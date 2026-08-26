Η Garmin διευρύνει τη σειρά των κορυφαίων smartwatch υψηλών επιδόσεων με τα fēnix 9 και fēnix 9 Pro

Η Garmin διευρύνει τη σειρά των κορυφαίων smartwatch υψηλών επιδόσεων με την παρουσίαση των Fēnix 9 και Fēnix 9 Pro. Αυτά τα multisport smartwatch με GPS είναι σχεδιασμένα για να υποστηρίξουν τους αθλητές και τους λάτρεις της περιπέτειας στην επίτευξη των υψηλότερων επιδόσεών τους. Οι ανθεκτικές και εκλεπτυσμένες εκδόσεις Pro ξεχωρίζουν, καθώς διαθέτουν για πρώτη φορά σώμα από τιτάνιο και τη μεγαλύτερη οθόνη AMOLED που έχει εμφανιστεί σε μοντέλο fēnix.

Νέες δυνατότητες και σχεδιασμός

Η σειρά Fēnix 9 Pro συνδυάζει μια εξελιγμένη εμφάνιση με ανθεκτική κατασκευή και ανάλαφρη αίσθηση, χάρη στο σώμα από τιτάνιο. Και οι δύο νέες σειρές, Fēnix 9 και Fēnix 9 Pro, φέρνουν σημαντικές αναβαθμίσεις στις λειτουργίες τους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η λειτουργία Garmin Epic, ένας καινοτόμος τρόπος ομαδοποίησης πολλαπλών δραστηριοτήτων σε μια ενιαία ιστορία, η οποία μπορεί να κοινοποιηθεί εύκολα μέσω του Garmin Connect™.

Επιπλέον, έχουν ενσωματωθεί βελτιωμένες μετρήσεις αντοχής, οι οποίες παρέχουν στους αθλητές τη δυνατότητα να προσαρμόζουν πιο αποτελεσματικά την προπόνησή τους. Αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση των οφελών στην αντοχή και την εφαρμογή πιο έξυπνων προπονητικών μεθόδων. Τα κορυφαία εργαλεία πλοήγησης που διαθέτουν τα νέα μοντέλα βοηθούν τους λάτρεις της περιπέτειας να παραμένουν με ασφάλεια στην πορεία τους κατά τη διάρκεια των εξερευνήσεών τους.

Συνδεσιμότητα και επικοινωνία

Η σειρά fēnix 9 Pro ενσωματώνει δορυφορική¹ και LTE συνδεσιμότητα¹, προσφέροντας τη δυνατότητα φωνητικής επικοινωνίας, ανταλλαγής μηνυμάτων και επικοινωνίας SOS απευθείας από τον καρπό του χρήστη. Η συνδεσιμότητα inReach¹, διαθέσιμη σε επιλεγμένα μοντέλα fēnix 9 Pro, επιτρέπει στους χρήστες να διατηρούν επαφή με φίλους και συγγενείς. Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα λήψης βοήθειας έκτακτης ανάγκης από το κέντρο συντονισμού Garmin Response που λειτουργεί 24/7, χωρίς την ανάγκη μεταφοράς τηλεφώνου.

Για πρώτη φορά, η συνδεσιμότητα inReach είναι διαθέσιμη σε όλες τις εκδόσεις του Fēnix 9 Pro, δηλαδή στα μεγέθη 43 mm, 47 mm και 51 mm. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η συνδεσιμότητα LTE δεν υποστηρίζεται στην Ελλάδα. Ένα ενεργό πρόγραμμα inReach, πέρα από τις κλήσεις, τα γραπτά μηνύματα και την υποστήριξη SOS, παρέχει και άλλες βελτιώσεις στους χρήστες.

Εκδόσεις και επιπλέον λειτουργίες

Το Fēnix 9 είναι διαθέσιμο σε τρία διαφορετικά μεγέθη: 43mm, 47mm και 51mm. Αυτό το μοντέλο είναι εξοπλισμένο με νέα και βελτιωμένα εργαλεία, σχεδιασμένα για να αναβαθμίσουν την προπόνηση και την εξερεύνηση σε ένα ανώτερο επίπεδο. Βασιζόμενο σε όλες τις κορυφαίες λειτουργίες του fēnix 9, το fēnix 9 Pro εισάγει μια νέα εμφάνιση, μαζί με επιλογές για συνδεσιμότητα χωρίς τηλέφωνο. Επιπλέον, προσφέρει οθόνες με ηλιακή φόρτιση και επιπλέον λειτουργίες φακού, μεταξύ άλλων καινοτομιών.

Δήλωση της Garmin

Η Susan Lyman, Αντιπρόεδρος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Καταναλωτικών Προϊόντων της Garmin, δήλωσε σχετικά με τα νέα προϊόντα: «Τα fēnix 9 και fēnix 9 Pro είναι ειδικά σχεδιασμένα για όσους επιθυμούν να επιτύχουν καλύτερες επιδόσεις και να φτάσουν ακόμα πιο μακριά. Οι αθλητές μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τα οφέλη στην αντοχή τους και να προπονηθούν πιο έξυπνα με τις εξελιγμένες μετρήσεις αντοχής, ενώ τα κορυφαία εργαλεία πλοήγησης βοηθούν τους λάτρεις της περιπέτειας να παραμένουν με ασφάλεια στην πορεία τους».

Η ίδια πρόσθεσε: «Με τη νέα λειτουργία Garmin Epic, οι δραστηριότητες μετατρέπονται σε ιστορίες για να τις ξαναζούν οι χρήστες. Με αυτά τα fēnix smartwatch στον καρπό τους, οι χρήστες Garmin μπορούν να επαναπροσδιορίσουν όσα θεωρούσαν δυνατά».

Με πληροφορίες από: Gazzetta