Η οδοντόβουρτσα της Dyson με τεχνητή νοημοσύνη και κάμερα: Κόστος και λειτουργίες

Μια νέα, high-tech οδοντόβουρτσα με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη και κάμερα υπόσχεται το τέλειο χαμόγελο, φέρνοντας επανάσταση στον τρόπο που φροντίζουμε τα δόντια μας. Πρόκειται για το μοντέλο CameraJet της βρετανικής εταιρείας Dyson, η οποία είναι ευρέως γνωστή για τις ηλεκτρικές της σκούπες, αλλά έχει επεκταθεί και στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Η τιμή της συσκευής ανέρχεται στις 420 λίρες, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 495 ευρώ.

Η καινοτομία της Dyson στην προσωπική φροντίδα

Η Dyson, έχοντας καθιερωθεί στον τομέα των ηλεκτρικών σκουπών, έχει πραγματοποιήσει ένα σημαντικό άνοιγμα και στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας τα τελευταία χρόνια. Στη γκάμα της περιλαμβάνονται πλέον σεσουάρ, ισιωτικές μαλλιών, φορητοί ανεμιστήρες και καθαριστές αέρα, σηματοδοτώντας την επέκτασή της σε ένα ευρύτερο φάσμα οικιακών και προσωπικών συσκευών.

Με την παρουσίαση της οδοντόβουρτσας CameraJet, η εταιρεία στοχεύει να εισαγάγει έναν «εντελώς νέο τρόπο καθαρισμού των δοντιών». Η καινοτομία της συσκευής έγκειται στην ικανότητά της να συνδυάζει δύο βασικές λειτουργίες της στοματικής υγιεινής: το βούρτσισμα και το οδοντικό νήμα, όλα σε μία συσκευή.

Τεχνητή νοημοσύνη και ενσωματωμένη κάμερα

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της Dyson CameraJet είναι η ενσωματωμένη κάμερα, η οποία λειτουργεί σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία επιτρέπει στην συσκευή να σαρώνει με μεγάλη ακρίβεια το εσωτερικό του στόματος, καταγράφοντας 28 ζωντανές εικόνες ανά δευτερόλεπτο καθ' όλη τη διάρκεια του βουρτσίσματος.

Μέσω αυτής της συνεχούς σάρωσης, η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τον εντοπισμό των κενών που υπάρχουν ανάμεσα στα δόντια, σημεία που συχνά παραμελούνται στον καθημερινό καθαρισμό. Μόλις εντοπιστεί ένα τέτοιο κενό, ενεργοποιείται σχεδόν ακαριαία, μέσα σε μόλις 0,1 δευτερόλεπτα, ένας πίδακας που ψεκάζει στοματικό διάλυμα απευθείας στο συγκεκριμένο σημείο, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική καθαριότητα.

Το σύστημα στοματικού διαλύματος και ο σχεδιασμός της κεφαλής

Το στοματικό διάλυμα που χρησιμοποιείται από την οδοντόβουρτσα αποθηκεύεται σε μια ειδική «δεξαμενή αντιβαρύτητας». Αυτή η δεξαμενή έχει σχεδιαστεί ώστε να απελευθερώνει έναν αδιάκοπο πίδακα διαλύματος, ανεξάρτητα από τη γωνία υπό την οποία κρατά ο χρήστης την οδοντόβουρτσα, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση.

Όταν το στοματικό διάλυμα αρχίζει να εξαντλείται, η οδοντόβουρτσα διαθέτει μηχανισμό αυτόματης αναπλήρωσης. Αυτό γίνεται απλά τοποθετώντας τη συσκευή στη βάση σύνδεσης, η οποία παράλληλα λειτουργεί και ως φορτιστής, προσφέροντας ευκολία στη χρήση και συνεχή ετοιμότητα.

Όσον αφορά την κεφαλή της οδοντόβουρτσας, ο σχεδιασμός της περιλαμβάνει δύο διακριτούς τύπους τριχών. Οι εσωτερικές τρίχες είναι ελαφρώς πιο σκληρές, με σκοπό την αποτελεσματική απομάκρυνση της βρομιάς και της πλάκας. Αντίθετα, οι εξωτερικές τρίχες είναι μαλακές, διασφαλίζοντας ότι δεν καταπονούνται τα ούλα κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος, προσφέροντας έναν ισορροπημένο και ασφαλή καθαρισμό.

Έξυπνες λειτουργίες και η εφαρμογή MyDyson

Κάθε κεφαλή της οδοντόβουρτσας είναι εξοπλισμένη με τη δική της ετικέτα RFID. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει στην συσκευή να αναγνωρίζει πότε συνδέεται μια κεφαλή, να καταγράφει πόσους καθαρισμούς έχει ολοκληρώσει και να ειδοποιεί τους χρήστες όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή για αντικατάσταση. Με την τοποθέτηση μιας νέας κεφαλής, ο κύκλος παρακολούθησης ξεκινά από την αρχή.

Για τους περίεργους χρήστες, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της λειτουργίας ζωντανής προβολής. Μέσω της εφαρμογής MyDyson, οι χρήστες μπορούν να δουν μια ζωντανή εικόνα από το εσωτερικό του στόματός τους, προσφέροντας άμεση οπτική ανατροφοδότηση. Η εφαρμογή MyDyson προσφέρει επίσης καθοδηγούμενο καθαρισμό, επεξηγηματικά βίντεο, δεδομένα βουρτσίσματος και χρήσης νήματος, χαρτογράφηση κάλυψης και εξατομικευμένες συμβουλές για τη βελτίωση της στοματικής υγιεινής.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis