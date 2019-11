Γκρέτα Τούνμπεργκ: Ήρθε από το 1898; Η θεωρία που τρέλανε το διαδίκτυο

Μια φωτογραφία από το μακρινό 1898, φέρει την ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ να έχει... ταξιδέψει στο χρόνο για να μας σώσει. Η φωτογραφία, που έδωσε τροφή στους λάτρεις των θεωριών συνωμοσίας



Διαστάσεις στα social media παίρνει νέα θεωρία συνωμοσίας για την Γκρέτα Τούνμπεργκ που τη θέλει να είναι "ταξιδιώτης στο χρόνο" που ήρθε από το παρελθόν με σκοπό να σώσει τον πλανήτη από την κλιματική αλλαγή.



Αφορμή για το παραπάνω είναι μία φωτογραφία που έχει τραβηχτεί το μακρινό 1898 στον Καναδά και ανήκει στο αρχείο του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον. Η φωτογραφία απεικονίζει ένα κορίτσι μαζί με άλλα παιδιά να αντλούν νερό από ένα πηγάδι και η ομοιότητα είναι τρομακτική.



Ορισμένοι βέβαια υποστηρίζουν πως η φωτογραφία έχει υποστεί επεξεργασία. Τα συμπεράσματα δικά σας...

A new conspiracy theory this morning is claiming climate change activist Greta Thunberg is a time traveller, after internet users discovered an image taken 121 years ago featuring a girl bearing a striking resemblance to the Swedish teen. Can you see the similarity? #9Today pic.twitter.com/z60qgbSfie