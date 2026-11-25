Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Μανχάιμ της Γερμανίας, όπου μια οικόσιτη γαλοπούλα εντοπίστηκε ως η «υπεύθυνη» για μια εκτεταμένη διαρροή νερού σε πολυκατοικία. Οι πυροσβέστες κλήθηκαν να επέμβουν, μετά από ειδοποίηση ενοίκου, και βρέθηκαν μπροστά σε ένα απρόσμενο θέαμα μέσα στο διαμέρισμα από όπου προερχόταν η πλημμύρα. Το ζώο φέρεται να άνοιξε τη βρύση του ζεστού νερού, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στους κάτω ορόφους.

Το κάλεσμα της πυροσβεστικής

Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε όταν ένας ένοικος της πολυκατοικίας ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία του Μανχάιμ. Ο ένοικος παρατήρησε νερό να τρέχει από την πόρτα ενός διαμερίσματος, ενώ ταυτόχρονα έβγαινε καπνός από το παράθυρό του. Αρχικά, ο καπνός προκάλεσε ανησυχία, ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε αργότερα, επρόκειτο για ατμό.

Οι πυροσβέστες, φτάνοντας στο σημείο, προσπάθησαν να εντοπίσουν τον ένοικο του διαμερίσματος, αλλά χωρίς επιτυχία. Δεδομένης της κατάστασης και της συνεχιζόμενης διαρροής, αναγκάστηκαν να εισέλθουν στο διαμέρισμα. Η είσοδος πραγματοποιήθηκε από ένα μισάνοιχτο παράθυρο της κουζίνας, προκειμένου να ελεγχθεί η πηγή του προβλήματος και να αποτραπούν περαιτέρω ζημιές.

Η απρόσμενη ανακάλυψη

Μόλις εισήλθαν στο διαμέρισμα, οι πυροσβέστες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια εικόνα που δεν περίμεναν. Εντόπισαν μια γαλοπούλα να κάθεται στην άκρη της μπανιέρας, ενώ στον νιπτήρα έτρεχε καυτό νερό ασταμάτητα. Το νερό αυτό είχε ήδη προκαλέσει πλημμύρα στο διαμέρισμα και είχε αρχίσει να φτάνει στους κάτω ορόφους της πολυκατοικίας, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα.

Εκτός από τη γαλοπούλα, οι πυροσβέστες βρήκαν στο διαμέρισμα και μια γάτα. Το δεύτερο κατοικίδιο είχε καταφύγει σε ένα στρώμα, το οποίο, ευτυχώς, είχε παραμείνει στεγνό, προσφέροντας ένα προσωρινό καταφύγιο από την πλημμύρα που είχε κατακλύσει τον χώρο. Η παρουσία των δύο ζώων σε ένα τέτοιο περιβάλλον προκάλεσε την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ο λόγος της πλημμύρας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε η αστυνομία, η οικόσιτη γαλοπούλα, η οποία ζούσε στο διαμέρισμα ως κατοικίδιο, ήταν αυτή που άνοιξε τη βρύση με το ζεστό νερό. Η ενέργεια αυτή αποδόθηκε στην αναζήτηση τροφής από το ζώο. Ο ιδιοκτήτης των κατοικιδίων είχε αφήσει το φαγητό της γαλοπούλας σε ένα σκεύος, το οποίο βρισκόταν δίπλα στην μπανιέρα.

Πιθανότατα, στην προσπάθειά της να φτάσει την τροφή ή να εξερευνήσει τον χώρο, η γαλοπούλα κατάφερε να ενεργοποιήσει τη βρύση, με αποτέλεσμα να αρχίσει να τρέχει καυτό νερό ανεξέλεγκτα. Αυτή η απρόσμενη ενέργεια οδήγησε στην εκτεταμένη διαρροή και την πλημμύρα που επηρέασε όχι μόνο το συγκεκριμένο διαμέρισμα αλλά και τους ορόφους που βρίσκονταν από κάτω.

Οι συνέπειες για τα ζώα και τον ιδιοκτήτη

Μετά την ανακάλυψη των ζώων και την εκτίμηση της κατάστασης του διαμερίσματος, τα δύο κατοικίδια, η γαλοπούλα και η γάτα, τέθηκαν άμεσα υπό την προστασία μιας οργάνωσης διάσωσης ζώων. Η απόφαση αυτή ελήφθη για την ασφάλεια και την ευημερία τους, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούσαν στον χώρο διαμονής τους.

Επιπλέον, λόγω της γενικότερης κατάστασης παραμέλησης που διαπιστώθηκε στο διαμέρισμα, η αστυνομία προχώρησε στην υποβολή αιτήματος στη δημοτική κτηνιατρική υπηρεσία του Μανχάιμ. Το αίτημα αφορά την επιβολή απαγόρευσης κατοχής ζώων στον συγκεκριμένο ένοικο, με σκοπό την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών και τη διασφάλιση της σωστής φροντίδας των ζώων στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos