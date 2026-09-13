Πωλούνται σπίτια για ένα ευρώ στην Ιταλία: Ποια είναι η «παγίδα»

Στην Ιταλία, και συγκεκριμένα σε ορισμένα χωριά της Σικελίας, η αγορά ενός σπιτιού έναντι του συμβολικού ποσού του ενός ευρώ δεν αποτελεί απάτη, αλλά μια πραγματικότητα. Ενώ πολλοί υποθέτουν ότι πρόκειται για ψεύτικες αγγελίες, η προσφορά αυτή είναι αληθινή, όμως συνοδεύεται από συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οι αγοραστές.

Η στρατηγική των ιταλικών πόλεων

Οι ιταλικές πόλεις έχουν υιοθετήσει μια πρωτόγνωρη στρατηγική για να αντιστρέψουν τη δεκαετή δημογραφική συρρίκνωση που τις πλήττει. Πωλούν εγκαταλελειμμένα ακίνητα έναντι ενός ευρώ, μια ευτελής τιμή που στοχεύει στην προσέλκυση αγοραστών. Ο σκοπός είναι να δοθεί νέα πνοή σε ετοιμόρροπες κατασκευές, οι οποίες, με μερικά έργα αναβάθμισης, μπορούν να αναδειχθούν σε σπάνιους τόπους.

Η Σικελία έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από αυτή τη μείωση του πληθυσμού. Ωστόσο, πόλεις όπως η Σαμπούκα έχουν καταφέρει να προσελκύσουν νεαρά ζευγάρια, εργαζόμενους και επιχειρηματίες. Αυτοί οι αγοραστές είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στην αναζωογόνηση των τοπικών κοινοτήτων, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα μια εξαιρετική ποιότητα ζωής.

Το παράδειγμα της Σαμπούκα και η παρέμβαση της Airbnb

Αυτό που καθιστά αυτή την πρωτοβουλία συναρπαστική δεν είναι τόσο η χαμηλή τιμή, όσο η δυνατότητα μετασχηματισμού που κρύβεται μέσα στα κτίρια. Πρόκειται για κατασκευές που οι περισσότεροι άνθρωποι θα προσπερνούσαν αδιάφορα. Η Airbnb έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ένα συγκεκριμένο ακίνητο στη Σαμπούκα, εστιάζοντας σε αυτό.

Αφού εξέτασε διάφορα έργα ανακαίνισης, η Airbnb αποφάσισε να μετατρέψει ένα κλασικό οίκημα σε έναν σύγχρονο χώρο διαβίωσης. Ο στόχος ήταν να συνδυαστεί ο ιστορικός χαρακτήρας του κτιρίου με τις σύγχρονες ανέσεις. Το αρχιτεκτονικό γραφείο Didea εξήγησε ότι το συγκεκριμένο σπίτι, που χρονολογείται από τις αρχές του 20ού αιώνα και ήταν μερικώς ενσωματωμένο στα ιστορικά τείχη της Σαμπούκα, βρισκόταν σε προχωρημένη φθορά, στα όρια της κατεδάφισης.

Η κατάσταση του ακινήτου και ο μετασχηματισμός του

Τα δάπεδα του σπιτιού είχαν καταστραφεί ολοσχερώς, δεν υπήρχαν εγκαταστάσεις και η υγρασία ήταν διάχυτη παντού. Παρόλα αυτά, το ακίνητο διέθετε ποιότητα σε επίπεδο χώρων και έναν αρχιτεκτονικό χαρακτήρα που άξιζε να διατηρηθεί. Αυτή η «ένταση» μεταξύ της φθοράς και της ιστορικότητας είναι που ωθεί τέτοια έργα ανακαίνισης.

Το κτίριο δεν ήταν πολύτιμο λόγω της κατάστασής του, αλλά εξαιτίας των γερών θεμελίων και της λεπτομερούς κατασκευής του. Το make over ήταν εντυπωσιακό, μετατρέποντάς το σε ένα μοντέρνο ακίνητο. Τα δωμάτια απέκτησαν επένδυση και ξύλινα δάπεδα, ενώ παραδοσιακές γυάλινες οροφές ενίσχυσαν τον κλασικό του χαρακτήρα με πινελιές νεωτερικότητας.

Αυτή η προσέγγιση είναι κρίσιμη: αντί να «σβήνει» την ιστορία, ο σχεδιασμός χρησιμοποιεί την αντίθεση για να κάνει τα δύο συγκρουσιακά στοιμεία να συνυπάρχουν αρμονικά. Παλιές λεπτομέρειες και νέες παρεμβάσεις δημιουργούν ένα διαμέρισμα που συνυπάρχει ανάμεσα σε δύο εποχές.

Οι όροι που συνοδεύουν την αγορά

Η αγορά ενός ακινήτου σε τόσο χαμηλή τιμή συνοδεύεται αναπόφευκτα από όρους. Η πρώτη απαίτηση που τίθεται στους ενδιαφερόμενους αγοραστές είναι η ετοιμότητα. Αυτό υποδηλώνει την προετοιμασία τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που συνοδεύουν την απόκτηση ενός τέτοιου ακινήτου για το συμβολικό ποσό.

Με πληροφορίες από: insider.gr