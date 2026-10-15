Ο Ίαν Πέιτον καλλιέργησε την βαρύτερη κολοκύθα στον κόσμο

Ο 65χρονος κηπουρός Ίαν Πέιτον από τη Βρετανία κατάφερε να καλλιεργήσει μια κολοκύθα βάρους 1.295,8 κιλών, η οποία αναγνωρίστηκε ως η βαρύτερη στον κόσμο. Το επίτευγμα αυτό καταγράφηκε στον καθιερωμένο διαγωνισμό ζύγισης γιγαντιαίων κολοκυθών του Wargrave Nursery, που βρίσκεται στο Μπέρκσαϊρ του Ηνωμένου Βασιλείου. Για τη μετακίνηση του τεράστιου καρπού χρειάστηκε η χρήση ειδικού μηχανήματος, καθώς το βάρος του ήταν εξαιρετικά μεγάλο.

Το νέο παγκόσμιο ρεκόρ

Η γιγαντιαία κολοκύθα του Ίαν Πέιτον έφτασε τα 1.295,8 κιλά, ένα βάρος που της εξασφάλισε την αναγνώριση ως η βαρύτερη κολοκύθα παγκοσμίως. Η παρουσίαση και η επιβεβαίωση του παγκόσμιου ρεκόρ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού του Wargrave Nursery, στο Μπέρκσαϊρ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο κηπουρός αποκάλυψε πως υποψιάστηκε το εξαιρετικό ρεκόρ όταν προσπάθησαν να σηκώσουν την κολοκύθα, αλλά χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν ένα τηλεσκοπικό μηχάνημα ανύψωσης. Το όχημα ειδοποίησε ότι δεχόταν υπερβολικά μεγάλο βάρος, με τον Πέιτον να δηλώνει πως «άναψαν όλες οι προειδοποιητικές λυχνίες». Για να γίνει πιο αντιληπτό το μέγεθος, ο κηπουρός συνέκρινε το βάρος της κολοκύθας με αυτό ενός ενήλικου θηλυκού ιπποπόταμου.

Η επίπονη διαδικασία καλλιέργειας

Πίσω από αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα κρύβονται πολλές ώρες εργασίας και καθημερινής φροντίδας. Ο Ίαν Πέιτον αφιέρωνε καθημερινά πέντε έως έξι ώρες στην περιποίηση του καρπού, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξής του. Η διατήρηση του φυτού υπό έλεγχο και η εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών απαιτούσαν συνεχή προσοχή.

Μία από τις σημαντικότερες εργασίες του ήταν να θάβει τμήματα των βλαστών, ώστε να αναπτύσσουν νέες ρίζες και να απορροφούν περισσότερα θρεπτικά συστατικά. Αυτή η τεχνική συνέβαλε στο να μεγαλώνει η κολοκύθα περίπου 40 εκατοστά την ημέρα προς όλες τις κατευθύνσεις, φτάνοντας τελικά στο πρωτοφανές της βάρος.

Η ιστορία του Ίαν Πέιτον και οι προηγούμενες επιτυχίες

Η νίκη αυτή σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας περιόδου για τον Ίαν Πέιτον. Για περίπου 50 χρόνια καλλιεργούσε κολοκύθες μαζί με τον αδελφό του, Στιούαρτ. Ωστόμως, πρόσφατα ο Στιούαρτ αποφάσισε να εγκαταλείψει τη δραστηριότητα για να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, οι δύο αδελφοί είχαν καταφέρει να καλλιεργήσουν πέντε από τις δέκα βαρύτερες κολοκύθες στην ιστορία. Είχαν αναδειχθεί τρεις φορές παγκόσμιοι πρωταθλητές και είχαν κατακτήσει δέκα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το τωρινό επίτευγμα έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά σειρά επιτυχιών.

Η προσωπική ικανοποίηση και ο ανταγωνισμός

Η κατάκτηση του ρεκόρ χωρίς τον συνηθισμένο συνεργάτη του είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Βρετανό κηπουρό. Ο Ίαν Πέιτον παραδέχθηκε ότι αισθάνεται ικανοποίηση επειδή απέδειξε πως μπορούσε να τα καταφέρει και μόνος του. Με αυτό το δείγμα, βάρους σχεδόν 1.300 κιλών, ο Πέιτον κατέχει πλέον τις τρεις βαρύτερες κολοκύθες που έχουν καταγραφεί ποτέ στον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Ο Βρετανός αστειεύτηκε επίσης σχετικά με τον ανταγωνισμό με τους Αμερικανούς καλλιεργητές. Διευκρίνισε ωστόσο ότι ο συγκεκριμένος χώρος χαρακτηρίζεται από εξαιρετικό κλίμα και καλές σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, υπογραμμίζοντας το πνεύμα συνεργασίας παρά τον ανταγωνισμό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta