Ο Χρήστος Μάστορας και το γνωστό συγκρότημα ΜΕΛΙSSES επιβεβαίωσαν πρόσφατα την καταγγελία της σύμβασής τους με την δισκογραφική εταιρεία Panik Records. Η συγκεκριμένη απόφαση, όπως ανακοινώθηκε, ελήφθη την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακροχρόνιας συνεργασίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας.

Η καταγγελία της σύμβασης αποδίδεται, σύμφωνα με τους καλλιτέχνες, σε μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων από την πλευρά της δισκογραφικής εταιρείας. Οι ΜΕΛΙSSES και ο Χρήστος Μάστορας εξέφρασαν παράλληλα την επιθυμία τους για μια σύντομη και αμοιβαία αποδεκτή επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς.

Η επιβεβαίωση της καταγγελίας σύμβασης

Ο Χρήστος Μάστορας και οι ΜΕΛΙSSES προχώρησαν στην επίσημη επιβεβαίωση της καταγγελίας της σύμβασής τους με την Panik Records, μέσω σχετικής ανακοίνωσης. Η ενέργεια αυτή έρχεται ως επιστέγασμα των εξελίξεων στην επαγγελματική σχέση μεταξύ του συγκροτήματος και της δισκογραφικής εταιρείας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, η απόφαση για την καταγγελία της συνεργασίας ελήφθη συγκεκριμένα την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026. Αυτή η ημερομηνία αποτελεί το επίσημο χρονικό σημείο κατά το οποίο οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν στην λύση της συμβατικής τους δέσμευσης.

Οι λόγοι της απόφασης: Μη τήρηση υποχρεώσεων

Ο βασικός λόγος πίσω από την καταγγελία της σύμβασης, όπως τονίζουν ο Χρήστος Μάστορας και οι ΜΕΛΙSSES, είναι η μη τήρηση συγκεκριμένων συμβατικών υποχρεώσεων από την πλευρά της Panik Records. Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που διέπουν τη συνεργασία τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι καλλιτέχνες αναφέρουν ότι τα ζητήματα που οδήγησαν στην απόφαση αυτή σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη διαχείριση και την απόδοση των δικαιωμάτων επί του ρεπερτορίου τους. Το συγκρότημα υπογραμμίζει ότι είναι οι δημιουργοί και παραγωγοί του εν λόγω ρεπερτορίου, το οποίο και τους ανήκει.

Η επίσημη θέση του συγκροτήματος

Στην ανακοίνωσή τους, ο Χρήστος Μάστορας και οι ΜΕΛΙSSES δηλώνουν ρητά: «Θα θέλαμε να επιβεβαιώσουμε ότι πράγματι προβήκαμε την Τετάρτη, 25.11.2026, σε νόμιμη καταγγελία της σύμβασής μας με την Panik Records, λόγω της μη τήρησης υποχρεώσεων στο πλαίσιο της μεταξύ μας συνεργασίας, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα διαχείρισης και απόδοσης των δικαιωμάτων επί του ρεπερτορίου του οποίου είμαστε δημιουργοί και παραγωγοί και φυσικά μας ανήκει».

Παράλληλα, το συγκρότημα ξεκαθαρίζει τη θέση του σχετικά με οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κυκλοφορούν, δηλώνοντας ότι «Οτιδήποτε άλλο λέγεται ή γράφεται, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα». Με αυτή τη δήλωση, οι ΜΕΛΙSSES επιδιώκουν να διατηρήσουν την ακρίβεια των γεγονότων γύρω από την υπόθεση.

Επιθυμία για άμεση και φιλική επίλυση

Παρά την καταγγελία της σύμβασης, ο Χρήστος Μάστορας και οι ΜΕΛΙSSES εξέφρασαν την επιθυμία τους η μεταξύ τους διαφορά με την Panik Records να επιλυθεί σύντομα. Στόχος τους είναι η επίτευξη μιας λύσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διατηρώντας ένα πνεύμα συνεργασίας.

Το συγκρότημα, σεβόμενο την πολυετή σχέση που είχε με τη δισκογραφική εταιρεία, δήλωσε ότι δεν έχει πρόθεση να υπεισέλθει δημοσίως σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Χαρακτήρισαν την κατάσταση ως μια «μεταξύ μας διαφορά», τονίζοντας τον ιδιωτικό χαρακτήρα της υπόθεσης.

Ευχαριστίες για το ενδιαφέρον

Κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, ο Χρήστος Μάστορας και οι ΜΕΛΙSSES απηύθυναν ευχαριστίες προς το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης για το ενδιαφέρον που επέδειξαν. Ζήτησαν επίσης την κατανόηση όλων για την απόφασή τους να μην προβούν σε περαιτέρω δημόσιες τοποθετήσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες της διαφοράς.

Η στάση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση του συγκροτήματος να χειριστεί το ζήτημα με διακριτικότητα, επιδιώκοντας μια ομαλή διευθέτηση των εκκρεμοτήτων που προέκυψαν από την καταγγελία της σύμβασης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis