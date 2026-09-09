Η Apple αποκαλύπτει τα νέα iPhone 18 Pro και το αναδιπλούμενο iPhone Duo

Η Apple βρίσκεται στο επίκεντρο του τεχνολογικού ενδιαφέροντος απόψε, καθώς πραγματοποιεί το ετήσιο event της, παρουσιάζοντας τη νέα γενιά των iPhone. Στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, από το Apple Park της Καλιφόρνια, αποκαλύπτονται τα iPhone 18 Pro και Pro Max, αλλά και το πρώτο αναδιπλούμενο smartphone της εταιρείας. Η εκδήλωση, με τίτλο «Surprise and Shine», μεταδίδεται ζωντανά και αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή για την εταιρεία.

Η παρουσίαση είναι η πρώτη για τον νέο CEO της Apple, Τζον Τέρνους, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία από τον Τιμ Κουκ την 1η Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, η εταιρεία αλλάζει τη συνήθη στρατηγική της, εστιάζοντας αποκλειστικά στη σειρά Pro και στο αναδιπλούμενο μοντέλο, ενώ η απλή έκδοση του iPhone 18 αναβάλλεται για αργότερα.

Το αναδιπλούμενο iPhone: Ένα νέο κεφάλαιο

Το αναδιπλούμενο iPhone, το οποίο έχει κερδίσει τις εντυπώσεις από νωρίς και αποκαλείται στα social media ως iPhone Fold, αναμένεται να είναι το ακριβότερο και τεχνολογικά πιο φιλόδοξο smartphone που έχει παρουσιάσει η Apple μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με διαρροές, η επίσημη ονομασία του αναμένεται να είναι «iPhone Duo» ή «iPhone Ultra».

Η αρχική του τιμή εκτιμάται στα 2.000 δολάρια για την έκδοση των 256GB, με τις τιμές στην ελληνική αγορά να αναμένεται να διαμορφωθούν περίπου στα 2.000 ευρώ. Οι εκδόσεις με μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο θα είναι αισθητά ακριβότερες. Το αναδιπλούμενο iPhone αναμένεται να κυκλοφορήσει κάποια στιγμή τον Οκτώβριο, σε μόλις δύο επιλογές χρωμάτων: λευκό και σκούρο μπλε.

Το μέγεθός του έχει σχολιαστεί εκτενώς, καθώς πλησιάζει το iPad Mini, θυμίζοντας ένα μικρό βιβλίο. Όταν είναι κλειστό, ο χρήστης θα έχει στη διάθεσή του μια εξωτερική οθόνη περίπου 5,5 ιντσών, ενώ με το άνοιγμα της συσκευής θα αποκαλύπτεται μια εσωτερική οθόνη περίπου 7,8 ιντσών. Το μοντέλο θα διαθέτει δύο πίσω κάμερες ανάλυσης 48 megapixel και μία εμπρόσθια κάμερα 12 megapixel. Δεν θα έχει FaceID, αλλά μόνο TouchID ενσωματωμένο στο κουμπί λειτουργίας, στο πλάι του. Μια έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι θα υποστηρίζει τη γραφίδα Apple Pencil, ενώ ο σκελετός του δεν θα είναι από τιτάνιο, με στόχο να μειωθεί σημαντικά το «τσάκισμα» στην οθόνη.

Τα iPhone 18 Pro και Pro Max: Εσωτερικές αναβαθμίσεις

Παράλληλα με το αναδιπλούμενο μοντέλο, η Apple παρουσιάζει και τα νέα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max. Τα μοντέλα αυτά θα διατηρήσουν τις γενικές γραμμές του σχεδιασμού των προκατόχων τους, με τις σημαντικότερες αλλαγές να βρίσκονται στο «εσωτερικό» τους. Το iPhone 18 Pro θα διαθέτει οθόνη 6,3 ιντσών, ενώ το iPhone 18 Pro Max θα έχει οθόνη 6,9 ιντσών.

Οι φήμες κάνουν λόγο για το νέο τσιπ A20 Pro, το οποίο κατασκευάζεται για πρώτη φορά με διαδικασία 2nm, υποσχόμενο σημαντική βελτίωση απόδοσης και ενεργειακή απόδοση. Επίσης, αναμένεται να ενσωματωθεί το δικό της, νέο modem C2 της Apple. Στον τομέα της κάμερας, το μεγάλο νέο χαρακτηριστικό φημολογείται ότι θα είναι ο πρώτος φακός μεταβλητού διαφράγματος (variable aperture) σε iPhone, ενώ αναφέρεται και ένα μικρότερο Dynamic Island. Στις φήμες ξεχωρίζει επίσης ένα νέο χρώμα, το Dark Cherry, το οποίο θα αντικαταστήσει το σημερινό Cosmic Orange.

Αλλαγή στρατηγικής και νέα ηγεσία

Η σημερινή παρουσίαση αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο για την Apple, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη εκδήλωση υπό την ηγεσία του νέου CEO, Τζον Τέρνους. Ο Τέρνους ανέλαβε τη θέση του εξαιρετικά επιτυχημένου Τιμ Κουκ την 1η Σεπτεμβρίου, και η σημερινή παρουσίαση είναι το πρώτο του «crash test» σε αυτή τη νέα του ιδιότητα.

Επιπλέον, η Apple αλλάζει φέτος τη συνήθη στρατηγική της όσον αφορά την κυκλοφορία των νέων μοντέλων. Ενώ όλα τα μάτια είναι στραμμένα στο αναδιπλούμενο iPhone, για πρώτη φορά η εταιρεία θα κυκλοφορήσει πρώτα τα Pro μοντέλα του νέου iPhone 18. Η απλή εκδοχή του iPhone 18, μαζί με το iPhone Air 2 και το iPhone 18e, αναβάλλεται για την άνοιξη του 2027.

Άλλες αναμενόμενες αποκαλύψεις

Εκτός από τα νέα iPhone, η σημερινή εκδήλωση αναμένεται να φέρει και τα νέα μοντέλα Apple Watch. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για την παρουσίαση του Apple Watch Series 12 και του Apple Watch Ultra 4. Ωστόσο, καμία από τις παραπάνω πληροφορίες δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από την Apple, με όλα τα δεδομένα να ξεκαθαρίζουν απόψε στις 20:00 ώρα Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Gazzetta