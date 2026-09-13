Σοβαρές προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που εγκυμονεί η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης εκπέμπουν στελέχη και ερευνητές από τον χώρο του ΑΙ. Ο Τζέικομπ Κόξον, ερευνητής που αποχώρησε από την εταιρεία Anthropic, υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτή την τεχνολογία είναι «πραγματικά τρομαγμένοι» από την ταχύτητα της εξέλιξής της και τις πιθανές επιπτώσεις στην ανθρωπότητα. Η παραίτησή του έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια στον κλάδο.

Οι ανησυχίες ενός ερευνητή

Ο Τζέικομπ Κόξον, ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης, παραιτήθηκε από την εταιρεία Anthropic και μίλησε στη Λόρα Κούνσμπεργκ του BBC το Σάββατο, αναφερόμενος στη viral ανάρτηση της παραίτησής του. Σε αυτή την ανάρτηση, εξέφρασε έντονες ανησυχίες για την ανεξέλεγκτη πορεία της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Κόξον δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «πιστεύω ότι αν δεν επιβραδύνουμε τον τρέχοντα ρυθμό προόδου, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πεθάνουμε όλοι στο άμεσο μέλλον».

Ο 27χρονος Κόξον, ο οποίος είχε εργαστεί προηγουμένως στην OpenAI πριν ενταχθεί στην Anthropic, τόνισε την ανησυχία του για την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία. Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν ένα κλίμα φόβου και προβληματισμού που επικρατεί μεταξύ των ειδικών που εργάζονται άμεσα με την τεχνητή νοημοσύνη, σχετικά με το τι μπορεί να σημαίνει αυτή η εξέλιξη για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Προτάσεις για επιβράδυνση και ρύθμιση

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια στον κλάδο του ΑΙ δεν περιορίζονται μόνο στον Τζέικομπ Κόξον. Ο πρώην προϊστάμενός του, ο επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, υποστήριξε σε δικό του δοκίμιο την ανάγκη για επιβράδυνση της ανάπτυξης. Ο Αμοντέι δήλωσε ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας δεν αμφισβητείται, αλλά οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτήν είναι «σοβαροί».

Σύμφωνα με τον Ντάριο Αμοντέι, πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στις εταιρείες και τις κυβερνήσεις για να αντιμετωπίσουν αυτούς τους κινδύνους. Με την πρόταση του Αμοντέι συμφωνούν και τα αφεντικά δύο ανταγωνιστικών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης: ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI και ο Έλον Μασκ της xAI. Αμφότεροι έχουν δηλώσει ότι υποστηρίζουν την επιβράδυνση και τη θέσπιση ρύθμισης σε επίπεδο κλάδου, καθώς και την ανεξάρτητη παρακολούθηση της ανάπτυξης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο «αγώνας δρόμου» και η διεθνής διάσταση

Ο Τζέικομπ Κόξον καλωσόρισε την πρόταση για επιβράδυνση, αλλά τόνισε ότι είναι απαραίτητος ο συντονισμός με την Κίνα. Αυτό κρίνεται αναγκαίο, όπως ανέφερε, για να αποφευχθεί «μια κούρσα σε διεθνές επίπεδο», η οποία θα μπορούσε να επιδεινώσει τους κινδύνους.

Επιπλέον, ο Κόξον εξήγησε στην εκπομπή Sunday with Laura Kuenssberg ότι «οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτές τις εταιρείες είναι απόλυτα σοβαροί όταν ζητούν ρύθμιση, επειδή βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε έναν αγώνα δρόμου. Και φοβούνται τα αποτελέσματα αυτού του αγώνα». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την εσωτερική πίεση και τους φόβους που υπάρχουν εντός των εταιρειών που αναπτύσσουν την τεχνολογία.

Πιθανά σενάρια κινδύνου

Ένα από τα πιο δύσκολα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθεί, σύμφωνα με τον Τζέικομπ Κόξον, είναι το πώς θα έμοιαζε μια αποκάλυψη της τεχνητής νοημοσύνης. Η αβεβαιότητα γύρω από τις ακραίες συνέπειες της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης αποτελεί κεντρικό σημείο των ανησυχιών των ειδικών.

Ο Ντάριο Αμοντέι, από την πλευρά του, περιέγραψε ένα συγκεκριμένο σενάριο κινδύνου στα σχόλιά του. Αναφέρθηκε στην πιθανότητα ενός σμήνους από bots που θα λειτουργούσε σαν ένας υπερυπολογιστής και θα μπορούσε να καταλάβει το διαδίκτυο. Αυτό το παράδειγμα αναδεικνύει την πολυπλοκότητα και το εύρος των απειλών που εξετάζονται από τους ειδικούς του χώρου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis