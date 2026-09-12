Ζευγάρι αγόρασε ολόκληρο νησί στη Φινλανδία για 28.000 ευρώ

Ένα ζευγάρι που αναζητούσε ένα οικονομικό εξοχικό στη Φινλανδία, βρέθηκε τελικά να αγοράζει ένα ολόκληρο νησί έναντι περίπου 28.000 ευρώ. Ο 24χρονος Όλιβερ Ράσελ και η Χελένα Τομασέφσκα εντόπισαν την ασυνήθιστη αγγελία σε ιστοσελίδα ακινήτων, ενώ έψαχναν ένα κομμάτι γης για να δημιουργήσουν το δικό τους καταφύγιο. Η αγορά αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός φιλόδοξου έργου για τη δημιουργία μιας καλοκαιρινής κατοικίας από το μηδέν.

Η αναζήτηση και η απρόσμενη ανακάλυψη

Η αναζήτηση του ζευγαριού ξεκίνησε με στόχο την εύρεση ενός οικονομικού μέρους, όπου θα μπορούσαν να φτιάξουν το καλοκαιρινό τους σπίτι. Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής τους αναζήτησης, αντί για ένα απλό οικόπεδο, βρέθηκαν μπροστά στην αγγελία πώλησης ενός ολόκληρου νησιού στη Φινλανδία.

Η τιμή των περίπου 28.000 ευρώ ήταν ιδιαίτερα χαμηλή σε σύγκριση με άλλα οικόπεδα που είχαν εξετάσει, γεγονός που κίνησε αμέσως το ενδιαφέρον τους. Το νησί, έκτασης περίπου ενός εκταρίου, δεν ήταν μια έτοιμη εξοχική κατοικία με θέα στη λίμνη, αλλά μια ακατοίκητη έκταση για περίπου δέκα χρόνια.

Επίσκεψη και ολοκλήρωση της αγοράς

Πριν λάβουν την τελική τους απόφαση, ο Όλιβερ Ράσελ και η Χελένα Τομασέφσκα θέλησαν να δουν από κοντά το ακίνητο. Ταξίδεψαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν η λίμνη ήταν παγωμένη. Αυτό τους επέτρεψε να περπατήσουν πάνω στον πάγο και να εξερευνήσουν λεπτομερώς ολόκληρη την έκταση του νησιού πριν προχωρήσουν στην υπογραφή των συμβολαίων.

Η αγορά ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2024, καθιστώντας τους επίσημα ιδιοκτήτες του νησιού. Ωστόσο, η ιδιοκτησία αυτή δεν περιλάμβανε τις ανέσεις ενός συμβατικού σπιτιού. Το νησί δεν διέθετε ηλεκτρικό ρεύμα, τρεχούμενο νερό, εγκαταστάσεις, δρόμους ή οποιαδήποτε έτοιμη κατασκευή που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία. Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης καλύπτεται από δέντρα, βράχια, χορτάρι και βρύα.

Το όραμα για ένα σπίτι από το μηδέν

Τα 28.000 ευρώ, λοιπόν, δεν τους εξασφάλισαν ένα έτοιμο εξοχικό, αλλά την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα από την αρχή. Ο Όλιβερ Ράσελ έχει αναλάβει ένα μεγάλο μέρος των εργασιών κατασκευής, παρόλο που δεν διαθέτει προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα. Το πρώτο και πιο άμεσο ζητούμενο ήταν να εξασφαλίσουν ένα μέρος για να κοιμούνται κατά τις επισκέψεις τους στο νησί.

Χρησιμοποιώντας ξύλα που βρήκαν στην ίδια την έκταση, δημιούργησαν μια ξύλινη πλατφόρμα πάνω στην οποία έστησαν μια σκηνή. Παράλληλα, έχουν ήδη κατασκευάσει μια μικρή εγκατάσταση που λειτουργεί ως τουαλέτα και έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία του χώρου για ένα ντους.

Μελλοντικά σχέδια και η φινλανδική παράδοση

Το προσωρινό τους καταφύγιο αποτελεί μόνο την αρχή των σχεδίων τους. Το ζευγάρι έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια ξύλινη καλύβα και μια παραδοσιακή φινλανδική σάουνα. Σκοπεύουν να μετατρέψουν σταδιακά την ακατοίκητη έκταση σε ένα πλήρες καλοκαιρινό σπίτι, επιθυμώντας να πραγματοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες εργασίες μόνοι τους.

Η επιλογή τους να δημιουργήσουν μια καλοκαιρινή κατοικία δεν είναι τυχαία, καθώς οι mökki, όπως είναι γνωστές στη Φινλανδία, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας της χώρας. Πολλοί Φινλανδοί αναζητούν την ηρεμία και τη γαλήνη της φύσης, μακριά από τη φασαρία των πόλεων, στις δικές τους εξοχικές κατοικίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta