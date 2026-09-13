Διευθύνων σύμβουλος ζήτησε σχεδόν 370.000 δολάρια από την πρώην σύντροφό του για δώρα και έξοδα

Ένα πρώην ζευγάρι στη Σιγκαπούρη βρέθηκε στα δικαστήρια, με έναν διευθύνοντα σύμβουλο να διεκδικεί ένα σημαντικό χρηματικό ποσό από την πρώην σύντροφό του. Ο Chander Agarwal μήνυσε την Felicia Lee στο Ανώτατο Δικαστήριο της Σιγκαπούρης, ζητώντας σχεδόν 370.000 δολάρια ΗΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί σε 468.090 δολάρια Σιγκαπούρης. Η αγωγή του, ωστόσο, απορρίφθηκε από το δικαστήριο.

Οι απαιτήσεις του διευθύνοντος συμβούλου

Ο Chander Agarwal ισχυριζόταν ότι η πρώην σύντροφός του τού χρωστούσε τα χρήματα αυτά, τα οποία αφορούσαν πολυτελή δώρα και διάφορα έξοδα που είχε καλύψει για εκείνη κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Συγκεκριμένα, ο Agarwal είχε προσφέρει στη Felicia Lee είδη από τους οίκους Hermes, Dior και Prada, ενώ είχε ξοδέψει δεκάδες χιλιάδες δολάρια για αεροπορικά εισιτήρια πρώτης θέσης.

Επιπλέον, στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται ότι είχε καταβάλει μεγάλα χρηματικά ποσά για τα ασφάλιστρα ζωής της Lee, για ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα, καθώς και για προσωπικά της έξοδα μέσω της πιστωτικής του κάρτας American Express. Ο Agarwal είχε επίσης ξοδέψει χιλιάδες δολάρια σε έναν ειδικό του φενγκ σούι, προκειμένου να «εναρμονίσει πνευματικά» το διαμέρισμα της Lee. Υποστήριξε στο δικαστήριο ότι αυτά τα χρήματα «θα έπρεπε να ήταν δάνειο», καθώς ο ίδιος είναι Ινδός και δεν πιστεύει στην αρχαία αυτή πρακτική.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Ο δικαστής Lee Seiu Kin απέρριψε την αγωγή την Πέμπτη, αναφέροντας σε γραπτή του απόφαση ότι τα χρήματα είχαν δαπανηθεί για δώρα και δεν μπορούσαν να θεωρηθούν δάνεια. Ο δικαστής διαπίστωσε ότι ο Agarwal δεν μπόρεσε να αποδείξει πως η Lee είχε ζητήσει οποιοδήποτε από τα επίμαχα χρηματικά ποσά ή πως είχε συμφωνήσει να του τα επιστρέψει.

Σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία, ο δικαστής δήλωσε ότι ο Agarwal, «γοητευμένος» από τη Lee, «την είχε κατακλύσει με ακριβά δώρα κατά τη διάρκεια της σχέσης τους». Μάλιστα, σημείωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εκείνη «δίσταζε αυθόρμητα να τα αποδεχθεί». Ο δικαστής παρέθεσε επίσης έναν διάσημο στίχο του Άγγλου θεατρικού συγγραφέα William Congreve, λέγοντας: «Ο ουρανός δεν έχει οργή σαν την αγάπη που μετατρέπεται σε μίσος, ούτε η κόλαση μανία σαν εκείνη μιας περιφρονημένης γυναίκας».

Το ιστορικό της σχέσης

Ο Chander Agarwal είναι διευθύνων σύμβουλος μιας ινδικής εταιρείας logistics, ενώ η Felicia Lee είναι πρώην αεροσυνοδός. Οι δυο τους γνωρίστηκαν σε μια πτήση το 2019 και ξεκίνησαν ερωτική σχέση το 2022. Ο χωρισμός τους επήλθε στα τέλη του 2023, αφού ο Agarwal υποψιάστηκε ότι η Lee τον απατούσε.

Ο Agarwal είχε προσκομίσει μια χειρόγραφη συμφωνία με τις δικές του υπογραφές και εκείνες της Lee, προς υποστήριξη του ισχυρισμού του. Ωστόσο, η Lee αρνήθηκε ότι είχε υπογράψει τη συμφωνία και ο δικαστής τελικά έκρινε ότι το έγγραφο δεν είχε αποδεικτική σημασία για την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr