Η δημοφιλής καλλιτεχνική τριάδα, αποτελούμενη από τη Νατάσσα Μποφίλιου, τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, ανακοίνωσε τα νέα της σχέδια. Οι τρεις καλλιτέχνες πρόκειται να ξεκινήσουν τις ζωντανές τους εμφανίσεις στο Άλσος Λάιβ την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, παρουσιάζοντας κομμάτια από τον επερχόμενο νέο τους δίσκο. Μέσα από ένα ξεχωριστό vidcast, μίλησαν εκτενώς για το νέο τους τραγούδι «Μη με κρίνεις», ενώ παράλληλα έκαναν αποκαλύψεις για το άλμπουμ που ετοιμάζουν.

Οι επερχόμενες εμφανίσεις και το νέο τραγούδι

Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, μετά από μία περίοδο δημιουργικής εργασίας, ετοιμάζονται να συναντήσουν ξανά το κοινό τους. Οι ζωντανές τους εμφανίσεις έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, με το «Άλσος λάιβ» να αποτελεί τον χώρο φιλοξενίας τους. Κατά τη διάρκεια αυτών των εμφανίσεων, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει για πρώτη φορά κομμάτια από τον νέο δίσκο που βρίσκεται στα σκαριά.

Η ανακοίνωση των σχεδίων τους έγινε μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου vidcast, όπου οι τρεις συνεργάτες συζήτησαν λεπτομερώς για το νέο τους τραγούδι, το οποίο φέρει τον τίτλο «Μη με κρίνεις». Επίσης, μοιράστηκαν πληροφορίες σχετικά με το άλμπουμ που ετοιμάζουν, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το καλλιτεχνικό τους όραμα.

Το βαθύτερο μήνυμα του «Μη με κρίνεις»

Ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, μιλώντας για τους στίχους του τραγουδιού «Μη με κρίνεις», εξήγησε ότι αυτό απευθύνεται σε όσους πιστεύουν πως έχουν πλήρη κατανόηση του έρωτα και του τρόπου που πρέπει να βιώνεται. Όπως ανέφερε, αυτοί οι άνθρωποι ενδεχομένως να θεωρούν ότι «ξέρουν ακριβώς πώς είναι να ερωτεύεσαι» και να ζουν τον έρωτά τους με έναν συγκεκριμένο, χαρακτηριστικό τρόπο, προτρέποντας τους άλλους να «μπουν σε μια σειρά».

Ωστόσο, η ηρωίδα ή ο ήρωας του τραγουδιού εμφανίζεται και θέτει ένα ερώτημα, λέγοντας «ώπα κάτσε, μπορεί να έχω μπει σε μια σειρά η οποία δεν είναι η σειρά που εσύ φαντάζεσαι ως η ιδανική σειρά». Ο Ευαγγελάτος υπογράμμισε τη σημασία του να μην βιάζεται κανείς να βγάλει συμπεράσματα για τους ανθρώπους, αλλά να αναγνωρίζει ότι ο δικός τους τρόπος ύπαρξης μπορεί απλώς να διαφέρει από τον δικό του. Πρόσθεσε ότι το τραγούδι φέρει έναν δυναμισμό και την αίσθηση ότι μπορεί κάποιος να βρίσκεται στο περιθώριο του mainstream, αλλά αυτό να είναι ο δικός του τρόπος να υπάρξει, ένα θέμα που συχνά εμφανίζεται στα τραγούδια τους.

Η οπτική της Νατάσσας Μποφίλιου για το «outsider»

Συμφωνώντας με τις δηλώσεις του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, η Νατάσσα Μποφίλιου ανέδειξε τη δική της οπτική γωνία σχετικά με το μήνυμα του τραγουδιού. Τόνισε ότι τόσο η ίδια ως τραγουδίστρια, όσο και οι δύο συνεργάτες της ως δημιουργοί, γνωρίζουν πολύ καλά αυτή την πτυχή, καθώς έχουν υπάρξει outsiders. Η ίδια περιέγραψε τον τρόπο που πορεύονται στη ζωή τους, αναφέροντας ότι ζουν σε ένα «διαφορετικό περιθώριο» και βλέπουν τη ζωή από μία άλλη ματιά και σκοπιά.

Η καλλιτέχνιδα υπογράμμισε ότι θεωρούν πως έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν αυτό, και ότι όλη αυτή η στάση εμπεριέχει μία δύναμη. Αυτή η δύναμη, όπως εξήγησε, τους βοηθάει να προχωρήσουν παρακάτω με τον τρόπο που οι ίδιοι επιθυμούν να υπάρξουν, χωρίς να υποκύπτουν στον τρόπο που ενδεχομένως τους επιβάλλουν οι άλλοι να υπάρχουν.

Η μουσική προσέγγιση του Θέμη Καραμουρατίδη

Ο Θέμης Καραμουρατίδης, από την πλευρά του, προσέφερε μια ερμηνεία των μουσικών επιλογών που έγιναν για το τραγούδι «Μη με κρίνεις». Εξήγησε τον λόγο για τον οποίο ενσωμάτωσε διάφορα ηχοχρώματα, χρησιμοποιώντας όργανα όπως πιάνο, τύμπανα, κιθάρες, μπαγλαμά, τζουρά, ακορντεόν και λαούτο. Η επιλογή αυτών των οργάνων δεν ήταν τυχαία, καθώς εξυπηρετούσε την απόδοση του συναισθηματικού βάθους του κομματιού.

Ο συνθέτης περιέγραψε ότι το τραγούδι «έχει έναν νταλκά», ένα παράπονο που συνδέεται με αυτόν τον νταλκά. Επιπλέον, ανέφερε ότι μέσα του κρύβει «έναν καημό, έναν σπαραγμό», αλλά και έναν «θυμό». Ο Καραμουρατίδης δήλωσε ότι ο ίδιος αντιλαμβανόταν αυτόν τον θυμό και επιθυμούσε να τον χρησιμοποιήσουν ως στοιχείο στη μουσική σύνθεση, προσδίδοντας έτσι μια ιδιαίτερη ένταση και έκφραση στο κομμάτι.

Η εξαιρετική συνεργασία της καλλιτεχνικής τριάδας

Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος έχουν αναπτύξει μία εξαιρετική συνεργασία, η οποία αποτυπώνεται στα έργα τους και στις κοινές τους εμφανίσεις. Οι τρεις τους αποκάλυψαν όλα τους τα σχέδια, τονίζοντας τη δυναμική και την αρμονία που διέπει τη δημιουργική τους πορεία. Η κοινή τους φιλοσοφία και η αμοιβαία κατανόηση φαίνεται να αποτελούν τον πυρήνα της επιτυχίας τους.

Πέρα από το νέο τους τραγούδι «Μη με κρίνεις», η τριάδα συνεχίζει την προετοιμασία του νέου της άλμπουμ, το οποίο αναμένεται να περιλαμβάνει περαιτέρω δείγματα της μοναδικής τους καλλιτεχνικής ταυτότητας. Οι επερχόμενες ζωντανές εμφανίσεις στο Άλσος Λάιβ θα δώσουν την ευκαιρία στο κοινό να βιώσει από κοντά το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας και να ακούσει τα νέα τους τραγούδια.

Με πληροφορίες από: Newsit