Το «όχι» του Θάνου Κιούση για το «Dancing with the Stars» και οι κρούσεις σε γνωστά πρόσωπα

Οι προετοιμασίες για τον νέο κύκλο του τηλεοπτικού σόου «Dancing with the Stars» βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την παραγωγή να συνεχίζει τις εντατικές κρούσεις σε πρόσωπα της δημόσιας ζωής. Ωστόσο, ένα από τα ονόματα που δέχθηκαν πρόταση, ο Θάνος Κιούσης, απάντησε αρνητικά στην προοπτική συμμετοχής του. Παράλληλα, οι επαφές για τη συμπλήρωση του ρόστερ των διαγωνιζομένων συνεχίζονται, με αρκετούς γνωστούς να έχουν ήδη δεχθεί διερευνητικές προτάσεις.

Η απάντηση του Θάνου Κιούση στην πρόταση

Στο πλαίσιο των αναζητήσεων για τους συμμετέχοντες στον νέο κύκλο του «Dancing with the Stars», η παραγωγή προσέγγισε τον γνωστό καλλιτέχνη Θάνο Κιούση. Ο ίδιος, μετά από την πρόταση που του υποβλήθηκε, απάντησε αρνητικά, δηλώνοντας την αδυναμία του να ενταχθεί στο δυναμικό του διαγωνισμού χορού.

Η άρνηση του Θάνου Κιούση αποτελεί ένα από τα πρώτα γνωστά «όχι» στην προσπάθεια της παραγωγής να συγκροτήσει ένα ελκυστικό σύνολο διαγωνιζομένων. Η απόφασή του έρχεται σε μια περίοδο όπου οι κρούσεις προς διάφορα πρόσωπα της ελληνικής showbiz είναι συνεχείς και εντατικές, καθώς ο χρόνος για την έναρξη του σόου πλησιάζει.

Οι προετοιμασίες της παραγωγής πίσω από τις κάμερες

Ενώ η αναζήτηση για τους διαγωνιζόμενους βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η ομάδα που βρίσκεται πίσω από τις κάμερες του «Dancing with the Stars» έχει σχεδόν οριστικοποιηθεί. Αυτό σημαίνει ότι το παραγωγικό κομμάτι του σόου έχει προχωρήσει σημαντικά, θέτοντας τις βάσεις για την υλοποίηση του νέου κύκλου.

Η ολοκλήρωση της ομάδας παραγωγής επιτρέπει στην παραγωγή να επικεντρωθεί πλέον αποκλειστικά στη στελέχωση του καλλιτεχνικού μέρους, δηλαδή των προσώπων που θα διαγωνιστούν στη χορευτική αρένα. Οι διερευνητικές επαφές συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, προκειμένου να συμπληρωθεί το ρόστερ των συμμετεχόντων.

Τα πρώτα ονόματα που δέχθηκαν κρούση

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά γνωστά πρόσωπα έχουν ήδη δεχθεί κρούση από την παραγωγή του «Dancing with the Stars» για να συμμετάσχουν στον νέο κύκλο. Μεταξύ αυτών που έχουν προσεγγιστεί είναι ο Κωνσταντίνος Βασάλος, η Ζόζεφιν και ο Ηλίας Γκότσης.

Οι εν λόγω επαφές αποτελούν μέρος της διαδικασίας επιλογής των διαγωνιζομένων, με την παραγωγή να διερευνά το ενδιαφέρον και τη διαθεσιμότητα των προσώπων αυτών. Η παρουσία τους στο σόου θα μπορούσε να προσδώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον διαγωνισμό, λόγω της αναγνωρισιμότητας και της δημοφιλίας τους.

Νέες πληροφορίες για επιπλέον επαφές

Πέρα από τα ονόματα που έχουν ήδη γίνει γνωστά, άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως επαφή έχει γίνει και με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Η προσέγγιση της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου εντάσσεται επίσης στην ευρύτερη στρατηγική της παραγωγής να δημιουργήσει ένα ποικιλόμορφο και ενδιαφέρον καστ για τον επερχόμενο κύκλο του «Dancing with the Stars».

Η διαδικασία των κρούσεων και των διερευνητικών επαφών συνεχίζεται αδιάκοπα, καθώς η παραγωγή επιδιώκει να ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατόν το ρόστερ των διαγωνιζομένων. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ισχυρού συνόλου προσώπων που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού και θα προσφέρουν ένα θέαμα υψηλού επιπέδου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta