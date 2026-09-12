Η Meta λανσάρει το Muse: Ο πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης που έγινε η δεύτερη πιο δημοφιλής εφαρμογή στις ΗΠΑ

Η Meta προχώρησε στην κυκλοφορία του Muse στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιας νέας εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με την τεχνολογία. Το Muse παρουσιάζεται ως ένας προσωπικός πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης, ικανός να αναλαμβάνει ολόκληρες εργασίες αντί να περιορίζεται σε απλές συνομιλίες. Η εφαρμογή έχει ήδη σημειώσει εντυπωσιακή πορεία στην αμερικανική αγορά, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στις πιο δημοφιλείς εφαρμογές του App Store λίγες μόλις ημέρες μετά την κυκλοφορία της. Ωστόσο, ημερομηνία διάθεσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.

Ο πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης που ξεπερνά τη συνομιλία

Μέχρι σήμερα, η πλειονότητα των χρηστών έχει συνηθίσει να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ως έναν προηγμένο συνομιλητή. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη διατύπωση μιας ερώτησης, τη λήψη μιας απάντησης και στη συνέχεια την ανάληψη της εκτέλεσης της εργασίας από τον ίδιο τον χρήστη.

Η Meta επιδιώκει να μετασχηματίσει αυτή τη σχέση με την εισαγωγή του Muse. Η εφαρμογή αυτή δεν περιορίζεται στην παροχή πληροφοριών ή στην απλή συζήτηση, αλλά έχει σχεδιαστεί για να αναλαμβάνει την εκτέλεση ολόκληρων εργασιών. Ο χρήστης μπορεί να δηλώσει τι επιθυμεί να επιτύχει και το Muse αναλαμβάνει να οργανώσει τα απαραίτητα βήματα και να προχωρήσει αυτόνομα, χωρίς την ανάγκη συνεχών εντολών για κάθε επιμέρους ενέργεια.

Εντυπωσιακή εκκίνηση στην αμερικανική αγορά

Η κυκλοφορία του Muse στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου. Μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα από την αρχική του διάθεση, η εφαρμογή κατάφερε να ξεπεράσει τις 83.000 λήψεις στο αμερικανικό App Store.

Αυτή η ταχεία αποδοχή οδήγησε το Muse στη δεύτερη θέση των κορυφαίων εφαρμογών της πλατφόρμας. Παρόλα αυτά, η εικόνα της αποδοχής στο λειτουργικό σύστημα Android εμφανίζεται να είναι πιο συγκρατημένη, χωρίς να έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για τους λόγους αυτής της διαφοράς.

Ευρείες δυνατότητες και προσωπική προσαρμογή

Η βασική διαφορά του Muse έγκειται στην ικανότητά του να εκτελεί ενέργειες, εφόσον του δοθεί πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί ο χρήστης. Η Meta αναφέρει ότι ο πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αναλάβει διάφορες εργασίες, όπως η αποστολή email ή η οργάνωση ενός ταξιδιού.

Επιπλέον, το σύστημα έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει έναν ευρύτερο στόχο σε ένα συγκεκριμένο πλάνο δράσης και να συνεχίζει την εκτέλεση της εργασίας χωρίς να απαιτεί συνεχή καθοδήγηση από τον χρήστη. Μπορεί επίσης να συνδέεται με εφαρμογές και υπηρεσίες που χρησιμοποιεί ο χρήστης καθημερινά, αποκτώντας έτσι ένα ευρύτερο προσωπικό πλαίσιο.

Αυτό σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει γνώση του ημερολογίου του χρήστη, των συζητήσεών του, των εφαρμογών που χρησιμοποιεί και των προτιμήσεών του, προκειμένου να προσαρμόζει τις ενέργειές της. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Meta αναφέρει ότι αν ένα βίντεο με συνταγή έχει αποθηκευτεί στο Instagram, το Muse μπορεί να το μετατρέψει σε λίστα αγορών, να προτείνει μενού για ένα τραπέζι και να λαμβάνει υπόψη τις διατροφικές προτιμήσεις των καλεσμένων κατά την οργάνωση.

Προκλήσεις ιδιωτικότητας και μέτρα ασφαλείας

Η αυξανόμενη χρησιμότητα ενός τέτοιου συστήματος συνδέεται άμεσα με την ανάγκη για περισσότερα δεδομένα, γεγονός που αποτελεί και το μεγάλο στοίχημα για τη Meta. Η ιδέα ενός AI που μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα σημαντικό μέρος της ψηφιακής ζωής ενός ατόμου εγείρει αναπόφευκτα ερωτήματα σχετικά με την ιδιωτικότητα των δεδομένων.

Για την αντιμετώπιση αυτών των ανησυχιών, η εταιρεία έχει αναπτύξει το Muse Secure VM, ένα ξεχωριστό εικονικό περιβάλλον όπου λειτουργεί ο πράκτορας και αποθηκεύονται τα δεδομένα και τα διαπιστευτήρια που χρειάζεται. Επιπλέον, υπάρχει ένας δεύτερος πράκτορας, ο Sentinel, ο οποίος έχει ως ρόλο να ελέγχει τις ενέργειες του Muse.

Ο Sentinel απαιτεί την έγκριση του χρήστη για την εκτέλεση ευαίσθητων πράξεων, όπως η αποστολή email ή η πραγματοποίηση μιας αγοράς. Ωστόσο, σε δοκιμή του Muse, το The Verge διαπίστωσε το βάθος της πρόσβασης της εφαρμογής σε προσωπικές πληροφορίες, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα της εμπιστοσύνης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την ευρεία υιοθέτηση αυτής της νέας τεχνολογίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta