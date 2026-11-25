Η Μαρία Καβογιάννη αποτελεί ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της ελληνικής υποκριτικής σκηνής, ικανή να προκαλέσει δάκρυα είτε σε κωμικούς είτε σε δραματικούς ρόλους. Αυτή την περίοδο, η επιστροφή του «Maestro» την επαναφέρει στην οθόνη, ενώ παράλληλα, οι πολλοστές επαναλήψεις της «Ντόλτσε Βίτα» και των «Εγκλημάτων» συνεχίζουν να συναρπάζουν γενιές τηλεθεατών. Η καλλιτεχνική της παρουσία έχει δημιουργήσει πολλές ενδιαφέρουσες παραλλαγές στην πολυετή της πορεία, καθιστώντας την ένα πρόσωπο που ο κόσμος θέλει να βλέπει στο σπίτι του.

Η πορεία από τα θρανία στη σκηνή

Η Μαρία Καβογιάννη δεν ξεκίνησε την επαγγελματική της διαδρομή από το σανίδι, αλλά από τις σχολικές αίθουσες. Πριν αφοσιωθεί στην υποκριτική, εργάστηκε για αρκετά χρόνια ως εκπαιδευτικός, αφήνοντας, όπως είναι λογικό, αξέχαστες εντυπώσεις στους μαθητές της. Η μητέρα της, δασκάλα και ζωγράφος, την μύησε στην τέχνη από πολύ μικρή ηλικία, αν και η αρχική της αφετηρία ήταν διαφορετική.

Αρχικά, η ηθοποιός σπούδασε Οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ παράλληλα φοίτησε Παιδαγωγικά στο Μαράσλειο Διδασκαλείο. Κάποια στιγμή, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά και τις μέχρι τότε επιλογές της, αποφάσισε να φοιτήσει στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν». Αυτή η απόφαση σηματοδότησε την έναρξη της επαγγελματικής της πορείας στην υποκριτική, στα μέσα της δεκαετίας του 1980.

Η εξομολόγηση για την «τρέλα» της υποκριτικής

Η ίδια η Μαρία Καβογιάννη έχει χαρακτηρίσει την επιλογή της να γίνει ηθοποιός ως μια «τρέλα». Σε δηλώσεις της, έχει αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η μεγαλύτερη μου τρέλα ήταν που έγινα ηθοποιός. Όταν ήμουν μικρή δεν είχα σκεφτεί ότι θα γίνω ηθοποιός, είχα μία πολύ μεγάλη συστολή. Δεν ήθελα να με ξέρουν πολλοί».

Ωστόσο, η πορεία της απέδειξε πως αυτή η «τρέλα» ήταν μια επιλογή που την δικαίωσε πλήρως. Η αρχική της συστολή έχει πλέον μετατραπεί σε μια άνεση και χαρά στην επικοινωνία με τον κόσμο, καθώς, όπως δηλώνει η ίδια: «Τώρα μου αρέσει που στο δρόμο μπορεί να μιλάω και να χαιρετιέμαι με τους ανθρώπους».

Η ανακάλυψη από τον Λάκη Λαζόπουλο

Ένα κομβικό σημείο στην αρχή της καριέρας της ήταν η ανακάλυψή της από τον Λάκη Λαζόπουλο. Πριν από την τηλεόραση, η Μαρία Καβογιάννη είχε παρουσία στο ραδιόφωνο, όπου συμμετείχε στην εκπομπή «Τα κακά παιδιά». Εκεί, όπως έχει πει η ίδια, «Έκανα μία εκπομπή στο ράδιο, “Τα κακά παιδιά”, κι από εκεί άρχισαν να ακούνε τη φωνή μου».

Στην εκπομπή αυτή, η ηθοποιός έκανε φάρσες και ήταν η γυναικεία φωνή, μαζί με τον Λάμπη Ταγματάρχη και τον Θανάση Λάλα. Περιγράφοντας εκείνη την περίοδο, αναφέρθηκε σε «Εξαιρετικές πλάκες, η χαρά της ζωής, ήταν κανονικά αυτοσχέδια έργα». Ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος έκανε εκπομπή με τον Ξανθούλη μετά τη δική τους, την άκουσε και την κάλεσε να παίξει στην εκπομπή «Κάτι έχω να σας πω», σηματοδοτώντας έτσι την είσοδό της στην τηλεόραση.

Ρόλοι που άφησαν εποχή

Η Μαρία Καβογιάννη έχει χαρίσει στο κοινό πληθώρα αξέχαστων ρόλων που έχουν αγαπηθεί από διαφορετικές γενιές. Ως Ασπασία στη «Ντόλτσε Βίτα» και ως Κορίνα στα «Εγκλήματα», συνεχίζει να συναρπάζει, ακόμα και σε επαναλήψεις που προβάλλονται χρόνια μετά τις πρεμιέρες των σειρών. Ο ρόλος της Κορίνας, μάλιστα, αποτελεί μια ευχάριστη γέφυρα ανάμεσα στην βασανισμένη ψυχοκόρη του παρελθόντος και την τσαπερδόνα οικιακή βοηθό των ελληνικών ταινιών της δεκαετίας του ’60.

Ένας ακόμη ρόλος που ξεχώρισε και αποτέλεσε θεμέλιο λίθο στην πορεία της ήταν αυτός της εκδιδόμενης γυναίκας, τον οποίο πλάθει με βιτριολικό χιούμορ, προσφέροντας μια απολαυστική ερμηνεία. Αυτοί οι ρόλοι, μαζί με πολλούς άλλους, έχουν καθιερώσει τη Μαρία Καβογιάννη ως μια ηθοποιό με καλλιτεχνική εντιμότητα και ταλέντο που ίσως κανείς δεν φανταζόταν τις διαστάσεις του.

Η διαχρονική της παρουσία και οι νέες προκλήσεις

Η καλλιτεχνική πορεία της Μαρίας Καβογιάννη χαρακτηρίζεται από μια διαρκή εξέλιξη και πολλές ενδιαφέρουσες παραλλαγές. Η ικανότητά της να διασκεδάζει ή να συγκινεί το κοινό με την ίδια ευκολία την έχει καταστήσει ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής και αποθέωσης. Η επιστροφή του «Maestro» στις οθόνες αποτελεί μια νέα ευκαιρία για το κοινό να απολαύσει την ερμηνευτική της δεινότητα.

Στην πορεία της, δύο βασικά, σχεδόν κομβικά στοιχεία εισβάλλουν από νωρίς: ο ρόλος της υπηρέτριας, τον οποίο έχει ενσαρκώσει με επιτυχία, και η συνάντησή της με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Στους «Φρουρούς της Αχαΐας», η Μαρία Καβογιάννη άρχισε να καθιερώνεται, συνεχίζοντας να προσφέρει μοναδικές ερμηνείες που παραμένουν χαραγμένες στη μνήμη του κοινού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta