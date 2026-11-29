Οι Blind Auditions του «The Voice of Greece powered by Telekom» συνεχίζονται και απόψε, Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 21:00, στον ΣΚΑΪ. Νέοι διαγωνιζόμενοι ανεβαίνουν στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού, αποφασισμένοι να εντυπωσιάσουν τους coaches και να διεκδικήσουν μια θέση στις ομάδες τους. Οι Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Έλενα Παπαρίζου και Πάολα κάθονται στις πολυθρόνες τους, ακούγοντας προσεκτικά τις ερμηνείες, αναζητώντας την Καλύτερη Φωνή της Ελλάδος.

Οι μάχες των coaches για τις εντυπωσιακές φωνές

Μία διαγωνιζόμενη αναμένεται να προκαλέσει πραγματική μάχη ανάμεσα στους τέσσερις κριτές, καθώς όλοι επιθυμούν την ένταξή της στην ομάδα τους. Η ερμηνεία της εντυπωσιάζει και τους τέσσερις coaches, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει διεκδίκηση για το ποιος θα την κερδίσει. Τελικά, μόνο ένας από τους coaches θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή που θα την εντάξει στην ομάδα του.

Μία άλλη διαγωνιζόμενη, τραγουδώντας το «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι», ενθουσιάζει επίσης και τους τέσσερις coaches. Η βραδιά επιφυλάσσει και ένα ξεχωριστό ντουέτο με τον Χρήστο Μάστορα, το οποίο μένει να φανεί αν θα είναι αρκετό για να την πείσει να επιλέξει τη δική του ομάδα και να συνεχίσει το μουσικό της ταξίδι μαζί του.

Επιστροφές και ξεχωριστές εμφανίσεις στη σκηνή

Η αποψινή βραδιά επιφυλάσσει και μία επιστροφή, καθώς ένας διαγωνιζόμενος, εννέα χρόνια μετά την προηγούμενη εμφάνισή του, ανεβαίνει ξανά στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού. Αυτή τη φορά, παρουσιάζει διαφορετικό ρεπερτόριο και μια νέα μουσική προσέγγιση. Η επιστροφή του αποδεικνύεται επιτυχημένη, καθώς καταφέρνει να γυρίσει την πολυθρόνα κάποιου coach, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της πορείας του στο παιχνίδι.

Ένας ακόμη διαγωνιζόμενος ξεσηκώνει το πλατό με την εκρηκτική ενέργεια και την παρουσία του. Τρεις από τους coaches τον διεκδικούν, με τον ίδιο να φαίνεται να έχει ήδη πάρει την απόφασή του για το ποιον θα επιλέξει για να συνεχίσει το μουσικό του ταξίδι στο #TheVoiceGR. Επιπλέον, ένας διαγωνιζόμενος με έντονη θεατρικότητα, ξεχωριστό στιλ και ιδιαίτερα προσεγμένη εμφάνιση, ερμηνεύει το «Θα πάθεις έρωτα». Δύο από τους coaches τον διεκδικούν, αλλά ένας θα καταφέρει να τον πείσει να ενταχθεί στην ομάδα του.

Ο ρόλος των coaches και του παρουσιαστή

Οι Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Έλενα Παπαρίζου και Πάολα, ως coaches του «The Voice», κάθονται αναπαυτικά στις πολυθρόνες τους και ακούν με προσοχή τις ερμηνείες των διαγωνιζόμενων. Ο στόχος τους είναι να ανακαλύψουν τις φωνές που θα τους εντυπωσιάσουν και θα μπορέσουν να προκριθούν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, διεκδικώντας τον τίτλο της Καλύτερης Φωνής της Ελλάδος.

Την παρουσίαση του «The Voice of Greece powered by Telekom» έχει αναλάβει ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος δίνει το δικό του ξεχωριστό ρυθμό και ενέργεια στην εκπομπή. Ο παρουσιαστής ενθαρρύνει τους διαγωνιζόμενους να κυνηγήσουν το όνειρό τους, δημιουργώντας μια θετική ατμόσφαιρα στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού.

Η επιτυχία του «The Voice» στο τηλεοπτικό κοινό

Το «The Voice of Greece powered by Telekom» παρέμεινε πρώτη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού και το βράδυ του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου. Ο μουσικός διαγωνισμός τερμάτισε πρώτος στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσής του, με ποσοστό 27,3%. Παράλληλα, κατέκτησε την πρώτη θέση και στο δυναμικό κοινό 18-54, σημειώνοντας ποσοστό 18,6%.

Συνολικά, 1.933.000 τηλεθεατές συντονίστηκαν στη συχνότητα του ΣΚΑΪ έστω για 1 λεπτό, παρακολουθώντας τις προσπάθειες των διαγωνιζόμενων να εντυπωσιάσουν τους coaches και να προκριθούν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. Τα νούμερα αυτά επιβεβαιώνουν τη σταθερή προτίμηση του κοινού προς το μουσικό talent show.

Με πληροφορίες από: Newsit