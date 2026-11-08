Ο Ραούλ Βαλδεκάντος διέσχισε την Ισπανία περπατώντας σε ευθεία γραμμή

Ο 25χρονος Ραούλ Βαλδεκάντος, καταγόμενος από τη Βαλένθια, ολοκλήρωσε ένα απαιτητικό και μοναδικό εγχείρημα, διασχίζοντας την Ιβηρική Χερσόνησο πεζός. Ακολουθώντας μια διαδρομή σε ευθεία γραμμή, ο νεαρός ξεκίνησε από την Αστούριας στις 18 Σεπτεμβρίου και έφτασε στην Αλμουνιέκαρ της Γρανάδα στις 31 Οκτωβρίου. Στο διάστημα αυτό, διήνυσε περισσότερα από 1.100 χιλιόμετρα σε σχεδόν 45 ημέρες, αποτελώντας τον πρώτο Ισπανό που κατάφερε κάτι τέτοιο.

Η πρόκληση των 1.100 χιλιομέτρων

Το εγχείρημα του Ραούλ Βαλδεκάντος απαιτούσε ιδιαίτερη επιμονή, σημαντική σωματική αντοχή και μεγάλη προσαρμοστικότητα. Ο ίδιος περιέγραψε την προσπάθεια ως «τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχω αντιμετωπίσει στη ζωή μου», τονίζοντας τις δυσκολίες που συνάντησε.

Η διαδρομή ξεκίνησε από την Αστούριας στις 18 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε στην Αλμουνιέκαρ, στην επαρχία της Γρανάδα, στις 31 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτών των σχεδόν 45 ημερών, ο Βαλδεκάντος περπάτησε πάνω από 1.100 χιλιόμετρα, πραγματοποιώντας μια πρωτοποριακή διάσχιση της Ιβηρικής Χερσονήσου σε ευθεία γραμμή.

Ο σχεδιασμός και τα απρόοπτα της διαδρομής

Για τον αρχικό σχεδιασμό της πορείας του, ο Ραούλ Βαλδεκάντος βασίστηκε στο Google Earth, μελετώντας προσεκτικά το έδαφος και αναζητώντας την πλέον κατάλληλη διαδρομή. Ωστόσο, στην πράξη, η πορεία του ήταν γεμάτη απρόοπτα και εμπόδια.

Όπως ο ίδιος εξήγησε, αντιμετώπισε καθημερινά δυσκολίες, όπως κλειστούς δρόμους, φράχτες που απέκλειαν τη συνέχιση της πορείας και μονοπάτια που δεν οδηγούσαν πουθενά. «Είχα απρόοπτα κάθε μέρα. Πολλές από τις διαδρομές που μου έδειχνε το Google Maps δεν οδηγούσαν πουθενά», δήλωσε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είχε τη δυνατότητα να αποκλίνει έως και 2,5 χιλιόμετρα δεξιά ή αριστερά από την αρχική ευθεία, προκειμένου να βρει εναλλακτικό πέρασμα και να επιστρέψει στη συνέχεια στην προκαθορισμένη διαδρομή του.

Προμήθειες και σωματική καταπόνηση

Η εξασφάλιση φαγητού και νερού αποτέλεσε μία από τις πιο απαιτητικές πτυχές του εγχειρήματος. Πριν από κάθε στάδιο της πεζοπορίας, ο Ραούλ προσπαθούσε να υπολογίσει αν θα συναντούσε χωριά, καταστήματα ή πηγές νερού για να ανανεώσει τις προμήθειές του. Παρόλα αυτά, δεν τα κατάφερνε πάντα, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται σε ορισμένα σημεία να συνεχίζει την πορεία του πεινασμένος ή διψασμένος.

Παράλληλα με τις ελλείψεις σε προμήθειες, η σωματική καταπόνηση ήταν συνεχής. Οι μυϊκές ενοχλήσεις και οι πόνοι στις αρθρώσεις γίνονταν όλο και εντονότεροι όσο περνούσαν οι ημέρες, καθώς η καθημερινή προσπάθεια συσσωρευόταν, δοκιμάζοντας τα όρια της αντοχής του 25χρονου.

Οι προκλήσεις της διαμονής και η απρόσμενη βοήθεια

Η διαμονή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ήταν μία ακόμη σημαντική πρόκληση, καθώς δεν υπήρχε σταθερό μέρος για να περάσει τη νύχτα. Τις περισσότερες φορές, ο Βαλδεκάντος κοιμόταν σε αιώρα, χρησιμοποιώντας ένα υπόστρωμα και έναν υπνόσακο για προστασία. Αρχικά, είχε ξεκινήσει με σκηνή, αλλά αποφάσισε να την αφήσει σε φίλους του, καθώς το βάρος της καθιστούσε τη μετακίνησή του ακόμα πιο δύσκολη.

Σε περιπτώσεις κακοκαιρίας ή υπερβολικής κούρασης, επέλεγε να διανυκτερεύσει σε κάποιο hostel. Ωστόσο, υπήρξαν και πολλές στιγμές όπου συνάντησε απρόσμενη φιλοξενία. Αρκετοί κάτοικοι χωριών από τα οποία περνούσε τον κάλεσαν στα σπίτια τους, ενώ άλλοι επικοινώνησαν μαζί του μέσω Instagram, προσφέροντάς του ένα μέρος για να κοιμηθεί και να ξεκουραστεί, προσδίδοντας μια ανθρώπινη διάσταση στην απαιτητική του περιπέτεια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta