Ο Μαρκ Ντέιβιντσον, ένας συνταξιούχος μηχανικός αεροδιαστημικής, υποστηρίζει πως τα γεγονότα που περιέγραψε σε βιβλίο του το 2014, σχετικά με το τέλος του κόσμου, αρχίζουν να επαληθεύονται. Συγκεκριμένα, δηλώνει ότι ο πόλεμος που εμπλέκει το Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ σηματοδοτούν το δεύτερο από τα τέσσερα γεγονότα που είχε αναλύσει.

Ο ίδιος εκτιμά ότι «βρισκόμαστε ακριβώς στο χείλος αυτή τη στιγμή», καθώς δύο από τα σημάδια που είχε περιγράψει έχουν ήδη εκδηλωθεί.

Το βιβλίο και οι προφητείες

Ο Μαρκ Ντέιβιντσον εξέδωσε το βιβλίο του, με τίτλο «Daniel Revisited: Discovering the Four Mideast Signs Leading to the Antichrist», το 2014. Σε αυτό, παραθέτει τέσσερα γεγονότα τα οποία, κατά την άποψή του, οδηγούν στο τέλος του κόσμου.

Το περιεχόμενο του βιβλίου συγκρίνει την παγκόσμια ιστορία με εδάφια από τον Δανιήλ 7, τον Δανιήλ 8 και την Αποκάλυψη 6. Ο Ντέιβιντσον ερμηνεύει αυτά τα τρία κείμενα ως μια ενιαία αλληλουχία γεγονότων, που περιγράφονται από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Προβλέπει ότι κάθε στάδιο αυτής της αλληλουχίας θα μπορούσε να εκδηλωθεί μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια.

Το πρώτο σημάδι: Η αναγέννηση του Ιράκ

Ως πρώτο σημείο αναφοράς και επαλήθευσης των προβλέψεών του, ο Ντέιβιντσον αναφέρει την αλλαγή κυβέρνησης στο Ιράκ, η οποία συνέβη μεταξύ του 2003 και του 2005. Αυτό το γεγονός το συνδέει με το φτερωτό λιοντάρι που περιγράφεται στο Δανιήλ 7:4, το οποίο στέκεται όρθιο σαν άνθρωπος και του δίνεται ανθρώπινη καρδιά.

Ο συνταξιούχος μηχανικός ταυτίζει το λιοντάρι με τη Βαβυλώνα, της οποίας η επικράτεια βρισκόταν στη σύγχρονη περιοχή του Ιράκ. Ερμηνεύει τη μεταμόρφωση του λιονταριού ως τη μετάβαση της χώρας από μια βάναυση δικτατορία σε ένα πιο πολιτισμένο σύστημα διακυβέρνησης. Ο Μαρκ Ντέιβιντσον δήλωσε ότι παρακολούθησε αυτή την εξέλιξη να εκτυλίσσεται και την είδε να «εκπληρώνεται επακριβώς».

Το δεύτερο σημάδι: Ο πόλεμος με το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ

Το δεύτερο από τα τέσσερα σημάδια, σύμφωνα με τον Ντέιβιντσον, είναι ο πόλεμος που εμπλέκει το Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ένα γεγονός που συνέβη τον περασμένο Μάρτιο. Αυτή η εξέλιξη, όπως υποστηρίζει, υποδηλώνει ότι το δεύτερο γεγονός της προφητείας του έχει ήδη ξεκινήσει.

Ο Ντέιβιντσον συνδέει το Ιράν με το κριάρι με τα δύο κέρατα που αναφέρεται στο Δανιήλ 8:20. Ερμηνεύει τα δύο κέρατα ως τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν και τους Φρουρούς της Επανάστασης. Η προέλαση του κριαριού προς τα δυτικά, βόρεια και νότια, όπως εξηγεί, προαναγγέλλει ιρανικές εισβολές. Πιστεύει επίσης ότι η επιβίωση του ιρανικού καθεστώτος από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ ταιριάζει απόλυτα σε αυτή την εικόνα.

Η αφετηρία της έρευνας και οι μελλοντικές προβλέψεις

Ο Μαρκ Ντέιβιντσον αποδίδει στη χριστιανική του πίστη την ώθηση για την έναρξη της έρευνάς του. Ξεκίνησε να ασχολείται με το θέμα μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, οι οποίες, όπως δήλωσε, αμφισβήτησαν την προηγούμενη αντίληψή του για τους έσχατους καιρούς.

Μέχρι το 2003, περίπου 16 μήνες μετά τις επιθέσεις, είχε ήδη διαμορφώσει το πλαίσιο της θεωρίας του. Ο Ντέιβιντσον αξιοποίησε την εμπειρία από την τετράχρονη καριέρα του στην αμυντική και διαστημική βιομηχανία, αντιμετωπίζοντας την ιδέα του ως μια υπόθεση προς έλεγχο, μεθοδικά.

Σχετικά με τις επόμενες κινήσεις, ο Ντέιβιντσον αναμένει ότι το Ιράν θα κινηθεί όταν οι ηγέτες του δουν ένα άνοιγμα, πιθανώς εάν οι ΗΠΑ υποχωρήσουν από την περιοχή και το Ισραήλ εμπλακεί σε άλλους πολέμους στη γύρω περιοχή. Είπε ότι οι εισβολές στην περιοχή τείνουν να συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οπότε προβλέπει μια προέλαση μεταξύ Δεκεμβρίου και Μαρτίου, ενδεχομένως ακόμη και από τον Δεκέμβριο. Τέλος, ανέφερε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ εξαντλεί τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, τα οποία ανέρχονται σε 1,2 δισεκατομμύρια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta