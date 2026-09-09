Το Regent International στην Κίνα: Ένα κτίριο-πόλη με 20.000 κατοίκους

Στην πόλη Qianjiang της Κίνας, ένα εντυπωσιακό οικοδόμημα ξεχωρίζει, θυμίζοντας σκηνικό από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Πρόκειται για το Regent International, ένα τεράστιο οικιστικό συγκρότημα που φιλοξενεί έναν πληθυσμό που θα μπορούσε να ανήκει σε μια μικρή πόλη, καθώς υπολογίζεται ότι περίπου 20.000 άνθρωποι διαμένουν στα 5.000 διαμερίσματά του. Το κτίριο αυτό, το οποίο αρχικά προοριζόταν για πολυτελές ξενοδοχείο πέντε αστέρων, μετατράπηκε τελικά σε έναν μοναδικό τόπο διαβίωσης.

Το κτίριο-πόλη της Qianjiang

Το Regent International σχεδιάστηκε από την Alicia Loo και αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό επίτευγμα στην Qianjiang της Κίνας. Η αρχική του σύλληψη ως ξενοδοχείο πέντε αστέρων άλλαξε πορεία, οδηγώντας στη δημιουργία ενός οικιστικού συγκροτήματος που σήμερα αποτελεί σπίτι για χιλιάδες ανθρώπους. Με περίπου 5.000 διαμερίσματα, ο αριθμός των κατοίκων του κτιρίου, που φτάνει τους 20.000, παραπέμπει στον πληθυσμό μιας ολόκληρης κωμόπολης.

Από αρχιτεκτονικής πλευράς, το συγκρότημα συνδυάζει μοντέρνα και brutalist στοιχεία, προσδίδοντας του μια ξεχωριστή αισθητική. Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι το σχήμα του, το οποίο από ψηλά θυμίζει το γράμμα «S», καθιστώντας το άμεσα αναγνωρίσιμο στο αστικό τοπίο.

Όλες οι ανέσεις σε ένα συγκρότημα

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του Regent International είναι η αυτονομία που προσφέρει στους κατοίκους του. Το κτίριο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των καθημερινών αναγκών τους, χωρίς να χρειάζεται να βγουν από αυτό. Αυτό το καθιστά έναν «κόσμο σε μικρογραφία», όπου οι κάτοικοι μπορούν να βρουν σχεδόν τα πάντα.

Στο εσωτερικό του συγκροτήματος λειτουργούν σούπερ μάρκετ για τις αγορές των νοικοκυριών, σχολεία για την εκπαίδευση, καθώς και εγκαταστάσεις υγείας για την ιατρική περίθαλψη. Επιπλέον, διαθέτει γυμναστήρια για την άθληση, διάφορα καταστήματα για τις αγορές και εστιατόρια για την εστίαση. Υπάρχουν επίσης κοινόχρηστοι χώροι, ενώ οι κατοικίες ποικίλλουν σε μέγεθος και επίπεδο πολυτέλειας, προσφέροντας επιλογές για διαφορετικές ανάγκες.

Βιωσιμότητα και ασφάλεια

Το Regent International ενσωματώνει σύγχρονες πρακτικές βιωσιμότητας στην λειτουργία του. Χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά συστήματα, για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών του αναγκών. Παράλληλα, διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης βρόχινου νερού, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση πόρων.

Όσον αφορά την ασφάλεια των χιλιάδων κατοίκων του, το συγκρότημα είναι εξοπλισμένο με προηγμένα συστήματα. Αυτά περιλαμβάνουν βιομετρικά συστήματα ελέγχου πρόσβασης, τα οποία ενισχύουν την προστασία και τον έλεγχο εισόδου-εξόδου. Επιπλέον, εφαρμόζονται σύγχρονες τεχνολογίες προστασίας για την διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος διαβίωσης.

Το κόστος διαβίωσης και οι προβληματισμοί

Το κόστος διαβίωσης στο Regent International ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του διαμερίσματος. Τα μικρά διαμερίσματα, τα οποία δεν διαθέτουν παράθυρα, νοικιάζονται περίπου για 1.500 γουάν τον μήνα, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 210 δολάρια. Από την άλλη πλευρά, τα μεγαλύτερα διαμερίσματα, τα οποία περιλαμβάνουν μπαλκόνι, φτάνουν τα 4.000 γουάν, δηλαδή περίπου 570 δολάρια.

Αυτά τα ενοίκια θεωρούνται σημαντικά φθηνότερα σε σύγκριση με άλλες μεγάλες πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη, όπου το μέσο μηνιαίο ενοίκιο ξεπερνά τα 4.000 δολάρια. Ωστόσο, παρά τις προσφερόμενες ανέσεις, το μοντέλο ζωής σε ένα τόσο κλειστό περιβάλλον έχει προκαλέσει συζητήσεις. Ορισμένοι εκφράζουν προβληματισμούς σχετικά με το ενδεχόμενο κοινωνικής απομόνωσης και τις πιθανές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των κατοίκων, δεδομένου ότι η ανάγκη εξόδου από το συγκρότημα μπορεί να περιορίζεται σημαντικά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta