Η γνωστή τραγουδίστρια Δέσποινα Βανδή παραδέχτηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι η απόφασή της να δώσει προτεραιότητα στα παιδιά της, τη Μελίνα και τον Γιώργο Νικολαΐδη, άλλαξε ριζικά τις ισορροπίες και τις προτεραιότητές της. Η ίδια τόνισε πως έβαλε τη μουσική της καριέρα σε δεύτερο πλάνο, ένα γεγονός που, όπως δήλωσε, δεν το μετάνιωσε ποτέ. Παρά το ενδεχόμενο επαγγελματικό κόστος, η Δέσποινα Βανδή εκφράζει σήμερα τον θαυμασμό της για τα παιδιά της και νιώθει πλήρως δικαιωμένη για τις επιλογές της ζωής της.

Η μητρότητα ως απόλυτη προτεραιότητα

Η Δέσποινα Βανδή εξήγησε πως, όταν έγινε μητέρα, η μητρότητα μπήκε σε πρώτη προτεραιότητα στη ζωή της. Η παρουσία των παιδιών της ήταν πολύ ισχυρή και αυτά πρωταγωνιστούσαν στην καθημερινότητά της, οδηγώντας την σε μια συνειδητή επιλογή να αναπροσαρμόσει την επαγγελματική της πορεία. Η τραγουδίστρια περιέγραψε αυτή την αλλαγή ως μια φυσική εξέλιξη, όπου η φροντίδα των παιδιών της επισκίασε άλλες πτυχές της ζωής της.

Συγκεκριμένα, η ίδια δήλωσε: «Ήταν πολλές οι αλλαγές και τότε. Η μητρότητα για μένα μπήκε σε πρώτο πλάνο. Ήταν πολύ ισχυρή η παρουσία των παιδιών μου, πρωταγωνιστούσαν στη ζωή μου. Και το έχω ξαναπεί, η μουσική μου έγινε σαν ένα παιδάκι που λες “εντάξει, θα μεγαλώσει από μόνο του, δε με χρειάζεται πια”».

Το κόστος στην καριέρα και η απουσία μετάνοιας

Η Δέσποινα Βανδή παραδέχτηκε ανοιχτά ότι η επιλογή της να αφοσιωθεί στα παιδιά της ενδεχομένως της κόστισε στην καριέρα της για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Ωστόσο, υπογράμμισε με έμφαση ότι δεν μετάνιωσε ποτέ για αυτή την απόφαση, καθώς η προσωπική της ευτυχία και η ανάπτυξη των παιδιών της ήταν υπέρτερες. Η τραγουδίστρια βλέπει σήμερα τη Μελίνα και τον Γιώργο Νικολαΐδη και δηλώνει ότι τους θαυμάζει πάρα πολύ, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα της τότε επιλογής της.

«Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μου κόστισε αυτό για ένα σημαντικό διάστημα στην καριέρα μου, όμως δεν το μετάνιωσα ποτέ. Σήμερα βλέπω δύο παιδιά που θαυμάζω πάρα πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά η Δέσποινα Βανδή, τονίζοντας τη συναισθηματική της πληρότητα από τη μητρότητα.

Αλλαγές στον μουσικό χώρο και προσωπικές μετατοπίσεις

Πέρα από τις προσωπικές της προτεραιότητες, η Δέσποινα Βανδή αναφέρθηκε και στις ευρύτερες αλλαγές που συνέβαιναν στον μουσικό χώρο κατά την περίοδο αυτή. Όπως εξήγησε, οι εποχές άλλαζαν, επηρεάζοντας το ραδιόφωνο και τον κόσμο των νυχτερινών μαγαζιών. Αυτές οι αλλαγές, οι οποίες χαρακτήρισε ως «μετατοπίσεις», συνέβαιναν παράλληλα με την έντονη ενασχόλησή της με τα παιδιά της.

Η ίδια δήλωσε πως αρχικά δεν αντιλαμβανόταν πλήρως αυτές τις μεταβολές στον επαγγελματικό της τομέα, καθώς ήταν απορροφημένη από τον ρόλο της μητέρας. «Άλλαζαν βέβαια και οι εποχές. Το ραδιόφωνο, ο κόσμος των νυχτερινών μαγαζιών… Όλα άλλαζαν! Και συνέβαιναν κάποιες μετατοπίσεις, που σε πρώτη φάση δεν τις καταλάβαινα, γιατί ήμουν πολύ απασχολημένη με τα παιδιά μου», εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια, περιγράφοντας την τότε κατάσταση.

Επανένωση με τη μουσική και η στροφή στο θέατρο

Παρά την προσωρινή απόσταση από την ενεργό μουσική δράση, η Δέσποινα Βανδή εξομολογήθηκε ότι αργότερα ξανασυναντήθηκε με τον μουσικό της εαυτό. Η επανένωση αυτή ήταν όπως ακριβώς τον είχε φροντίσει και αναπτύξει τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, δίνοντάς της την αίσθηση ότι «δεν έγινε και τίποτα σε τελική ανάλυση», καθώς η ουσία της καλλιτεχνικής της ταυτότητας παρέμεινε αναλλοίωτη.

Επιπλέον, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην αρχική περίοδο της καριέρας της, την οποία χαρακτήρισε ως «πρωταθλητισμό». Αυτή η έντονη και απαιτητική φύση της δουλειάς της άρχισε κάποια στιγμή να την ενοχλεί και να την «μετακινεί», όπως είπε. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που την οδήγησαν να ασχοληθεί και με το θέατρο, διευρύνοντας τους καλλιτεχνικούς της ορίζοντες και αναζητώντας νέες εκφραστικές διεξόδους.

Με πληροφορίες από: Newsit