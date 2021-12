CIA: Το απίστευτο τεστ παρατηρητικότητας που έβαλε φωτιά στο Twitter

Η CIA, τεστάρει την παρατηρητικότητά μας, και ψάχνει ενδεχομένως τους επόμενους συνεργάτες της! Για να δούμε αν θα το βρείτε κι εσείς!

Δοκιμάστε τις ικανότητές σας στην ανάλυση. Τι ώρα είναι στη φωτογραφία; έγραψε στον επίσημο λογαριασμό στο Twitter η CIA, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ. Κάποιοι το βρήκαν, κάποιοι όχι. Πάντως οι θεωρίες ήταν πολλές και δεν ήταν η πρώτη φορά - σε κάθε γρίφο οι followers απαντούν και ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό!

Πάντως, λίγο αργότερα, η CIA αποκάλυψε πως η σωστή απάντηση ήταν 7 το πρωί. «Οι περισσότεροι από εσάς μαντέψατε σωστά (σε ποσοστό 53,1%). Φαίνεται πως όλοι έχετε καλό μάτι. Πρέπει να δείτε την σελίδα σταδιοδρομίας μας. #DiscovertheCIA» ανέφερε σε tweet.

#TuesdayTrivia



Put your analysis skills to the test.



What time is it in the photo?