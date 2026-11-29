Καίτη Γαρμπή: «Μάρτυς μου ο Θεός, ότι λέω αλήθεια – Δεν ήμουν εγώ αυτό για το οποίο με χρέωσαν»

Η Καίτη Γαρμπή παραχώρησε συνέντευξη στη Ναταλία Γερμανού την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, όπου αναφέρθηκε εκτενώς στις αντιδράσεις που προέκυψαν μετά από μία δήλωσή της. Η ατάκα αυτή ειπώθηκε κατά τη διάρκεια της μεγάλης συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οι αντιδράσεις προκλήθηκαν λίγες ημέρες μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, με την τραγουδίστρια να ξεκαθαρίζει τη θέση της.

Η επίμαχη δήλωση και οι αντιδράσεις

Η Ναταλία Γερμανού, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, έθεσε το ζήτημα του Γιώργου Μαζωνάκη, δηλώνοντας πως αισθάνεται ότι υπήρχε «μία άνω τελεία στη συνείδηση κάποιων ανθρώπων». Εξήγησε ότι, ακριβώς επειδή η Καίτη Γαρμπή είναι ένα άτομο πολύ αγαπητό στον κόσμο, κάποιοι ένιωσαν δυσφορία και απορία για το πώς συνέβη αυτό.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, όπου η Καίτη Γαρμπή, ανεβαίνοντας στη σκηνή για το ντουέτο της με τον Αντώνη, είπε τη φράση «είσαι το καλύτερο παιδί της μέρας και της νύχτας».

Από την πλευρά της, η Καίτη Γαρμπή διευκρίνισε πως η φράση αυτή ειπώθηκε με πολύ ενθουσιασμό και αγάπη για τον Αντώνη Ρέμο, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για αυτό που είχε καταφέρει να κάνει εκείνη την ημέρα, με τη «λαοθάλασσα» που είχε από κάτω. Τόνισε ότι πρόκειται για μια κλισέ φράση, την οποία λέει πάντα στον Αντώνη, καθώς ανταλλάσσουν επισκέψεις σε επετειακές συναυλίες. Η ίδια δήλωσε πως την έχει πει «ένα εκατομμύριο φορές» και πως «δεν πήγε το μυαλό» της ότι αυτή η φράση είχε ταυτιστεί απόλυτα με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ούτε καν.

Η προσωπική αντίδραση της τραγουδίστριας

Η ερμηνεύτρια περιέγραψε την άμεση αντίδραση που ακολούθησε τη δήλωσή της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μία που το είπα και μία που άρχισαν να με λιθοβολούν κάποιοι». Εξέφρασε την έκπληξη και την απογοήτευσή της, καθώς δεν το περίμενε και δεν το πίστευε.

Η Καίτη Γαρμπή ένιωσε ότι ο κόσμος που την αγκαλιάζει και τη θεωρεί «το καλό παιδί» είχε στραφεί εναντίον της. «Ένιωθα ότι όλη η κοινωνία είχε πάρει το μέρος ενός πλήθους που με σταύρωνε», δήλωσε. Αυτή η κατάσταση την οδήγησε να κλειστεί στο σπίτι, καθώς τρόμαξε και πληγώθηκε πάρα πολύ. Ακύρωσε εμφανίσεις και δεν έβγαινε καθόλου από το σπίτι.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η σκέψη που την απασχολούσε ήταν: «Δεν μπορεί να πιστεύουν ότι είμαι μία ελεεινή, μία τρισάθλια, η οποία ειρωνεύτηκε τον άνθρωπο που ήταν άταφος ακόμα».

Η απόφαση για τον δίσκο

Στο πλαίσιο των αντιδράσεων και του προσωπικού της πένθους, η Καίτη Γαρμπή πήρε την απόφαση να καθυστερήσει την κυκλοφορία του δίσκου της. Εξήγησε πως περίμενε να περάσουν οι σαράντα ημέρες από την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και το μνημόσυνο.

Η τραγουδίστρια τόνισε ότι αυτή η ενέργεια ήταν μια προσωπική της επιλογή, βασισμένη στο πώς ένιωθε η ίδια. «Δεν μου το είπε κάποιος να το κάνω, ότι έπρεπε να το κάνω. Έτσι ένιωθα», υπογράμμισε.

Το μήνυμα προς το κοινό

Κλείνοντας τη συνέντευξη, η Καίτη Γαρμπή απηύθυνε ένα άμεσο μήνυμα προς το κοινό. Εξέφρασε την επιθυμία της να κοιτάξει στα μάτια, μέσα από την κάμερα, όλους αυτούς που την καταδίκασαν.

Τους απηύθυνε λόγο τιμής, λέγοντας «καθαρά και ανθρώπινα, με λόγο τιμής και μάρτυς μου ο Θεός, ότι λέω αλήθεια». Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε πως «αυτό για το οποίο με χρέωσαν, δεν ήμουν εγώ» και συμπλήρωσε «Ποτέ αυτό που νόμιζαν ότι βγήκε από το στόμα μου, αυτές οι λέξεις».

Με πληροφορίες από: Enikos