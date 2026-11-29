Η γνωστή δημοσιογράφος Κατερίνα Παπακωστοπούλου προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους σκέψεις και συναισθήματα. Η δημοσιογράφος εξομολογήθηκε ότι η εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας τη βοήθησε σε ένα προσωπικό θέμα που την ταλαιπώρησε τις τελευταίες ημέρες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δύναμη που αντλεί από την πίστη της, καθώς και στην μακρά της πορεία στον χώρο της δημοσιογραφίας.

Η συγκινητική ανάρτηση και η εικόνα της Παναγίας

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου του 2026, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου δημοσίευσε μια φωτογραφία της Παναγίας της Προυσιώτισσας στον λογαριασμό της στο Instagram. Η δημοσιογράφος αποκάλυψε πως αυτή η εικόνα βρίσκεται μόνιμα στο γραφείο της, αποτελώντας ένα σταθερό σημείο αναφοράς στην καθημερινότητά της. Μέσα από την ανάρτησή της, η ίδια εξομολογήθηκε ότι η συγκεκριμένη εικόνα, η οποία προέρχεται από το Καρπενήσι, της προσέφερε σημαντική βοήθεια σε ένα προσωπικό ζήτημα που την απασχόλησε έντονα τις προηγούμενες ημέρες.

Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου περιέγραψε τη στιγμή που η κουμπάρα της της έστειλε τη φωτογραφία της Παναγίας της Προυσιώτισσας, ακριβώς την ώρα που συνέβαινε κάτι «καθοριστικό» για το προσωπικό της θέμα. «Και τότε κατάλαβα ότι υπάρχει Θεός. Μας βλέπει, μας κρίνει, μας δοκιμάζει, μας λυτρώνει και μας δίνει όσα μπορούμε να αντέξουμε», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της, τονίζοντας τη βαθιά της πίστη.

Η Παναγία της Προυσιώτισσας και η δύναμη της πίστης

Η εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας, όπως αναφέρθηκε στην ανάρτηση, βρίσκεται στο Καρπενήσι. Πρόκειται για μια θαυματουργή εικόνα που στέκει αγέρωχη από την περίοδο της Τουρκοκρατίας, τοποθετημένη σε έναν απόκρημνο βράχο. Το τοπίο γύρω από αυτήν περιγράφεται ως άγριο, αλλά ταυτόχρονα και γαλήνιο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα κατάνυξης και πνευματικής ανάτασης.

Η δημοσιογράφος υπογράμμισε τη σημασία της πίστης στη ζωή της, δηλώνοντας: «Η πίστη μου με κράτησε όρθια πολλές φορές. Και τώρα ακόμα πιο πολύ!». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τον ρόλο της πνευματικής της δύναμης ως στήριγμα σε δύσκολες στιγμές, προσφέροντας της αντοχή και ελπίδα.

Μια πορεία 31 ετών στη δημοσιογραφία

Πέρα από την προσωπική της εξομολόγηση, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου αναφέρθηκε και στην επαγγελματική της διαδρομή. Στην ανάρτησή της, τόνισε ότι βρίσκεται στον χώρο της δημοσιογραφίας εδώ και 31 χρόνια. Αυτή η μακρά πορεία σηματοδοτεί μια σταθερή παρουσία στα μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της οποίας έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό.

«Σας ευχαριστώ για την αγάπη, την αφοσίωση, τη συμπαράσταση. Εμείς δε γνωριστήκαμε φέτος. Τα λέμε καθημερινά 31 χρόνια! Με αλήθεια. Με φως. Με ώρες στον δρόμο. Με πολύ κόπο. Τίποτα δε μας χαρίστηκε», έγραψε η δημοσιογράφος, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της και περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο έχει εργαστεί όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή την περίοδο, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου παρουσιάζει στο OPEN την εκπομπή «10 Παντού» μαζί με τον Νίκο Στραβελάκη, ενώ παράλληλα παρουσιάζει και δελτία ειδήσεων.

Επαγγελματισμός, αγάπη και συγχώρεση

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου έστειλε ένα μήνυμα που συνδυάζει τον επαγγελματισμό με τις ανθρώπινες αξίες. «Έτσι λοιπόν και τώρα πορευόμαστε με επαγγελματισμό. Αγάπη και συγχώρεση ακόμα και σε αυτούς που ίσως δεν την αξίζουν», ανέφερε. Αυτή η φράση συνοψίζει την προσέγγισή της τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική της ζωή, δίνοντας έμφαση στην κατανόηση και την επιείκεια.

Η δημοσιογράφος, μέσα από τα λόγια της, αναδεικνύει την πεποίθησή της ότι η αγάπη και η συγχώρεση αποτελούν θεμελιώδεις αρχές, ακόμα και απέναντι σε εκείνους που ενδεχομένως να μην θεωρείται ότι τις δικαιούνται. Η ανάρτηση αυτή προσέφερε ένα παράθυρο στην προσωπική της κοσμοθεωρία και τις αξίες που τη διέπουν.

Με πληροφορίες από: Newsit