Μια ιδιαίτερα προσωπική πλευρά της ζωής της αποκάλυψε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» η Μαριάννα Λαγουρού, μιλώντας για τις οικογενειακές μνήμες που τη σημάδεψαν. Η ηθοποιός περιέγραψε τα παιδικά της χρόνια ως παιδί εξόριστου πατέρα, αναφερόμενη στα ταξίδια στη Λέρο για να τον δει και στη συγκινητική επικοινωνία τους μέσα από ανοιχτές επιστολές, τις λεγόμενες «καρτέλες».

Προσωπικές αποκαλύψεις στην τηλεόραση

Η Μαριάννα Λαγουρού, γνωστή ηθοποιός, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα, όπου μοιράστηκε άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ιστορίας. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η κυρία Λαγουρού αναφέρθηκε σε οικογενειακές μνήμες που την σημάδεψαν βαθιά από την παιδική της ηλικία, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στην προσωπική της ζωή.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός μίλησε για τις επισκέψεις της στα νησιά της εξορίας, όπου βρισκόταν ο πατέρας της, καθώς και για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο διατηρούσαν την επικοινωνία τους. Αυτή η επικοινωνία γινόταν μέσω γραμμάτων, τα οποία αποτελούσαν το μοναδικό μέσο επαφής τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Το περιβάλλον των παιδικών χρόνων

Η Μαριάννα Λαγουρού τόνισε πως το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, οι γονείς της και οι αρχές που πήρε από αυτούς, υπήρξαν κατά κάποιον τρόπο «τυχερά» στοιχεία στη ζωή της. Η ίδια εξέφρασε την ταύτισή της με το κείμενο του «Αγριόχορτου», βρίσκοντας σε αυτό κοινά σημεία με τη δική της πορεία. Επίσης, σημείωσε ότι οι περισσότεροι φίλοι της, ακόμα και σήμερα, είναι άνδρες, παρόλο που είχε και φίλες κατά τη διάρκεια της ζωής της.

Παρά το γεγονός ότι οι γονείς της ήταν χωρισμένοι, η ηθοποιός περιέγραψε ένα καλό και υγιές περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε. Όπως εξήγησε, οι γονείς της διατηρούσαν μια πάρα πολύ καλή σχέση μεταξύ τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ποτέ, ούτε η ίδια ούτε η αδελφή της, να μην ακούσουν αρνητικά σχόλια ο ένας για τον άλλο, αποφεύγοντας φράσεις όπως «ο πατέρας σου αυτό» ή «η μάνα σου εκείνο».

Η σκληρή πραγματικότητα της εξορίας

Ωστόσο, στην οικογενειακή της ιστορία υπήρχε και ένα δύσκολο κομμάτι, το οποίο, όπως εξομολογήθηκε η ίδια, είχαν μάθει να θεωρούν ως αναπόφευκτο μέρος της ζωής τους. Αυτό το κομμάτι ήταν «το σημείο της εξορίας», μια πραγματικότητα που σημάδεψε την οικογένειά της.

Η Μαριάννα Λαγουρού αφηγήθηκε ότι είναι παιδί εξόριστου πατέρα, μια κατάσταση που τη βίωσε από πολύ μικρή ηλικία. Θυμήθηκε χαρακτηριστικά ότι είχε επισκεφθεί τη Λέρο σε ηλικία οκτώ ή εννέα ετών προκειμένου να δει τον πατέρα της. Πρόσθεσε επίσης ότι είχε ταξιδέψει και σε άλλα νησιά, όπου ο πατέρας της και κάποιοι φίλοι του έκαναν τις «διακοπές» τους, μια φράση που υποδηλώνει την ιδιαιτερότητα της κατάστασης.

Η συγκινητική επικοινωνία με γράμματα

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η αναφορά της ηθοποιού στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσαν με τον πατέρα της όταν βρίσκονταν μακριά. Η επαφή τους γινόταν αποκλειστικά μέσω των «καρτελών», όπως τις αποκαλούσαν, καθώς δεν υπήρχε άλλος τρόπος επικοινωνίας.

Πρόκειται για συγκεκριμένα μπεζ γράμματα, τα οποία ήταν ανοιχτά, επιτρέποντας έτσι την έκθεση οικογενειακών ζητημάτων και προσωπικών μυστικών. Η Μαριάννα Λαγουρού δεν έκρυψε τη συγκίνησή της κατά τη διάρκεια της περιγραφής αυτών των στιγμών, υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη σημασία που είχαν αυτές οι επιστολές για την διατήρηση της επαφής και της σχέσης τους.

Με πληροφορίες από: Enikos