Η OpenAI ισχυρίζεται ότι έλυσε ένα άλυτο μαθηματικό πρόβλημα σε 88 ώρες, εν μέσω αντιδράσεων

Η εταιρεία OpenAI ανακοίνωσε πρόσφατα ότι κατάφερε να βρει τη λύση σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο μαθηματικό πρόβλημα, το οποίο παρέμενε άλυτο για δεκαετίες. Σύμφωνα με την εταιρεία, η επίλυση επιτεύχθηκε μέσα σε μόλις 88 ώρες, αξιοποιώντας ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και χιλιάδες AI bots. Ωστόσο, ο ισχυρισμός αυτός έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από την επιστημονική κοινότητα.

Το επίμονο μαθηματικό πρόβλημα

Το πρόβλημα που φέρεται να έλυσε η OpenAI αποτελεί μέρος των εξισώσεων Navier-Stokes, οι οποίες περιγράφουν τον τρόπο κίνησης των ρευστών. Για περίπου 90 χρόνια, σημαντικές πτυχές αυτών των εξισώσεων δεν είχαν μπορέσει να αποδειχθούν. Οι εξισώσεις Navier-Stokes βασίζονται στον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, F=ma, για να περιγράψουν την κίνηση των ρευτών, αντιμετωπίζοντας ένα ρευστό ως ένα συνεχές μέσο και όχι ως μεμονωμένα μόρια.

Η μέθοδος της OpenAI και η ανεξάρτητη επαλήθευση

Για την επίλυση του προβλήματος, η OpenAI χρησιμοποίησε ένα καινοτόμο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με τη λειτουργία χιλιάδων AI bots. Παρόλα αυτά, η λύση που παρουσίασε η εταιρεία δεν έχει ακόμη επαληθευτεί ανεξάρτητα. Επιπλέον, δεν έχει γίνει δημοσίως αποδεκτή από το The Clay Mathematics Institute, έναν μαθηματικό οργανισμό με έδρα τις ΗΠΑ, ο οποίος είναι γνωστός για το Βραβείο της Χιλιετίας, που προσφέρει μεγάλα χρηματικά ποσά σε όσους επιλύσουν ορισμένα από τα πιο δύσκολα μαθηματικά αινίγματα.

Οι αντιδράσεις και οι ισχυρισμοί για διαρροή πληροφοριών

Ο ισχυρισμός της OpenAI έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ο Tristan Buckmaster, καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, δήλωσε την Τρίτη ότι ο ίδιος, μαζί με τον Levent Alpöge, μαθηματικό που εργάζεται στην Anthropic, ανταγωνίστρια της OpenAI, εργάζονταν επίσης για την επίλυση του ίδιου προβλήματος. Μάλιστα, το δίδυμο χρησιμοποιούσε το εργαλείο Codex της OpenAI στην έρευνά του.

Ο Buckmaster ανέφερε ότι στις 3 Σεπτεμβρίου ανακάλυψε πως «πληροφορίες σχετικά με την πρόοδό μας είχαν διαβιβαστεί στην OpenAI». Η δήλωση του Buckmaster έγινε την ίδια ημέρα, αλλά ώρες πριν η OpenAI δημοσιεύσει την εργασία της για τις εξισώσεις Navier-Stokes. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η OpenAI δεν ξεκίνησε να εργάζεται πάνω στις εξισώσεις Navier-Stokes παρά μόνο «αφού είχαν φτάσει πληροφορίες σχετικά με την εργασία μας στην OpenAI». Συμπεριέλαβε μάλιστα κείμενο από email που αντάλλαξε με την OpenAI, σχετικά με την εργασία τους και τις ερωτήσεις του για το χρονοδιάγραμμα και τις μεθόδους της εταιρείας. Ο Buckmaster πρόσθεσε ότι δεν είχε διαβάσει ακόμη την πλήρη απόδειξη της OpenAI, αλλά ένιωσε την ανάγκη να δημοσιοποιήσει τα γεγονότα, καθώς, όπως είπε, «η εναλλακτική λύση είναι να αφήσουμε μια ακολουθία ανακοινώσεων να λέει κάτι που ξέρω ότι είναι ψευδές».

Η απάντηση της OpenAI

Από την πλευρά της, η OpenAI συνεχάρη την Τρίτη την «ταυτόχρονη εργασία» των Buckmaster και Alpöge. Η εταιρεία χαρακτήρισε την προσπάθειά τους «αξιοσημείωτη», αναγνωρίζοντας έτσι την παράλληλη έρευνα των δύο μαθηματικών.

Με πληροφορίες από: efsyn.gr