενέργεια, χωρίς να χρειαστεί να προβούν εξαρχής σε μια μεγάλη και δαπανηρή εγκατάσταση. Το χαμηλό κόστος απόκτησης των υλικών, ο σύντομος χρόνος που απαιτείται για την τοποθέτηση και η ευκολία στη χρήση καθιστούν την πρόταση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για πολλούς.

Η ιδέα έχει ήδη βρει απήχηση και ενδιαφερόμενους που σκέφτονται να την εφαρμόσουν στις δικές τους κατοικίες, κυρίως σε σημεία όπου οι φράχτες δέχονται πολλές ώρες ηλιοφάνειας. Παρόλα αυτά, η τελική απόδοση του συστήματος θα εξαρτηθεί από τις ειδικές συνθήκες κάθε κατοικίας και, φυσικά, από τον τρόπο με τον οποίο θα τοποθετηθούν τα πάνελ, ώστε να μεγιστοποιηθεί η έκθεσή τους στον ήλιο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta