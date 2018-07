Οι βρετανικές υπηρεσίες φοβούνταν ότι Κινέζοι ή Σοβιετικοί είχαν εντοπίσει UFO

Το φαινόμενο των Άγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενων Αντικειμένων (UFO) μπορεί να είναι στην πραγματικότητα αρχαιότατο, (αναφορές για θεάσεις υπάρχουν και σε αρχαία κείμενα), ωστόσο έγινε ευρύτατα γνωστό στον κόσμο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς ο πλανήτης έμπαινε στην εποχή της αντιπαράθεσης των υπερδυνάμεων- την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.



Ως εκ τούτου, σε μια τέτοια εποχή καχυποψίας, παράνοιας και έλλειψης επαρκών πληροφοριών για τις δυνατότητες του αντιπάλου, ήταν φυσικό αυτό να επεκταθεί και στον τομέα της έρευνας πάνω στα UFO- UAP (Unidentified Aerial Phenomena) όπως χαρακτηρίζονταν από τις υπηρεσίες της βρετανικής κυβέρνησης.



Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα των The Times, έγγραφα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν την έκταση των δραστηριοτήτων των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών με σκοπό την απόκτηση ενός UFO- και ο λόγος για αυτό ήταν πως οι Βρετανοί φοβούνταν ότι η Κίνα ή η Σοβιετική Ένωση είχαν βρει και «κατασχέσει» ήδη UFO, και μάθαιναν τα μυστικά εξωγήινων τεχνολογιών. Ειδικότερα, οι βρετανικές υπηρεσίες θεωρούσαν πως οι Κινέζοι ή/ και οι Σοβιετικοί χρησιμοποιούσαν τις εξωγήινες τεχνολογίες για να αναπτύξουν ταχύτατα αεροσκάφη, τα οποία ήταν αόρατα στα ραντάρ.



Το υπουργείο Άμυνας είχε ένα μυστικό γραφείο για τα UFO, για το οποίο το ευρύ κοινό δεν γνώριζε, μεταξύ του 1947 και του 1997. Ένα (γνωστό) γραφείο- υπηρεσία δεχόταν κλήσεις από Βρετανούς πολίτες που ισχυρίζονταν ότι είχαν δει περίεργα αντικείμενα στον ουρανό, ενώ το άλλο (το μυστικό) έστελνε ανθρώπους να διερευνήσουν τις αναφορές αυτές.



Μια αναφορά με τίτλο «UAP (Unidentified Aerial Phenomena)», η οποία πραγματεύεται φαινόμενα τέτοιου είδους στους ουρανούς του Ηνωμένου Βασιλείου , πρόκειται να δημοσιοποιηθεί μετά τον αποχαρακτηρισμό της. Η αναφορά αυτή αποτελεί τμήμα τριών φακέλων, άνω των 1.000 σελίδων, που είχαν εξαιρεθεί από τα σχετικά με UFO έγγραφα που είχαν ήδη αποσταλεί στο Εθνικό Αρχείο. Σύμφωνα με την αναφορά αυτή, η βρετανική αεροπορία έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για οποιαδήποτε νέα τεχνολογία...«προώθηση, stealth και πρωτοποριακές ηλεκτρομαγνητικές τεχνολογίες».



Μάλιστα, οι βρετανικές υπηρεσίες προβληματίζονταν έντονα ότι κάποια ξένη δύναμη ίσως να είχε πάρει στα χέρια της UFO και να εκμεταλλευόταν τις τεχνολογίες του, με έναν αξιωματικό που δεν κατονομάζεται να τονίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έπρεπε να είναι σε ετοιμότητα για οτιδήποτε παράξενο στους ουρανούς του, καθώς «ένας εχθρός ή δυνάμει εχθρός θα μπορούσε να αναπτύξει μια ιπτάμενη συσκευή με τα χαρακτηριστικά που φαίνονται να έχουν αυτά τα φαινόμενα».



Μιλώντας στη The Sun, ο Dr. Ντέιβιντ Κλαρκ, ακαδημαϊκός και ειδικός στα UFO, είπε ότι οι αποκαλύψεις αυτές δείχνουν πόσο μακριά είχαν φτάσει οι έρευνες των κυβερνητικών υπηρεσιών προκειμένου να αποκτήσουν «καινοτόμες οπλικές τεχνολογίες».



Όπως σημειώνεται στo δημοσίευμα των The Times, το 2013 το βρετανικό υπουργείο Άμυνας είχε αποχαρακτηρίσει και καταστήσει διαθέσιμα όλα τα έγγραφά του που είχαν να κάνουν με UFO, με την εξαίρεση 18 εγγράφων που περιείχαν «ευαίσθητες» πληροφορίες. Ωστόσο, πέρυσι, 15 από αυτά δημοσιοποιήθηκαν χωρίς να γίνει πολύ γνωστό, απογοητεύοντας πολλούς ερευνητές UFO, καθώς ανέφεραν πως δεν υπήρχαν θεάσεις που να υποδεικνύουν εξωγήινη προέλευση. Τα τελευταία τρία έγγραφα αυτού του «πακέτου», είναι τα προαναφερθέντα τρία.

huffingtonpost.gr