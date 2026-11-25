Το επεισόδιο του GNTM 7, το οποίο προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης (24/11), έφερε σημαντικές ανατροπές και έντονες στιγμές στον διαγωνισμό μόδας. Μετά την αποχώρηση του Ζαν στο προηγούμενο επεισόδιο, οι επτά διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε μια απαιτητική φωτογραφική δοκιμασία. Η βραδιά έκρυβε επίσης μια διπλή επιστροφή-έκπληξη, ένα mini challenge, καθώς και μία νέα αποχώρηση που συνοδεύτηκε από ένταση μεταξύ των μοντέλων.

Η ανατρεπτική δοκιμασία φωτογράφισης

Η κεντρική δοκιμασία φωτογράφισης έλαβε χώρα στο κέντρο της Αθήνας, με τη βροχή να αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για την αισθητική που ήταν εμπνευσμένη από τη δεκαετία του ’40. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να ενσαρκώσουν ένα ερωτευμένο ζευγάρι που αναγκάζεται να αποχωριστεί, αποτυπώνοντας ένα κινηματογραφικό στιγμιότυπο με έντονο συναισθηματικό βάθος.

Στο πλευρό των διαγωνιζομένων βρέθηκαν δύο γνώριμα πρόσωπα από τον προηγούμενο κύκλο του GNTM, η νικήτρια Ξένια Τσιρκόβα και ο Γιώργος Τοκμετζίδης. Τη φωτογράφιση ανέλαβε ο Σπύρος Γεωργίου, ο οποίος έκανε την πρώτη του εμφάνιση στον διαγωνισμό.

Οι εκπλήξεις των επιστροφών

Η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς ήρθε με την ανακοίνωση της επιστροφής δύο πρώην διαγωνιζομένων. Η Μπέττυ Μαγγίρα και η Ζενεβιέβ Μαζαρί γνωστοποίησαν πως οι φωτογράφοι που έχουν περάσει από το φετινό GNTM επέλεξαν δύο παίκτες για να επιστρέψουν στον διαγωνισμό.

Πρόκειται για τον Ζαν, ο οποίος είχε αποχωρήσει στο προηγούμενο επεισόδιο, και τον Χρύσανθο. Οι δύο τους απέκτησαν μια δεύτερη ευκαιρία διεκδίκησης του τίτλου, με τις επιστροφές τους να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ των μοντέλων την επόμενη ημέρα.

Το mini challenge και ο νικητής

Την επόμενη ημέρα, μετά τις συζητήσεις για τις επιστροφές, ακολούθησε ένα mini challenge. Οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να δημιουργήσουν πρωτότυπες πόζες χρησιμοποιώντας μπαλόνια και φορώντας δημιουργίες της σχεδιάστριας Κάλλιας Κοσσιέρη.

Νικητής αναδείχθηκε ο Ακύλας, ο οποίος εξασφάλισε το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ. Επιπλέον, κέρδισε την πολυπόθητη ασυλία για την επόμενη φωτογράφιση, ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τη συνέχεια του παιχνιδιού.

Η διαδικασία της κρίσης και οι κορυφαίοι

Στη διαδικασία της κρίσης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε πως οι δύο φωτογραφίες που ξεχώρισαν ήταν εκείνες της Σταυρούλας και του Γιάννη. Η Σταυρούλα εξασφάλισε την ασυλία και το χρηματικό έπαθλο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον διαγωνισμό.

Η αγωνία κορυφώθηκε όταν η Άννα και η Σοφία βρέθηκαν στις δύο τελευταίες θέσεις, αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο της αποχώρησης. Η απόφαση των κριτών θα καθόριζε ποια από τις δύο θα ολοκλήρωνε την πορεία της στο GNTM 7.

Η αποχώρηση της Άννας και η ένταση

Τελικά, η Άννα ήταν εκείνη που αποχώρησε από το GNTM 7. Στις δηλώσεις της μετά την αποχώρηση, αναφέρθηκε στα όσα αποκόμισε από την εμπειρία της, τονίζοντας πως μέσα από το παιχνίδι αναγνώρισε περισσότερο την προσωπική της αξία και τη σημασία της αυθεντικότητάς της.

Ωστόσο, η αποχώρησή της συνοδεύτηκε από ένταση. Η Άννα αρνήθηκε να συνομιλήσει με την Καρολίνα, την οποία κατηγόρησε ευθέως ότι την έθεσε σε μειονεκτική θέση, δίνοντάς της το disadvantage στην τελευταία δοκιμασία.

Με πληροφορίες από: Enikos