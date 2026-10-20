Η Βραζιλιάνα που γιόρτασε έξι χρόνια «γάμου» με μια πάνινη κούκλα

Η Meirivone Rocha Moraes από τη Βραζιλία γιόρτασε προσφάτως την έκτη επέτειο του «γάμου» της με τον Marcelo, μια πάνινη κούκλα που έχει γίνει γνωστή μέσα από τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με αφορμή την επέτειο, η ίδια προέβη σε μια ερωτική εξομολόγηση, εκφράζοντας την αγάπη της για τον σύντροφό της. Η ιστορία της γυναίκας, η οποία υποστηρίζει ότι έχει δημιουργήσει οικογένεια με την κούκλα, έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα μέσα ενημέρωσης, καθώς μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά τους.

Ο εορτασμός της επετείου

Η Meirivone Rocha Moraes επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστεί τη χαρά της για την έκτη επέτειο της σχέσης της με τον Marcelo. Σε ανάρτησή της, έγραψε χαρακτηριστικά: «Σήμερα γιορτάζουμε έξι χρόνια αγάπης, αγάπη μου. Ήσουν και θα είσαι πάντα η καλύτερη απόφασή μου. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι στη ζωή μου».

Η Βραζιλιάνα δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία, στην οποία ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στην πάνινη κούκλα. Η ίδια μοιράζεται συχνά με τους περίπου 174.000 ακολούθους της στο Instagram ενημερώσεις για τη ζωή της με τον Marcelo, καθώς και τις δυσκολίες που, όπως λέει, αντιμετωπίζει στη σχέση τους.

Η αρχή της ασυνήθιστης σχέσης

Η ιστορία της Meirivone με τον Marcelo ξεκίνησε όταν η μητέρα της έφτιαξε την πάνινη κούκλα. Ο λόγος ήταν ότι η κόρη της δεν έβρισκε κάποιον για να χορέψει μαζί του, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία του Marcelo. Η Meirivone συμπάθησε αμέσως την κούκλα και, έκτοτε, άρχισε να παρουσιάζει τη σχέση τους στα social media.

Σήμερα, η Βραζιλιάνα έχει συγκεντρώσει ένα σημαντικό κοινό, με περίπου 174.000 ακολούθους στο Instagram, όπου δημοσιεύει συχνά ενημερώσεις για τη ζωή της με τον Marcelo. Ανάμεσα στις ιστορίες που έχει μοιραστεί είναι και εκείνη της «οικογένειάς» τους, καθώς υποστηρίζει ότι έχουν αποκτήσει παιδιά μαζί.

Δυσκολίες και «απιστίες» στον «γάμο»

Παρά τον πρόσφατο ρομαντικό εορτασμό της επετείου, η Meirivone έχει περιγράψει στο παρελθόν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στη σχέση της με την κούκλα. Σε δηλώσεις της στο αυστραλιανό μέσο Now to Love, είχε χαρακτηρίσει τον Marcelo «κατά συρροή άπιστο», υποστηρίζοντας ότι την είχε απατήσει περισσότερες από μία φορές. Η ίδια είχε αναφέρει ότι ο Marcelo υποσχόταν πως θα άλλαζε, χωρίς όμως να τον πιστεύει.

«Τον συγχώρεσα στο παρελθόν, επειδή έχουμε οικογένεια μαζί. Δεν μπορούσα να διαλύσω την οικογένειά μας για χάρη των παιδιών», είχε δηλώσει. Είχε εκφράσει την απογοήτευσή της, καθώς είχε επενδύσει πολλά στη σχέση τους και είχαν συμφωνήσει ακόμη και να ανανεώσουν τους όρκους τους. Σε παλαιότερες δηλώσεις της είχε αποκαλύψει ότι σκεφτόταν ακόμη και να του ζητήσει να φύγει, ενώ είχε αναφέρει πως θα δοκίμαζαν να κάνουν συνεδρίες θεραπείας ζεύγους κάθε εβδομάδα.

Η «οικογένεια» και η «απαγωγή» του Marcelinho

Η Meirivone έχει μιλήσει επανειλημμένα για τα παιδιά που, όπως υποστηρίζει, έχει αποκτήσει με τον Marcelo. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Marcelinho, το όνομα του οποίου σημαίνει «μικρός Marcelo» στα πορτογαλικά. Η ιστορία τους είχε πάρει απρόσμενη τροπή όταν η ίδια ανακοίνωσε ότι ο Marcelinho είχε πέσει θύμα απαγωγής, με τους φερόμενους ως απαγωγείς να ζητούν λύτρα για την επιστροφή του.

Αργότερα, η Βραζιλιάνα δημοσίευσε νέα ενημέρωση, υποστηρίζοντας ότι η κούκλα επέστρεψε σώα και ασφαλής. Παρά τις διάφορες αφηγήσεις της για τη ζωή της με τον Marcelo και τις περιπέτειες της «οικογένειάς» τους, η Meirivone γνωρίζει ότι ο Marcelo είναι μια πάνινη κούκλα και όχι πραγματικός άνθρωπος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta