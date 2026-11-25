Σταμάτης Κραουνάκης: Οι απόψεις του για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια και η προσωπική του ζωή

Ο Σταμάτης Κραουνάκης τοποθετήθηκε για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, την ανατροφή των παιδιών και τον ρόλο των ψυχολόγων, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Ο γνωστός συνθέτης αναφέρθηκε επίσης στις προσωπικές του επιλογές σχετικά με την πατρότητα, καθώς και σε πτυχές της ερωτικής του ζωής. Οι δηλώσεις του προσέφεραν μια εικόνα των απόψεών του σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα και προσωπικές εμπειρίες.

Θέση για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια

Ο συνθέτης εξήγησε ότι ο ίδιος δεν θέλησε ποτέ να αποκτήσει παιδί. Ωστόσο, υποστήριξε με σαφήνεια ότι ένα ομόφυλο ζευγάρι που διατηρεί μια σταθερή σχέση και έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ανατροφής ενός παιδιού, δεν θα πρέπει να αποκλείεται από τη δυνατότητα να γίνει γονιός.

«Δεν ήθελα ποτέ να αποκτήσω ένα παιδί. Αν ένα ομόφυλο ζευγάρι αντέχει, γιατί να μην μεγαλώσει ένα παιδί; Εκείνο που δεν θέλω είναι να έρχεται το παιδί και να του λένε “ο θείος”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σταμάτης Κραουνάκης, εκφράζοντας την άποψή του για το θέμα της τεκνοθεσίας.

Αντίθεση στην παρέμβαση ψυχολόγων στην ανατροφή

Στη συνέχεια της συνέντευξής του, ο Σταμάτης Κραουνάκης εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στην παρέμβαση των ψυχολόγων στην ανατροφή των παιδιών. Υποστήριξε ότι οι γονείς θα πρέπει να έχουν τον κύριο ρόλο στο να βοηθούν τα παιδιά να αντιλαμβάνονται την αξία της ζωής και να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή.

«Δεν μπορώ πια την είσοδο των ψυχολόγων στο μεγάλωμα των παιδιών. Κανονικά αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε με τα παιδιά είναι να τα μαθαίνουμε από νωρίς ότι θα τελειώσει αυτή η ζωή και να χαρούν κάθε δευτερόλεπτο», δήλωσε. Πρόσθεσε μάλιστα, αναφερόμενος στην Μελίνα Μερκούρη: «Δεν τους θέλω τους ψυχολόγους, δεν τους χρειάζομαι και θα θυμηθώ το τεράστιο της Μελίνας “στην Ελλάδα δεν τους χρειαζόμαστε, έχουμε φίλους”».

Η προσωπική του ζωή και ο έρωτας

Ο συνθέτης μίλησε επίσης για την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας ότι παραμένει πάντα ερωτευμένος. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι αγαπά τον ίδιο άνθρωπο εδώ και πολλά χρόνια, περιγράφοντας παράλληλα τη φύση του έρωτα και τις επιπτώσεις του.

«Είμαι πάντα ερωτευμένος. Αγαπώ έναν άνθρωπο πολλά χρόνια. Τα συναισθήματα είναι ένα πράγμα, απλά ο έρωτας είναι ένα καταστροφικό συναίσθημα που λέει και ο Ευριπίδης, το οποίο όταν σε παρασύρει μπορεί να κάνεις πολύ μεγάλες τρέλες», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ένταση και την απρόβλεπτη δύναμη του ερωτικού συναισθήματος.

Μια χαρακτηριστική «τρέλα» για τον έρωτα

Ο Σταμάτης Κραουνάκης θυμήθηκε μια ιδιαίτερη κίνηση που έκανε σε περίοδο κατά την οποία αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, ως απόδειξη της δύναμης του έρωτα. Όπως περιέγραψε, είχε παραγγείλει πρωινό από το ακριβότερο ξενοδοχείο της Αθήνας για να το απολαύσουν σε ένα μικρό σπίτι στην πλατεία Βάθης.

«Έχω κάνει τρέλες για έναν έρωτα. Έχω κάνει πολλά. Σε περιόδους που δεν είχα φράγκο έχω παραγγείλει να μας φέρουν πρωινό σε ένα χαμόσπιτο στην πλατεία Βάθης από το πιο ακριβό ξενοδοχείο της Αθήνας. Χτύπησε το κουδούνι και μπήκαν τα καροτσάκια με τα brunch», αφηγήθηκε, αναδεικνύοντας την ένταση και το πάθος που μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιες πράξεις.

Σχόλια για την επικαιρότητα

Τέλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης αναφέρθηκε και στην επικαιρότητα γύρω από την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Ξεκαθάρισε ότι οι εξελίξεις που αφορούν τους δύο καλλιτέχνες δεν αποτελούν μέρος του δικού του κόσμου.

«Δεν με απασχολεί τι έχει συμβεί με τη Βίσση και τον Καρβέλα, δεν είναι ο κόσμος μου. Αυτά τα δύο παιδιά», δήλωσε, οριοθετώντας τα ενδιαφέροντά του από τα συγκεκριμένα γεγονότα που απασχολούν την κοινή γνώμη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta