Αυτά είναι τα επαγγέλματα που επιλέγουν οι ψυχοπαθείς

Το να εντοπίσεις έναν ψυχοπαθή δεν είναι εύκολο όπως τις ταινίες, διότι πολλοί είναι γοητευτικοί και χειριστικοί με αποτέλεσμα να κρατούν βαθιά κρυμμένο τον πραγματικό τους εαυτό. Γνωρίζοντας έναν άνθρωπο με ψυχικά νοσήματα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και βλέποντας τις αντιδράσεις του σε διάφορες καταστάσεις ίσως μπορέσεις να καταλάβεις αν κάτι του συμβαίνει. Και πάλι όμως, θα έχεις αμφιβολίες…



Για να εντοπίσεις έναν ψυχοπαθή σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα μπορείς να πάρεις σαν δεδομένο κάτι πολύ απλό: τη δουλειά που κάνει. Όχι, σε καμία περίπτωση μόνο το επάγγελμα δεν μπορεί να χαρακτηρίσει έναν άνθρωπο, ωστόσο έχει διαπιστωθεί πως όσοι έχουν ψυχικά νοσήματα επιλέγουν να κάνουν συγκεκριμένες δουλειές.



Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, η ψυχοπάθεια είναι «μια διαταραχή της προσωπικότητας, η οποία χαρακτηρίζεται από ρηχά συναισθήματα (ιδίως μειωμένη αίσθηση του φόβου), ανοχή του στρες, έλλειψη ενσυναίσθησης, ψυχρή αντιμετώπιση των πάντων χωρίς αίσθηση ενοχής, εγωκεντρισμό, ανευθυνότητα, παρορμητικότητα και αντικοινωνικές συμπεριφορές».



Αν υποπτεύεσαι πως ο συνάδελφος ή ο άνθρωπος που βγαίνεις δεν είναι στα… καλά του τότε ο ψυχολόγος Κέβιν Ντέιτον θα σε βοηθήσει παρουσιάζοντας τα δέκα επαγγέλματα στα οποία εργάζονται οι περισσότεροι ψυχοπαθεις.



Στο βιβλίο του Ντέιτον, «The Wisdom of Psychopaths: What Saints, Spies and Serial Killers Can Teach Us», έχουν συγκεντρωθεί τα δέκα επαγγέλματα που αποτελούν την… top επιλογή για όσους είναι ψυχοπαθείς και σας τα παρουσιάζουμε στο νέο τεύχος του ET Magazine του EleftherosTypos.gr.



10. Δημόσιος Υπάλληλος



Πρόκειται για τη δέκατη πιο δημοφιλή επιλογή καριέρας για τους ψυχοπαθείς αφού είναι ικανοί στο να διαχειρίζονται κρίσεις και να διατηρούν την τάξη. Οποιαδήποτε σύγκριση με την Ελλάδα είναι τυχαία!



Οι ψυχοπαθείς δεν ενδιαφέρονται για κανέναν άλλο, δεν έχουν κώδικα τιμής και συνήθως είναι έξυπνοι και λογικοί. Μάλιστα, στις ΗΠΑ το 2014 είχαν πάει ένα βήμα παρακάτω και προτάθηκε να προσληφθούν ψυχοπαθείς στην αστυνομία προκειμένου να βοηθούν στη διατήρηση της τάξης.



9. Σεφ



Οι ψυχοπαθείς δεν ενδιαφέρονται αν είναι αποδεκτοί στον κοινωνικό τους περίγυρο ή αν προκαλέσουν κακό ενώ ανταπεξέρχονται εξαιρετικά σε συνθήκες ακραίας πίεσης και σε χαοτικό περιβάλλον.



8. Ιερέας



Μπορεί να σας εκπλήσσει διότι τα μέλη του κλήρου πιστεύουν στην ειρήνη και είναι ευγενικά άτομα. Όμως οι ψυχοπαθείς έχουν μια ροπή στο να ψάχνουν να βρουν τρόπους για να ελέγξουν τους ανθρώπους. Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς είναι να κάνεις κήρυγμα μια φορά την εβδομάδα σε μία αίθουσα γεμάτη ανθρώπους που πιστεύουν σε σένα.



Ο κλήρος αποτελεί ένα μέσο για τον ψυχοπαθή να νομιμοποιήσει τις πράξεις του και του επιτρέπει να σχηματίσει ισχυρές συμμαχίες με ανθρώπους, αποκτώντας πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.



7. Αστυνομικός



Όπως επισημάναμε και πιο πάνω, εκτός από τους αξιωματικούς της αστυνομίας και ο Κέβιν ντέιτον πιστεύει ότι οι ψυχοπαθείς θα ήταν αποτελεσματικοί αστυνομικοί.



Σύμφωνα με τον ψυχολόγο, η αστυνομία είναι η έβδομη πιο δημοφιλής επιλογή για κάποιον που έχει ψυχικά νοσήματα εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν διαφορετική αίσθηση του κινδύνου με αποτέλεσμα να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ανάλογες συνθήκες. Παράλληλα, οι ψυχοπαθείς μπορούν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους στις καταστάσεις κρίσης, κάτι που θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό για έναν αστυνομικό.



6. Δημοσιογράφος



Ναι, είναι και οι δημοσιογράφοι στη λίστα. Ο Ντέιτον πιστεύει πως οι δημοσιογράφοι έχουν την ικανότητα να… γοητεύουν το κοινό, να το κάνουν να συγκεντρωθεί στα λεγόμενα τους ενώ ταυτόχρονα είναι αδίστακτοι και θα έκαναν τα πάντα για να βρουν πληροφορίες για το ρεπορτάζ τους. Δεν σας μοιάζει σαν περιγραφή ψυχοπαθή.



5. Χειρουργός



Πρόκειται για μία από τις θέσεις εργασίας με τη μεγαλύτερη πίεση. Κρατούν στα χέρια τους τις ζωές ανθρώπων. Μελέτες έχουν δείξει πως οι ψυχοπαθείς γίνονται χειρουργοί αφού πρέπει κάθε μέρα να πάρουν γρήγορες και σημαντικές αποφάσεις.



4. Πωλητής



Για να πετύχει κάποιος σαν πωλητής πρέπει να δείξει αμείλικτη επιθυμία και να πατήσει ακόμα και πάνω σε άλλους ανθρώπους αν χρειαστεί, ξεχνώντας πως παίζει ένας ομαδικός παίκτης. Και να μην είναι κάποιος ψυχοπαθής, σε περιβάλλον με πωλήσεις έχει μεγάλες πιθανότητες να γίνει αφού οι συνθήκες είναι ιδανικές για να αποκτήσει ένας άνθρωπος ψυχικά νοσήματα.



3. Εργαζόμενοι στα μίντια



Δεν έχεις σκεφτεί πως ο εκφωνητής στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση είναι ψυχοπαθής. Πιθανότατα όμως μπορεί να είναι αφού όσοι εργάζονται σε αυτές τις θέσεις εργασίας έχουν το στοιχείο του ναρκισσισμού, το οποίο τους βοηθά να ανταπεξέλθουν και στην τόσο μεγάλη έκθεση. Πρέπει να μένουν ήρεμοι και συγκεντρωμένοι, ιδιαιτέρως όταν συμβαίνει κάτι έκτακτο.



2. Δικηγόρος



Έχουν απίστευτη αυτοπεποίθηση, εγωισμό και γοητεία για να κερδίσουν τον πελάτη και το ακροατήριο στο δικαστήριο.



1. CEO



Οι ψυχοπαθείς δεν έχουν μόνο το χάρισμα να μένουν απίστευτα ήρεμοι ενώ επικρατεί χάος, μπορούν ταυτόχρονα και να δημιουργήσουν οι ίδιοι το χάος προκειμένου να αναδειχτούν. Πιστεύουν ότι αυτός είναι ο δρόμος για να δημιουργήσουν μια μεγάλη καριέρα, μέσα από την χειριστικότητα και την εκμετάλλευση.

eleftherostypos