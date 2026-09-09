Παρουσιάστηκαν τα νέα ασύρματα χειριστήρια DualSense περιορισμένης έκδοσης Grand Theft Auto VI

Δύο νέα ασύρματα χειριστήρια DualSense περιορισμένης έκδοσης, εμπνευσμένα από το Grand Theft Auto VI, αποκαλύφθηκαν πρόσφατα, φέρνοντας το αδιαμφισβήτητο στυλ του Vice City. Αυτά τα χειριστήρια, ένα σε μαύρο και ένα σε λευκό χρώμα, σχεδιάστηκαν για να αποτυπώσουν την ενέργεια της εμβληματικής πόλης. Η πρώτη ματιά στα νέα προϊόντα έγινε κατά τη διάρκεια του State of Play, ενόψει της κυκλοφορίας του Grand Theft Auto VI στις 19 Νοεμβρίου.

Το στυλ του Vice City στα νέα χειριστήρια

Το Vice City, γνωστό για τους ηλιόλουστους δρόμους και τα έντονα φώτα νέον, αποτελεί την κύρια πηγή έμπνευσης για τα νέα ασύρματα χειριστήρια DualSense. Οι δύο εκδόσεις, το ασύρματο χειριστήριο DualSense – Grand Theft Auto VI Black Limited Edition και το ασύρματο χειριστήριο DualSense – Grand Theft Auto VI White Limited Edition, έχουν σχεδιαστεί για να μεταφέρουν την αδιαμφισβήτητη ενέργεια της πόλης.

Και τα ασπρόμαυρα χειριστήρια διαθέτουν ένα λαμπερό φινίρισμα που αλλάζει χρώμα, συνδυάζοντας τις αποχρώσεις ενός ηλιοβασιλέματος του Vice City με τη λάμψη των φώτων νέον. Επιπλέον, ενσωματώνουν προσαρμοσμένες λεπτομέρειες με φοίνικες απευθείας στο χειριστήριο, προσθέτοντας ένα μοναδικό απτικό στοιχείο, παράλληλα με την επίσημη επωνυμία του Grand Theft Auto VI.

Η λευκή έκδοση: Η αυγή του Vice City

Το ασύρματο χειριστήριο DualSense – Grand Theft Auto VI White Limited Edition είναι σχεδιασμένο να ενσαρκώνει το Vice City κατά την αυγή. Ο σχεδιασμός του παραπέμπει στις λευκές αμμουδιές, τους παστέλ ουρανούς και τη χαλαρή αίγλη της πόλης τις πρωινές ώρες.

Η λευκή έκδοση θα είναι διαθέσιμη σε περιορισμένες ποσότητες παγκοσμίως. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να την προμηθευτούν μέσω του direct.playstation.com, καθώς και από συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής πώλησης.

Η μαύρη έκδοση: Η ενέργεια της νύχτας

Αντίστοιχα, το ασύρματο χειριστήριο DualSense – Grand Theft Auto VI Black Limited Edition έχει ως στόχο να αποτυπώσει την έντονη ενέργεια της εμβληματικής νυχτερινής ζωής του Vice City. Ο σκούρος σχεδιασμός του αντικατοπτρίζει τη ζωντάνια και τους ρυθμούς της πόλης μετά τη δύση του ηλίου.

Η μαύρη έκδοση θα κυκλοφορήσει επίσης σε περιορισμένες ποσότητες. Η διάθεσή της θα γίνει αποκλειστικά μέσω του direct.playstation.com, όπου είναι διαθέσιμο, και σε άλλες περιοχές μέσω επιλεγμένων καταστημάτων λιανικής.

Τεχνολογία και εμπειρία παιχνιδιού

Στο Grand Theft Auto VI, η εμπειρία παιχνιδιού ενισχύεται σημαντικά από τις δυνατότητες του ασύρματου χειριστηρίου DualSense. Η απτική ανάδραση και οι προσαρμοστικές ενεργοποιήσεις του χειριστηρίου ανταποκρίνονται άμεσα στη δράση εντός του παιχνιδιού. Αυτές οι λειτουργίες παρέχουν δυναμική αντίσταση, ζωντανεύοντας τις εικόνες, τους ήχους και τις αισθήσεις της ιστορίας των χαρακτήρων Jason και Lucia στα χέρια των παικτών.

Το Grand Theft Auto VI αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου και θα προσφέρει βελτιστοποιημένη εμπειρία παιχνιδιού στο PS5. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς το παιχνίδι αξιοποιεί τις δυνατότητες του PS5, καθώς και ένα εκτενές βίντεο με τίτλο «Grand Theft Auto VI: An Extended Look», είναι διαθέσιμα για τους ενδιαφερόμενους.

Διαθεσιμότητα για αγορά

Οι παίκτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα νέα χειριστήρια από τις 10 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η διάθεση θα ξεκινήσει στις 7:00 π.μ. PT / 10:00 π.μ. ET. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, η διάθεση θα ξεκινήσει στις 10:00 π.μ. τοπική ώρα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta