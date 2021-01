Γυναίκα ταχυδρόμησε σε δεκάδες παραλήπτες γuμνές φωτογραφίες ενός άντρα

Μια γυναίκα από τη Λουιζιάνα των ΗΠΑ συνελήφθη όταν έστειλε γuμνές φωτογραφίες ενός άντρα σε δεκάδες παραλήπτες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η 32χρονη Sarah Pharis ταξίδεψε ως το Τέξας για να στείλει το επίμαχο υλικό, το οποίο συνοδευόταν από ντροπιαστικά γράμματα για το θύμα.

«Ένας αριθμός διαφορετικών ανθρώπων επικοινώνησαν μαζί του και του είπαν ‘‘έι, λάβαμε κάτι μέσω ταχυδρομείου και έχει δικές σου φωτογραφίες’’», δήλωσε ο βοηθός σερίφη Stitch Guillory στο δίκτυο Fox29.

Το θύμα, που δεν κατονομάζεται, είπε στον σταθμό ότι η Pharis έστειλε εκατοντάδες φωτογραφίες του σε άσεμνες πόζες, πλάι σε «δυσφημιστικά γράμματα».

Δήλωσε επίσης πως η γυναίκα απέκτησε πρόσβαση στο επίμαχο υλικό μέσω Facebook, στο οποίο είχε πρόσβαση καθώς ήταν εκείνη που του είχε ανοίξει τον λογαριασμό πριν από χρόνια.

Η σχέση τους παραμένει ωστόσο ασαφής. Ο τηλεοπτικός σταθμός τους χαρακτηρίζει πάντως «συναδέλφους».

Η Pharis συνελήφθη στα τέλη Δεκεμβρίου, αφέθηκε ωστόσο ελεύθερη την ίδια μέρα πληρώνοντας τα 75.000 δολάρια της εγγύησής της.

Τώρα τη συνέλαβαν όμως ξανά, όταν η αστυνομική έρευνα βρήκε τις εικόνες και δεύτερου ανθρώπου στα γράμματα που έστειλε.

