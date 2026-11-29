Τα φετινά Χριστούγεννα είναι τα τρίτα που η Μαρία Παναγοπούλου βιώνει χωρίς την παρουσία του αγαπημένου της συζύγου, Κώστα Χαρδαβέλλα. Η ίδια μοιράστηκε τις σκέψεις της στα social media, περιγράφοντας την «άδεια» που νιώθει αυτή την περίοδο από τότε που ο Κώστας Χαρδαβέλλας έφυγε από τη ζωή. Η χριστουγεννιάτικη διάθεση παραμένει απούσα για εκείνη, καθώς η επέτειος του θανάτου του συμπίπτει κάθε χρόνο λίγες ημέρες πριν τις γιορτές.

Η ανάρτηση στα social media

Η Μαρία Παναγοπούλου επέλεξε να δημοσιεύσει μία κοινή φωτογραφία της με τον Κώστα Χαρδαβέλλα στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media. Μέσα από αυτή την ανάρτηση, θέλησε να εκφράσει τα συναισθήματά της και να περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί μέσα της, δηλώνοντας ότι από την ημέρα που ο σύζυγός της άφησε την τελευταία του πνοή, δεν μπορεί να βρει τον τρόπο να μπει σε χριστουγεννιάτικο κλίμα.

Η δημοσίευση, η οποία κοινοποιήθηκε από τον χρήστη @mariapanagopoulou_, αναφέρεται στην απουσία της γιορτινής διάθεσης και στην προσωπική της πορεία μέσα στον χρόνο, καθώς τα Χριστούγεννα έρχονται και φεύγουν χωρίς τον Κώστα Χαρδαβέλλα στο πλευρό της.

Τα πρώτα Χριστούγεννα μετά την απώλεια

Η Μαρία Παναγοπούλου αναφέρθηκε στα πρώτα Χριστούγεννα που πέρασε χωρίς τον Κώστα Χαρδαβέλλα, περιγράφοντας την εμπειρία της ως κάτι που δεν πρόλαβε καν να συνειδητοποιήσει. Ο θάνατος του συζύγου της συνέβη στις 17 Δεκεμβρίου 2024, μόλις μία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η πρώτη γιορτινή περίοδος χωρίς εκείνον να περάσει σχεδόν απαρατήρητη για την ίδια, μέσα στο πένθος και τον αιφνιδιασμό της απώλειας.

Η χρονική αυτή σύμπτωση καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που βίωσε εκείνες τις πρώτες γιορτές, καθώς ο χρόνος ήταν πολύ μικρός για να επεξεργαστεί την κατάσταση και να αντιληφθεί πλήρως την απουσία του αγαπημένου της.

Η θλίψη των δεύτερων χριστουγέννων

Τα δεύτερα Χριστούγεννα χωρίς τον Κώστα Χαρδαβέλλα βρήκαν τη Μαρία Παναγοπούλου σε κατάσταση βαθιάς θλίψης. Όπως η ίδια σχολίασε, η περίοδος αυτή συνέπεσε με τη συμπλήρωση ενός έτους από την «αναχώρηση» του συζύγου της. Η επέτειος του θανάτου του, που έπεσε μία εβδομάδα πριν τις γιορτές, ενέτεινε τα συναισθήματα της απώλειας και του πένθους, καθιστώντας τα περσινά Χριστούγεννα ιδιαίτερα δύσκολα και φορτισμένα συναισθηματικά.

Η θλίψη ήταν κυρίαρχο συναίσθημα εκείνη την περίοδο, καθώς η μνήμη του Κώστα Χαρδαβέλλα ήταν πιο έντονη από ποτέ, λόγω της επετείου του θανάτου του που προηγήθηκε των γιορτών.

Η φετινή συνειδητοποίηση και η «διαφορά»

Φέτος, στα τρίτα Χριστούγεννα χωρίς τον Κώστα Χαρδαβέλλα, η Μαρία Παναγοπούλου βιώνει μία σημαντική διαφορά, παρά το γεγονός ότι η γιορτινή της διάθεση παραμένει ανύπαρκτη. Η διαφορά αυτή έγκειται σε μία συνειδητοποίηση: ότι ο θάνατος του Κώστα μία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα είναι ένα γεγονός που δεν θα αλλάξει ποτέ. Η 17η Δεκεμβρίου θα απέχει πάντα τις ίδιες ημέρες από την 25η Δεκεμβρίου ή την 1η Ιανουαρίου.

Αυτή η συνειδητοποίηση την οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το μόνο που μπορεί να μεταβληθεί είναι ο δικός της τρόπος αντιμετώπισης αυτής της πραγματικότητας. Η αποδοχή του αμετάβλητου γεγονότος αποτελεί για εκείνη ένα σημαντικό βήμα στην προσωπική της πορεία.

Το «σπουδαίο βήμα βελτίωσης»

Η Μαρία Παναγοπούλου χαρακτήρισε αυτή τη συνειδητοποίηση ως ένα «σπουδαίο βήμα βελτίωσης». Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, αυτό είναι πολύ σπουδαιότερο από το να γεμίσει το σπίτι της με φωτάκια και πολύχρωμες μπάλες. Η ίδια τόνισε ότι το τι αποτελεί «βελτίωση» είναι κάτι που το γνωρίζει μόνο ο καθένας για τον εαυτό του και κανείς άλλος δεν μπορεί να το ορίσει.

Με αυτή τη δήλωση, η Μαρία Παναγοπούλου υπογράμμισε την προσωπική φύση της διαχείρισης του πένθους και της προσαρμογής σε μία νέα πραγματικότητα, δίνοντας έμφαση στην εσωτερική διεργασία και όχι σε εξωτερικές εκδηλώσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit