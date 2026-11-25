Γέλιο, περιπέτειες και ανατροπές υπόσχεται το νέο επεισόδιο της σειράς του Alpha «Μπαμπά σ’ αγαπώ», το οποίο θα προβληθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στις 21:00. Το επεισόδιο, με τίτλο «Η καρυδόπιτα», φέρνει στο προσκήνιο σημαντικές εξελίξεις για τους πρωταγωνιστές, με επετείους γνωριμίας να δημιουργούν διλήμματα, ενώ παράλληλα, μια από τις ηρωίδες βρίσκεται αντιμέτωπη με την αγωνία για την υγεία της.

Οι μεγάλες ετοιμασίες του Ηρακλή για την επέτειο γνωριμίας

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται ο Ηρακλής, ο οποίος έχει επιδοθεί σε μεγάλες ετοιμασίες για να γιορτάσει την επέτειο των τριών μηνών από τη γνωριμία του με την Τζένη. Η προσπάθειά του να δημιουργήσει μια ξεχωριστή στιγμή για το ζευγάρι του είναι εμφανής και δεν περνά απαρατήρητη από τους γύρω του.

Η υπερβολική αφοσίωση του Ηρακλή στις ετοιμασίες του προκαλεί την αντίδραση του Δημήτρη, ο οποίος τον κατηγορεί ότι «χαλάει την πιάτσα» με την έντονη και ενδεχομένως υπερβολική του προσπάθεια. Παράλληλα, ο Νίκος, παρακολουθώντας τις κινήσεις του Ηρακλή, αναπολεί δικά του δώρα επετείου που είχε κάνει στο παρελθόν στη Βιργινία, φέρνοντας στην επιφάνεια προσωπικές αναμνήσεις και συναισθήματα για τις δικές του σχέσεις και τις επετείους.

Τα διλήμματα της Τζένης και της Ελένης για την κοινή επέτειο

Την ίδια στιγμή, στο στρατόπεδο των κοριτσιών, η Τζένη και η Ελένη έρχονται αντιμέτωπες με μια απρόσμενη διαπίστωση. Συνειδητοποιούν ότι η επέτειος γνωριμίας τους με τα αγόρια τους πέφτει την ίδια ακριβώς μέρα, γεγονός που δημιουργεί έναν κοινό προβληματισμό και στις δύο φίλες.

Οι σκέψεις τους στρέφονται στο αν τα αγόρια τους, ο Ηρακλής και ο σύντροφος της Ελένης, θα θυμηθούν τη σημαντική αυτή ημερομηνία. Αναρωτιούνται επίσης, σε περίπτωση που δεν το θυμηθούν, αν θα πρέπει εκείνες να πάρουν την πρωτοβουλία και να αναφέρουν κάτι για την επέτειο, ή να περιμένουν τη δική τους αντίδραση. Το δίλημμα αυτό προσθέτει μια νότα αγωνίας και αναμονής στην πλοκή του επεισοδίου, καθώς οι δύο κοπέλες προσπαθούν να αποφασίσουν την επόμενη κίνησή τους.

Η κατάσταση της Μαίρης μετά την επέμβαση

Σε ένα διαφορετικό μέτωπο, η Μαίρη λαμβάνει τα πρώτα νέα σχετικά με την υγεία της. Μαθαίνει ότι το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε πήγε καλά, γεγονός που προκαλεί μια αρχική ανακούφιση σε αυτήν και τους οικείους της. Ωστόσο, η πλήρης έκβαση της κατάστασής της παραμένει σε εκκρεμότητα και απαιτεί υπομονή.

Συγκεκριμένα, θα χρειαστούν κάποιες μέρες για να διαπιστωθεί με βεβαιότητα αν θα μπορέσει να ξαναπερπατήσει ή όχι. Μετά από αυτή την ενημέρωση, η Μαίρη αποφασίζει να μείνει μόνη της στο νοσοκομείο και ζητά από τους γονείς της να αποχωρήσουν, επιθυμώντας να διαχειριστεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά της σε απομόνωση, μακριά από τους δικούς της.

Η επιμονή της Τζούλιας και η άρνηση του συζύγου της

Επιπλέον, η Τζούλια προσπαθεί με επιμονή να πείσει τον άντρα της να ανταποκριθούν σε ένα φιλικό κάλεσμα που έχουν δεχτεί. Οι παρακλήσεις της είναι έντονες, καθώς επιθυμεί να συμμετάσχουν στην κοινωνική αυτή εκδήλωση.

Παρά τις προσπάθειες της Τζούλιας, ο σύζυγός της παραμένει ανένδοτος στην άρνησή του, όπως συνηθίζει. Η στάση του δημιουργεί μια ένταση ανάμεσα στο ζευγάρι, προσθέτοντας ένα ακόμα στοιχείο στις προσωπικές ιστορίες των χαρακτήρων και αναδεικνύοντας τη δυναμική της σχέσης τους.

Το πλήρες καστ των ηθοποιών της σειράς «Μπαμπά σ’ αγαπώ»

Στους βασικούς ρόλους του επεισοδίου «Η καρυδόπιτα» της σειράς «Μπαμπά σ’ αγαπώ» συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα. Τα παιδιά που παίζουν στη σειρά και ζωντανεύουν τους νεότερους χαρακτήρες είναι οι: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη και Θοδωρής Μαρουλάκης.

Με πληροφορίες από: Newsit