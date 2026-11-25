Ο γνωστός ηθοποιός Κωνσταντίνος Μπιμπής παραχώρησε μια νέα συνέντευξη, μιλώντας για τη μεγάλη του αγάπη, το θέατρο. Καλεσμένος την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 στην εκπομπή «Στούντιο 4», ο κ. Μπιμπής συζήτησε με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, υπογράμμισε ότι τα sold out στις θεατρικές παραστάσεις αποτελούν περισσότερο «μόδα» παρά ουσιαστικό κριτήριο ποιότητας.

Το φαινόμενο του sold out στο θέατρο

Ο Κωνσταντίνος Μπιμπής ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το φαινόμενο του sold out έχει γίνει «καραμέλα» και «μόδα» στον χώρο του θεάτρου. Δήλωσε πως δεν το θεωρεί ποιοτικό κριτήριο για την αξία μιας παράστασης. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια παράσταση μπορεί να είναι βαθιά ουσιαστική και να μην είναι sold out, λόγω διαφόρων παραγόντων όπως το θέμα, η συγκυρία ή οι συνθήκες.

Ο ηθοποιός τόνισε ότι η επιτυχία στο ταμείο δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την καλλιτεχνική αξία ή το βάθος ενός έργου. Για τον κ. Μπιμπή, η ουσία της θεατρικής τέχνης βρίσκεται αλλού, πέρα από την εμπορική της απήλαυση.

Τα προσωπικά κριτήρια επιλογής ρόλων

Αντίθετα με την εμπορική επιτυχία, ο Κωνσταντίνος Μπιμπής αποκάλυψε ότι επιλέγει πάντα τους ρόλους και τις παραστάσεις του με ένα συγκεκριμένο κριτήριο. Αυτό το κριτήριο είναι η ανάγκη του, κάθε στιγμή της ζωής του, να πει κάτι μέσα από το θέατρο. Προσπαθεί να βρίσκει θέματα που τον «καίνε» πραγματικά ως καλλιτέχνη.

Αυτή η διαδικασία επιλογής, όπως εξήγησε, είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτεί έναν συνεχή αγώνα. Ο ηθοποιός επιδιώκει να αφουγκράζεται το παρόν του και να εντοπίζει τα ζητήματα που τον απασχολούν βαθιά, ώστε να μπορεί να τα εκφράσει μέσα από την τέχνη του.

Ο αγώνας για την καλλιτεχνική ελευθερία

Ο Κωνσταντίνος Μπιμπής αναφέρθηκε στον μεγάλο αγώνα που χρειάζεται να κάνει ένας καλλιτέχνης για να φτάσει σε ένα σημείο όπου θα μπορεί να επιλέγει τα πράγματα που θέλει να κάνει. Αυτή η δυνατότητα επιλογής είναι ζωτικής σημασίας για την καλλιτεχνική του έκφραση και την προσωπική του αλήθεια.

Η προσπάθεια να παραμένει συνεπής σε αυτή την αρχή και να μην υποκύπτει σε εξωτερικές πιέσεις ή τάσεις της αγοράς είναι κάτι που τον απασχολεί συνεχώς. Ο ηθοποιός υπογράμμισε την αξία του να παραμένει πιστός στην καλλιτεχνική του οπτική.

Η αγωνία της δημιουργίας και της έκφρασης

Ο ηθοποιός εξέφρασε την αγωνία του κάθε χρόνο να βρίσκει ένα θέμα που τον καίει πραγματικά, ώστε να μπορεί να μιλά μέσα από το θέατρο. Αυτή η εσωτερική αναζήτηση και η ανάγκη για ουσιαστική έκφραση αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της καλλιτεχνικής του πορείας.

Η δέσμευσή του στην τέχνη του θεάτρου είναι να προσφέρει παραστάσεις με βάθος και νόημα, ανεξάρτητα από την εμπορική τους πορεία. Αυτή η προσέγγιση καθορίζει τις επιλογές του και τον καθοδηγεί στην επαγγελματική του διαδρομή.

Με πληροφορίες από: Newsit