Το φριχτό τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας: Νέα στοιχεία για τη φονική σύγκρουση δύο μηχανών

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το φριχτό τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, εξετάζουν λεπτομερώς οι Αρχές. Η σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα σε δύο μοτοσικλέτες τα ξημερώματα της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 51χρονου άνδρα και δύο 27χρονων γυναικών.

Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, οδήγησε σε πρόσκρουση των τριών ατόμων σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, με τις έρευνες της Τροχαίας να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση των αιτιών.

Οι συνθήκες της σύγκρουσης και το βίντεο-ντοκουμέντο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, η μοτοσικλέτα του 51χρονου κινούνταν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, με κατεύθυνση προς την Πατησίων, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα. Το βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει τη μοτοσικλέτα αυτή να συγκρούεται πλαγιομετωπικά με τη δεύτερη μηχανή, στην οποία επέβαιναν οι δύο 27χρονες γυναίκες.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας, αξιοποιώντας το συγκεκριμένο βίντεο, αλλά και επιπλέον υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Ο επικίνδυνος ελιγμός και η ταχύτητα

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που επικαλείται η ΕΡΤ, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν οι δύο 27χρονες φέρεται να έκανε έναν επικίνδυνο ελιγμό. Η οδηγός της μηχανής φαίνεται να κινείται στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας και, στη συνέχεια, να πραγματοποιεί μία κίνηση που παραπέμπει σε αναστροφή, με αποτέλεσμα να βρεθεί μπροστά από τον σηματοδότη.

Την ίδια στιγμή, ο 51χρονος ακολουθούσε από κοντινή απόσταση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι αρχές, κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και δεν κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση, πέφτοντας πάνω στη δεύτερη μοτοσικλέτα.

Οι συνέπειες και η έρευνα για τα κράνη

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που οι τρεις επιβαίνοντες εκσφενδονίστηκαν και προσέκρουσαν σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο 27χρονες φέρεται να μην φορούσαν κράνος ασφαλείας κατά τη στιγμή της σύγκρουσης. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται από τις Αρχές, καθώς ενδέχεται να συνδέεται με τη σφοδρότητα των τραυματισμών που υπέστησαν τα θύματα.

Στο μικροσκόπιο οι σηματοδότες

Οι έρευνες της Τροχαίας συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει και οι φωτεινοί σηματοδότες της περιοχής. Οι αστυνομικοί εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο κάποια από τις δύο μοτοσικλέτες να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις κινήσεις της μοτοσικλέτας στην οποία επέβαιναν οι δύο 27χρονες, λίγο πριν από τη μοιραία σύγκρουση, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr