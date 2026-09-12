Καινοτομία στην Κένυα: 22χρονη δημιούργησε ρομποτικό χέρι που μετατρέπει τη φωνή σε νοηματική γλώσσα

Μια νεαρή επιχειρηματίας στην Κένυα ανέπτυψε ένα πρωτοποριακό ρομποτικό χέρι, το οποίο έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει τη φωνή σε νοηματική γλώσσα. Η καινοτόμος αυτή συσκευή προσφέρει μια νέα εκπαιδευτική διέξοδο σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές της χώρας. Η δημιουργία της αναμένεται να διευρύνει σημαντικά τις ευκαιρίες μάθησης για τα παιδιά με προβλήματα ακοής.

Η δημιουργία της ZeroBionic και ο σκοπός της

Η εταιρεία ZeroBionic ιδρύθηκε από την 22χρονη Norah Kimathi, με έναν σαφή και σημαντικό στόχο. Η νεαρή επιχειρηματίας θέλησε να δώσει τη δυνατότητα σε μαθητές με προβλήματα ακοής να διδάσκονται από εκπαιδευτικούς που δεν γνωρίζουν νοηματική γλώσσα. Αυτή η πρωτοβουλία ανοίγει νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση, γεφυρώνοντας το χάσμα επικοινωνίας μεταξύ δασκάλων και μαθητών.

Το ρομποτικό χέρι που αναπτύχθηκε από την εταιρεία της Kimathi είναι ικανό να μετατρέπει τη φωνή ενός δασκάλου σε νοηματική γλώγα. Η συσκευή επιτυγχάνει ακρίβεια 92%, καθιστώντας την ένα αξιόπιστο εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η λειτουργία της έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει την εκπαίδευση, προσφέροντας μια άμεση και αποτελεσματική μετάφραση.

Η εκπαιδευτική πρόκληση στην Κένυα

Στην Κένυα, ο αριθμός των παιδιών με προβλήματα ακοής υπολογίζεται σε περίπου 300.000. Ωστόσο, μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτών των παιδιών είναι εγγεγραμμένο σε σχολεία, γεγονός που αναδεικνύει ένα σημαντικό πρόβλημα πρόσβασης στην εκπαίδευση. Η έλλειψη πρόσβασης οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων και η απουσία τυποποιημένης νοηματικής γλώσσας στη χώρα.

Αυτή η έλλειψη καθιστά τη διδασκαλία μαθημάτων όπως τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες ιδιαίτερα δύσκολη για τους κωφούς και βαρήκοους μαθητές. Η απουσία ενός κοινού συστήματος νοηματικής γλώσσας περιορίζει τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις δυνατότητες επικοινωνίας στην τάξη. Το ρομποτικό χέρι έρχεται να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτή την πρόκληση, προσφέροντας μια πρακτική λύση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής

Κάθε ρομποτικό χέρι κατασκευάζεται με τη χρήση τεχνολογίας 3D printing. Η διαδικασία παραγωγής αξιοποιεί ανακυκλωμένα πλαστικά απορρίμματα, μια προσέγγιση που συνδυάζει την καινοτομία με την περιβαλλοντική ευαισθησία. Αυτή η επιλογή υλικών και μεθόδου συμβάλλει στη μείωση του κόστους κατασκευής.

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να είναι ανθεκτική και αποδοτική, με διάρκεια ζωής τριών ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν απαιτείται συντήρηση, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα πρακτική για χρήση σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Η απλότητα στη χρήση και η μακροζωία αποτελούν βασικά πλεονεκτήματα του ρομποτικού χεριού.

Κόστος και διάθεση στην αγορά

Το κόστος πώλησης κάθε ρομποτικού χεριού ανέρχεται μόλις στα 350 δολάρια. Αυτή η οικονομική προσέγγιση καθιστά τη συσκευή προσιτή σε ένα ευρύτερο φάσμα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οικογενειών στην Κένυα. Η χαμηλή τιμή, σε συνδυασμό με την έλλειψη αναγκών συντήρησης, ενισχύει την προσβασιμότητα της τεχνολογίας.

Μέχρι στιγμής, η ZeroBionic έχει ήδη διαθέσει 78 μονάδες του ρομποτικού χεριού. Η διάθεση των συσκευών αυτών έχει ως στόχο να διευρύνει σημαντικά τις ευκαιρίες μάθησης για τους κωφούς και βαρήκοους μαθητές, επιτρέποντάς τους να παρακολουθούν μαθήματα ακόμα και με δασκάλους που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη νοηματική γλώσσα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta