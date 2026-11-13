Η αμερικανική οικογένεια που κατέχει ρεκόρ Guinness με πέντε γενιές γεννημένες την ίδια ημέρα

Μια απίστευτη οικογενειακή σύμπτωση, που εκτείνεται σε διάστημα 118 ετών, οδήγησε μια αμερικανική οικογένεια στην επίσημη αναγνώριση από τα Ρεκόρ Guinness. Πρόκειται για την οικογένεια Μπελ και Χάρλοου, της οποίας πέντε διαδοχικές γενιές έχουν γεννηθεί την ίδια ημερομηνία, στις 14 Σεπτεμβρίου. Το μοναδικό αυτό επίτευγμα ξεκινά από το 1907 και φτάνει μέχρι τον ερχομό του μικρού Άρθουρ Μπελ το 2025, ο οποίος συμπλήρωσε την ξεχωριστή αυτή αλυσίδα.

Η μακρά ιστορία των γενεθλίων της 14ης Σεπτεμβρίου

Η ιστορία αυτής της αξιοσημείωτης οικογενειακής παράδοσης ξεκίνησε το 1907 με τη γέννηση του Γουίλμπερ Χάρλοου. Αρκετά χρόνια αργότερα, συγκεκριμένα στις 14 Σεπτεμβρίου του 1949, ήρθε στον κόσμο η κόρη του, Άντι Χάρλοου, συνεχίζοντας την αλυσίδα των κοινών γενεθλίων.

Η παράδοση αυτή δεν σταμάτησε εκεί. Είκοσι τρία χρόνια μετά τη γέννηση της Άντι, την ίδια ημερομηνία, στις 14 Σεπτεμβρίου 1972, γεννήθηκε ο γιος της, Ντόναλντ, γνωστός και ως «Φρεντ» Χάρλοου. Η επόμενη γενιά, η Έμα Μπελ, κόρη του Φρεντ, γεννήθηκε επίσης στις 14 Σεπτεμβρίου του 1997, διατηρώντας ζωντανή τη σπάνια αυτή σύμπτωση.

Το πέμπτο και καθοριστικό μέλος που ολοκλήρωσε το ρεκόρ ήταν ο γιος της Έμα, ο Άρθουρ Μπελ, ο οποίος γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου του 2025. Με τον ερχομό του, η οικογένεια Μπελ και Χάρλοου κατάφερε να συνδέσει πέντε γενιές με την ίδια ημερομηνία γέννησης, καλύπτοντας ένα διάστημα 118 ετών.

Από την οικογενειακή σύμπτωση στην παγκόσμια αναγνώριση

Η οικογένεια είχε επίγνωση της σπάνιας αυτής σύμπτωσης εδώ και πολλά χρόνια. Όταν υπήρχαν ήδη τέσσερις διαδοχικές γενιές με κοινά γενέθλια, είχε αντιληφθεί ότι επρόκειτο για κάτι πραγματικά ξεχωριστό και ασυνήθιστο. Παρόλα αυτά, δεν είχε προβεί σε επίσημη υποβολή αίτησης για την αναγνώριση του ρεκόρ στα Guinness.

Η προοπτική για την επέκταση του ρεκόρ στην πέμπτη γενιά δημιουργήθηκε όταν η Έμα Μπελ έμαθε ότι η πιθανή ημερομηνία τοκετού του δεύτερου παιδιού της ήταν η 14η Σεπτεμβρίου. Αυτή η πληροφορία αναπτέρωσε τις ελπίδες της οικογένειας ότι η μοναδική τους παράδοση θα συνεχιζόταν.

Και πράγματι, ο μικρός Άρθουρ γεννήθηκε την ακριβή ημέρα που είχε υπολογιστεί. Αυτό το γεγονός αποτέλεσε το έναυσμα για την οικογένεια να προχωρήσει στην υποβολή της αίτησης για την επίσημη καταγραφή του ρεκόρ τους, επιβεβαιώνοντας έτσι την απίστευτη αυτή σύμπτωση.

Η δήλωση της Έμα Μπελ και η μοναδικότητα του επιτεύγματος

Η Έμα Μπελ, μιλώντας για το γεγονός, ανέφερε ότι η οικογένεια γνώριζε πάντα ότι κατείχε ένα ρεκόρ με τέσσερις γενιές. Ωστόσο, όπως εξήγησε, «απλώς δεν είχαμε κάνει ποτέ αίτηση, επειδή είχαμε τη φιλοδοξία να έρθει και η πέμπτη στις 14 Σεπτεμβρίου».

Η χαρά της ήταν έκδηλη όταν πρόσθεσε: «Και τελικά συνέβη! Έτσι υποβάλαμε την αίτηση. Κάλλιο αργά παρά ποτέ και τώρα είμαστε οι μοναδικοί κάτοχοι του ρεκόρ, αντί να το μοιραζόμαστε με άλλες οικογένειες».

Πριν από την αναγνώριση του ρεκόρ της οικογένειας Μπελ και Χάρλοου, το προηγούμενο ρεκόρ για τις περισσότερες γενιές με κοινή ημερομηνία γέννησης ήταν τέσσερις. Το ρεκόρ αυτό μοιράζονταν επτά διαφορετικές οικογένειες παγκοσμίως, καθιστώντας το επίτευγμα των πέντε γενεών ακόμη πιο μοναδικό.

Η εναλλαγή φύλου και οι οικογενειακές γιορτές

Πέρα από την κοινή ημερομηνία γέννησης, η οικογενειακή σύμπτωση παρουσιάζει μία ακόμη ιδιαίτερη λεπτομέρεια: οι πέντε γενιές εναλλάσσονται με απόλυτη σειρά ως προς το φύλο. Ο Γουίλμπερ ήταν αγόρι, η Άντι κορίτσι, ο Φρεντ αγόρι, η Έμα κορίτσι και ο Άρθουρ αγόρι, προσθέτοντας ένα επιπλέον στοιχείο μοναδικότητας στην ιστορία τους.

Παρά τη χαρά για τον ερχομό του Άρθουρ, η προγιαγιά Άντι δεν πρόλαβε να τον γνωρίσει, καθώς απεβίωσε το 2023, λίγο πριν τη γέννησή του. Αυτό το γεγονός προσθέτει μια νότα συγκίνησης στην ιστορία της οικογένειας.

Για πολλά χρόνια, τα μέλη της οικογένειας είχαν ως παράδοση να γιορτάζουν μαζί τα γενέθλιά τους. Συνήθως, η γιορτή περιλάμβανε μια έξοδο σε κάποιο εστιατόριο, όπου έκοβαν μια κοινή τούρτα, ενισχύοντας τους οικογενειακούς δεσμούς και την ξεχωριστή τους παράδοση.

Οι ελπίδες της γιαγιάς και η εκπλήρωση της προσδοκίας

Η Έμα θυμάται χαρακτηριστικά ότι η γιαγιά της, Άντι, επαναλάμβανε κάθε χρόνο την επιθυμία της να γεννηθεί ένα αγόρι στις 14 Σεπτεμβρίου, συνεχίζοντας την οικογενειακή αλυσίδα.

Η ίδια η Έμα είχε γεννήσει πρόωρα το πρώτο της παιδί και, ως εκ τούτου, επιθυμούσε πολύ ο δεύτερος γιος της να έρθει στον κόσμο την προγραμματισμένη ημερομηνία, στις 14 Σεπτεμβρίου.

«Μοιάζει με μια απίστευτη σύμπτωση, ειδικά από τη στιγμή που συνεχίστηκε και η εναλλαγή αγοριού-κοριτσιού», δήλωσε η Έμα, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για την εξέλιξη των γεγονότων, ενώ κρατούσε τον γιο της στην αγκαλιά της, ολοκληρώνοντας έτσι ένα μοναδικό κεφάλαιο στην ιστορία της οικογένειάς τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta