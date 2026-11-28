Η Σμαράγδα Καρύδη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, όπου συζήτησε για την τρέχουσα θεατρική της συμμετοχή. Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Πολύ κακό για το τίποτα», η οποία ανεβαίνει στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η κυρία Καρύδη προέβη σε μια αποκάλυψη σχετικά με τις φετινές της απολαβές από το θέατρο.

Οι αμοιβές στο Εθνικό Θέατρο

Η Σμαράγδα Καρύδη ανέφερε χαρακτηριστικά ότι φέτος θα λάβει τα λιγότερα χρήματα που έχει πάρει ποτέ στην καριέρα της από το θέατρο. Η ίδια εξήγησε ότι αυτή η κατάσταση οφείλεται στη φύση του Εθνικού Θεάτρου, το οποίο λειτουργεί ως δημόσιος φορέας.

«Θα πάρω τα λιγότερα λεφτά που έχω πάρει ποτέ στο θέατρο», δήλωσε η ηθοποιός, προσθέτοντας: «Στο Εθνικό είναι Δημόσιο, υπάρχει μια μισθολογική κλίμακα που δεν μπορείς να φύγεις από αυτό». Διευκρίνισε τη διαφορά με το ελεύθερο θέατρο, όπου οι ηθοποιοί λαμβάνουν ποσοστά, ενώ στο Εθνικό υπάρχει ένα «ταβάνι», το οποίο χαρακτήρισε χαμηλό.

Όνειρα για σκηνοθεσία και η υποκριτική της πορεία

Πέρα από τις οικονομικές πτυχές της δουλειάς της, η Σμαράγδα Καρύδη μοιράστηκε και τις καλλιτεχνικές της φιλοδοξίες. Εξέφρασε την επιθυμία της να ασχοληθεί περισσότερο με τη σκηνοθεσία, δηλώνοντας ότι έχει «πιο πολλά όνειρα για σκηνοθεσία παρά για ρόλους».

Σε σχέση με την υποκριτική της πορεία και την αποδοχή του κοινού, η ηθοποιός τόνισε ότι τίποτα δεν είναι ούτε εύκολο ούτε δύσκολο. Αναγνώρισε ότι μπορεί να μην αρέσει σε όλους ως ηθοποιός, αλλά δήλωσε ότι δεν έχει καμία διάθεση να αποδείξει σε κανέναν την αξία της. «Ό,τι έκανα, αυτή είμαι», υπογράμμισε, δηλώνοντας την αυθεντικότητά της.

Η στάση της απέναντι στα δημοσιεύματα

Η κυρία Καρύδη αναφέρθηκε και στον τρόπο που αντιμετωπίζει τα διάφορα δημοσιεύματα που κατά καιρούς της χρεώνουν ανυπόστατα πράγματα. Ξεκαθάρισε ότι δεν απαντά ποτέ σε τέτοιου είδους αναφορές, επιλέγοντας να μην τα τροφοδοτεί.

«Δεν κάνω ότι είμαι υπεράνω όλων. Απλά παλεύω να μη με απασχολεί η κακεντρέχεια και μια γνώμη που δεν θα με βοηθήσει σε τίποτα», δήλωσε. Εξήγησε ότι η μη απάντηση σε ανυπόστατα δημοσιεύματα έχει ως αποτέλεσμα αυτά να σβήνουν, ενώ αν κάποιος ασχοληθεί μαζί τους, τους δίνει υπόσταση.

Διαχωρίζοντας την κριτική από την κακεντρέχεια

Η ηθοποιός έκανε έναν σαφή διαχωρισμό μεταξύ της εποικοδομητικής κριτικής και της κακεντρέχειας. Δήλωσε ανοιχτή σε οποιαδήποτε διόρθωση ή παρατήρηση που θα μπορούσε να τη βοηθήσει να προχωρήσει παραπέρα στην τέχνη της.

«Αν έχει να μου πει κάποιος κάτι εποικοδομητικό και να μου κάνει μια διόρθωση που θα με πάει παραπέρα, την ακούω», είπε. Ωστόσο, τόνισε ότι δεν ανέχεται την κακεντρέχεια, την οποία, όπως ανέφερε, πλέον, επειδή μεγάλωσε, έχει μάθει να ξεχωρίζει από την κριτική που έχει σκοπό να βοηθήσει. «Δεν θέλω να μου χαϊδεύεις τα αυτιά, αλλά δεν μπορώ την κακεντρέχεια», κατέληξε.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis