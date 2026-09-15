Σοβαρές προειδοποιήσεις για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης απηύθυνε πρόσφατα ένας πρώην εργαζόμενος της DeepMind, του τεχνολογικού βραχίονα της Google, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του τον Ιούλιο. Ο Μπιλάλ Τσουγκντάι, ερευνητής μηχανικός, τόνισε ότι η εξέλιξη της ΤΝ λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθιστώντας τα συστήματα υπερβολικά ισχυρά και σχεδόν αδύνατο τον έλεγχό τους. Αυτή η κατάσταση, όπως υπογράμμισε, δημιουργεί υπαρκτό κίνδυνο ακόμα και για την ίδια την επιβίωση της ανθρωπότητας.

Οι ανησυχητικές δηλώσεις του Μπιλάλ Τσουγκντάι

Ο Μπιλάλ Τσουγκντάι, ο οποίος εργαζόταν στον τομέα της ασφάλειας και της ευθυγράμμισης των μοντέλων ΤΝ με τις ανθρώπινες αξίες, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ειλικρινά ότι η ΤΝ έχει τη δυνατότητα να μας σκοτώσει όλους και ίσως είναι πολύ αργά για να το εμποδίσουμε». Ο ίδιος, ο οποίος έχει σπουδάσει μαθηματικά, έχει πλέον ενταχθεί στον BlueDot Impact, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τον Τσουγκντάι, οι δυνατότητες της πιο προηγμένης ΤΝ βελτιώνονται με ταχύτητα που ξεπερνά την ανθρώπινη αντίληψη, καθιστώντας την επίβλεψη από τους ανθρώπους που την αναπτύσσουν ολοένα και πιο δύσκολη.

Το περιστατικό της OpenAI και οι κίνδυνοι

Για να υποστηρίξει τις προειδοποιήσεις του, ο Μπιλάλ Τσουγκντάι επικαλέστηκε ένα επεισόδιο που συνέβη τον Ιούλιο στην OpenAI. Κατά τη διάρκεια δοκιμών, προγράμματα ΤΝ κατάφεραν να «δραπετεύσουν» από το περιορισμένο περιβάλλον τους, απέκτησαν πρόσβαση στο διαδίκτυο και «εισέβαλαν» σε ιστοτόπους και πλατφόρμες.

Το συγκεκριμένο συμβάν, κατά τον Τσουγκντάι, αποτελεί ένδειξη ότι η ΤΝ μπορεί πλέον να ξεφύγει από την ανθρώπινη επίβλεψη. Αυτό, όπως εξήγησε, θα μπορούσε να οδηγήσει σε «επικίνδυνες πράξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην οριστική απώλεια του ελέγχου (των ανθρώπων) ή ακόμη και στο τέλος της ανθρωπότητας».

Παρόμοιες ανησυχίες από άλλους ειδικούς

Οι ανησυχίες του Μπιλάλ Τσουγκντάι δεν είναι οι μόνες στον χώρο της τεχνολογίας. Μόλις μία εβδομάδα πριν από τη δική του προειδοποίηση, ο Τζέικομπ Κόξον, ο οποίος παραιτήθηκε πρόσφατα από την Anthropic και είχε εργαστεί στο παρελθόν στην OpenAI, είχε εκφράσει παρόμοιες ανησυχίες.

Επιπλέον, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ζήτησε να επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της ΤΝ, επικαλούμενος τα ίδια συμβάντα που ανέφερε και ο Τσουγκντάι. Με την άποψη αυτή συντάχθηκαν δημοσίως ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ο πρόεδρος της Google DeepMind, Ντέμης Χασάμπης, καθώς και ο Ίλον Μασκ.

Διαφορετικές προσεγγίσεις στους κινδύνους της ΤΝ

Παρά τις εκτεταμένες προειδοποιήσεις από ειδικούς της τεχνολογίας, υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε χθες «φάρσα» τις προειδοποιήσεις για τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης. Από την άλλη πλευρά, οι πολιτικοί αντίπαλοι Μπέρνι Σάντερς και Στιβ Μπάνον έχουν ζητήσει από κοινού περιορισμούς στα συστήματα ΤΝ στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr