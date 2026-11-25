Μια νέα συλλεκτική κούκλα Barbie, αφιερωμένη στην παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια Μαράια Κάρεϊ, παρουσίασε η εταιρεία Mattel. Η νέα αυτή δημιουργία αντλεί την έμπνευσή της από το εμβληματικό άλμπουμ «Merry Christmas» του 1994 και το τραγούδι «All I Want for Christmas Is You». Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει συνδεθεί άρρηκτα με την εορταστική περίοδο, καθιερώνοντας την Κάρεϊ ως την «βασίλισσα των Χριστουγέννων».

Η εμφάνιση της νέας συλλεκτικής Barbie

Η εμφάνιση της συλλεκτικής κούκλας παραπέμπει άμεσα στο εξώφυλλο του ιστορικού δίσκου της Μαράια Κάρεϊ. Η Barbie φορά ένα εντυπωσιακό κόκκινο βελούδινο σύνολο, το οποίο είναι διακοσμημένο με λευκές γούνινες λεπτομέρειες, προσδίδοντας μια χαρακτηριστική χριστουγεννιάτικη αίσθηση. Το σύνολο συμπληρώνεται από μια κομψή μαύρη ζώνη και ψηλοτάκουνα μποτάκια στο ίδιο χρώμα, ολοκληρώνοντας την εορταστική της εικόνα.

Επιπλέον, η κούκλα φέρει διάφορα αξεσουάρ που την καθιστούν ακόμα πιο πιστή στην εικόνα της τραγουδίστριας. Αυτά περιλαμβάνουν ένα ασημένιο μενταγιόν, το χαρακτηριστικό δαχτυλίδι-πεταλούδα που συχνά φορά η Μαράια Κάρεϊ, καθώς και ένα μικρόφωνο. Η συλλεκτική αυτή έκδοση κυκλοφορεί σε ένα ειδικά σχεδιασμένο κουτί, το οποίο διαθέτει χιονισμένο φόντο και τα αρχικά «MK» της σταρ, προσθέτοντας στην αποκλειστικότητα του προϊόντος.

Οι δηλώσεις της Μαράια Κάρεϊ

Η ίδια η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, Μαράια Κάρεϊ, εξέφρασε τη χαρά της για αυτή τη νέα συνεργασία. Σε σχετική της δήλωση, ανέφερε: «Τα Χριστούγεννα ήταν πάντα για εμένα μια τόσο μαγική εποχή, οπότε το να έχω την Barbie να γιορτάζει ξανά την εορταστική περίοδο μαζί μου είναι απίστευτα ξεχωριστό».

Συνεχίζοντας, η Κάρεϊ πρόσθεσε: «Το να βλέπω αυτή την εορταστική εμφάνιση να επαναπροσδιορίζεται ως κούκλα Barbie είναι μια τόσο διασκεδαστική στιγμή που κλείνει τον κύκλο της. Ελπίζω να φέρει πολλή χαρά, λάμψη και εορταστική διάθεση στις γιορτές όλων φέτος!».

Η δεύτερη συνεργασία με τη Mattel

Αυτή η νέα συλλεκτική κούκλα αποτελεί τη δεύτερη δημιουργία της Mattel προς τιμήν της Μαράια Κάρεϊ. Η πρώτη συλλεκτική Barbie που αφιερώθηκε στην τραγουδίστρια είχε κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2023 και είχε σημειώσει τεράστια επιτυχία. Είχε γίνει ανάρπαστη, καθώς εξαντλήθηκε σε λιγότερο από 24 ώρες από την κυκλοφορία της, δείχνοντας το ενδιαφέρον του κοινού.

Η πρώτη αυτή κούκλα φορούσε μια εντυπωσιακή κόκκινη τουαλέτα, η οποία χαρακτηριζόταν από σούρες και ένα βαθύ σκίσιμο. Η εμφάνιση αυτή ήταν βασισμένη στην εμφάνιση της Μαράια Κάρεϊ στο επετειακό βιντεοκλίπ του 2019 για το τραγούδι «All I Want for Christmas Is You», συνδέοντας έτσι άμεσα την κούκλα με την εορταστική κληρονομιά της καλλιτέχνιδας.

Ο σχεδιασμός και η συλλεκτική σειρά

Τον σχεδιασμό και των δύο εκδόσεων των συλλεκτικών Barbie της Μαράια Κάρεϊ υπογράφει ο Έιντζελ Κεντ. Η συνεισφορά του σχεδιαστή είναι καθοριστική για την πιστή αναπαράσταση των εμβληματικών εμφανίσεων της τραγουδίστριας.

Οι κούκλες αυτές αποτελούν μέρος της συλλεκτικής σειράς Black Label της Barbie. Πρόκειται για μια σειρά που είναι γνωστή για τις ιδιαίτερες και περιορισμένης έκδοσης δημιουργίες της, απευθυνόμενη σε συλλέκτες και λάτρεις της Barbie.

Με πληροφορίες από: Topontiki