34χρονη γλίτωσε από καρχαρία στο Σίδνεϊ: «Του έριξα μπουνιά και σώθηκα»

Μια 34χρονη γυναίκα από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, η Λία Στιούαρτ, κατάφερε να επιβιώσει από επίθεση καρχαρία τον Ιούνιο, στην παραλία Κούγκι. Η ίδια περιέγραψε τη στιγμή που βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν μεγάλο λευκό καρχαρία 4 μέτρων, τον οποίο χτύπησε επανειλημμένα για να σωθεί. Ωστόσο, η επίθεση την άφησε με σοβαρούς τραυματισμούς και την ανάγκη ακρωτηριασμού του αριστερού της χεριού.

Η στιγμή της επίθεσης

Η Λία Στιούαρτ παρασύρθηκε κάτω από το νερό, καθώς ο καρχαρίας την δάγκωσε στον μηρό και τα χέρια. Η απώλεια αίματος ήταν τεράστια, ενώ οι τραυματισμοί της κρίθηκαν τόσο σοβαροί που οι γιατροί αναγκάστηκαν να προβούν σε ακρωτηριασμό του αριστερού της χεριού.

Η ίδια περιέγραψε στην εκπομπή «60 Minutes» του Nine Network ότι άκουσε μια διαπεραστική κραυγή από ένα κορίτσι πίσω της. Γυρνώντας, είδε ένα τεράστιο πτερύγιο και συνειδητοποίησε αμέσως ότι δεν επρόκειτο για δελφίνι. Ο καρχαρίας βρισκόταν «ακριβώς εκεί» και πλησίαζε όλο και πιο κοντά. Το πρόσωπό του ήταν «φρικτό», με «μαύρα μικρά σαν χάντρες μάτια» και «τα δόντια και το στόμα του ήταν τεράστια». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «κοιταζόμασταν πρόσωπο με πρόσωπο».

Η μάχη για τη ζωή της

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η Λία Στιούαρτ σκέφτηκε: «Δεν με παίρνεις μακριά από την κόρη μου». Στριφογύρισε και άρχισε να χτυπάει τον καρχαρία ξανά και ξανά, περιγράφοντας τη μάχη ως «σαν να παλεύω με έναν δεινόσαυρο». Σε μια στιγμή, σκέφτηκε «αυτό είναι όλο, έτσι πεθαίνω», αλλά αμέσως μετά σκέφτηκε την κόρη της και την ιδέα ότι θα μεγάλωνε χωρίς μητέρα. Αυτή η σκέψη την ανάγκασε να συνεχίσει να παλεύει.

«Απλώς ρίχνω το αριστερό μου χέρι και απλώς αρπάζει το αντιβράχιό μου και σκίζει, σκίζει το δέρμα μου, τους μυς μου, τα πάντα... υπάρχει ένα μεγάλο κενό μεταξύ του αντιβραχίου μου και του χεριού μου», ανέφερε. Παρά τον πόνο και την τρομερή ζημιά, η μάχη με τον καρχαρία ήταν «σαν να χτυπούσα έναν τοίχο από τούβλα», αλλά εκείνη συνέχισε να παλεύει με όλη της τη δύναμη.

Με πληροφορίες από: reader.gr